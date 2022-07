Golob napovedal nadomestilo za prostovoljne gasilce s Krasa

Predsednik vlade Robert Golob je v oddaji 24UR ZVEČER napovedal, da nameravajo prostovoljnim gasilcem, ki se borijo z požarom na Krasu, priznati nadomestilo. Vlada se je z jesenjo odločila tudi za omejitev maloprodajnih cen zemeljskega plina, za katerega premier sicer napoveduje, da ga ne bi smelo zmanjkati za nikogar. Z vladnimi ukrepi nameravajo poskrbeti tudi, da se družba zaradi koronavirusnega vala ne bo ustavila, z ukrepi stroke pa nameravajo zaščititi najranljivejše.

"Bili smo seznanjeni z nekaterimi anomalijami v sistemu in jutri bomo najverjetneje na dopisni seji vlade sprejeli ukrep, po katerem bomo, ko se enkrat aktivira državni načrt, vsem prostovoljnim gasilcem priznali nadomestilo. Kajti danes so tam na dopustu, to je res banalnost te situacije. Mislim, da moramo v bodoče to odpraviti, spremenili bomo tudi zakon o gasilstvu oziroma vpeljali novega, kjer bomo morali regulirati tudi ta del. Ampak še predtem bomo zaenkrat vsem, ki se spopadajo z ognjem na Krasu, priznali nadomestilo, da jim vsaj na nek način izkažemo majhno hvaležnost države," je pojasnil Golob, ki se je ob tem zahvalil vsem na terenu: "Take požrtvovalnosti še nisem videl."

Dodal je, da za prihodnje leto načrtujejo tudi okrepitev gasilskih zmogljivosti glede gašenja iz zraka. Pri plinu morda prostovoljna zmanjševanja porabe, ne bo pa redukcij Po regulaciji cen naftnih derivatov in elektrike se je vlada odločila tudi za omejitev maloprodajnih cen zemeljskega plina. Kako konkretno se bo to poznalo v žepih ljudi? "Zelo," odgovarja Golob. Dejal je, da bodo imeli odslej iste cene tako tisti, ki živijo v hišah kot tudi tisti v blokih, ki so morali že lansko zimo plačevati precej višje položnice.

Pojasnil je, da so sicer pripravili tri vrste ukrepov: tudi krizne, zato da plina ne zmanjka. "Ampak po zdajšnjih scenarijih in projekcijah plina ne bi smelo zmanjkati, za nikogar," je poudaril. "Morda bodo v industriji potrebna prostovoljna zmanjševanja porabe, ne bo pa redukcij, to je načrt," je dejal. Spomnil je, da obstaja tudi vseevropski načrt, kako preživeti brez ruskega plina.

Pohvalil je tudi sredin pogovor na temo draginje z opozicijo, ki ga je označil za prvega tovrstnega in "zelo plodnega". "Vsi zakonski ukrepi bodo najprej poslani parlamentarnim skupinam, šele potem bodo potrjeni na vladi in poslani v parlament. gre sicer za nujne postopke, ker jih želimo imeti pred septembrom, ampak držali se bomo tega, da bomo vključili v ta postopek tudi opozicijo, ravno zaradi tega, da bomo hitreje šli skozi parlament," je pojasnil.

Kljub konstruktivnemu sodelovanju z opozicijo pa premier morebitne rekonstrukcije vlade ne vidi. Pravi, da razhajanja s koalicijsko stranko Levica zaradi interventnega zakona o zdravstvu niso tako pomembna, da bi pripeljala do kakršnih koli rekonstrukcij: "Je pa vedno dobro videti, kako lahko gremo kot koalicija čez tovrstna razhajanja in ali bo to zaznamovalo prihodnost." Po Golobovih besedah se vse višjih cen hrane lotevajo na bolj "mehak" način. "Vzpostavili smo košarico, s septembrom jo začnemo spremljati skozi čas. Če bomo ugotovili, da je treba ukrepati s tršo regulacijo, bomo to tudi storili," je zagotovil. Navedel je primer nakupa pšenice, ki ga zdaj izvajajo skozi blagovne rezerve: "To je eden od načinov, kako lahko, če bo potrebno in samo, če bo potrebno, posežemo tudi na ta trg."

Skupni covidni ukrepi vlade in stroke Premier tudi vztraja pri svoji trditvi, da imamo na srečo val koronavirusnih okužb sedaj, ne jeseni: "Že pred dvema mesecema smo se začeli pripravljati, da bomo septembra zmogli živeti s covidom. Ta val nam pride ravno zato prav." S strokovnimi ukrepi nameravajo poskrbeti za najranljivejše, z vladnimi pa, da se družba ne ustavi. Spomnil je, da imamo za zdaj še vedno opravka z različico omikron, ki ima nižjo raven smrtnosti, če pa bi prišlo do sprememb, bodo epidemiologi tisti, ki bodo pojasnili, kako se soočati s tem.