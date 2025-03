Golob napovedal 'največji investicijski val v stanovanjsko gradnjo v zgodovini države'

Stanovanjsko sosesko s 186 javnimi najemnimi stanovanji v naselju Podbreznik je zgradil Stanovanjski sklad Republike Slovenije v sodelovanju z Mestno občino (MO) Novo mesto. Poleg predsednika vlade Roberta Goloba so se slovesnega odprtja soseske udeležili še vice guverner Razvojne banke Sveta Evrope Tomaš Boček, župan MO Novo mesto Gregor Macedoni, predsednik uprave stanovanjskega sklada Črtomir Remec in minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.

"Soseska, ki jo danes odpiramo, niso le zidovi in strehe, temveč so tisti kraj, kjer si bodo družine ustvarjale življenje, kjer bodo lahko ljudje živeli dostojno in kjer bodo odraščale ponosne in samozavestne nove generacije," je v svojem nagovoru poudaril predsednik vlade Robert Golob.

Pet novih blokov na 17.600 kvadratnih metrih

Nova stanovanjska soseska z najemniškimi neprofitnimi stanovanji v novomeškem Podbrezniku se razteza na 17.600 kvadratnih metrih, kjer je zraslo pet novih stanovanjskih blokov. V njih je 186 stanovanj v velikosti od 38 do 88 kvadratnih metrov, od česar so 103 stanovanja od republiškega sklada, preostala pa od občine. Pod bloki sta zgrajeni dve podzemni garaži s 100 parkirnimi mesti, še 68 parkirnih mest je urejenih na površju.

Z načrtovanjem projekta sta sklad in občina začela leta 2019, ko sta zamenjala nekatera zemljišča v Podbrezniku in na lokaciji Brod Drage. V letih 2021 in 2022 sta izvedla javno naročilo, gradnja je stekla leta 2023 in bila zaključena konec lanskega leta.

Po besedah predsednika uprave stanovanjskega sklada Črtomirja Remca gre za prvi tak primer sodelovanja med občino in republiškim stanovanjskim skladom. Naložba je stala okoli 30 milijonov evrov, ki so jih prispevali sklad, občina in država (z namensko dokapitalizacijo sklada v višini 8,3 milijona evrov), del denarja pa je s posojilom zagotovila Razvojna banka Sveta Evrope (CEB).