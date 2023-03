Golob napovedal spremembe: Na šolski prehrani gradimo zdravje naroda

Bo imela vsaka slovenska šola v prihodnosti svoj eko vrt? Takšen primer dobre prakse namreč izpostavlja predsednica strateškega sveta za prehrano, ki poudarja, da se tako učenci učijo tudi boljšega odnosa do hrane, to znanje pa potem prenašajo tudi na svoje starše. Poleg tega bi lahko dobili profesionalne centralne kuhinje, ki bi kakovostne obroke nato distribuirale do osnovnih šol. Najprej je treba sicer narediti prvi korak, modelni projekt, kjer bodo izračunali stroške in ekološki odtis, potem pa bi to lahko morda zaživelo na ravni države, napovedujejo.

Predsednik vlade Robert Golob se je udeležil seje strateškega sveta za prehrano. Na seji so obravnavali prehrano otrok in mladostnikov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in nove smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Golob je poudaril, da so imeli danes na sporedu izredno pomembno tematiko šolske prehrane: "Na šolski prehrani namreč gradimo zdravje naroda v prihodnosti," je poudaril. Pogovarjali so se o časovnici in novih smernicah v vzgojno izobraževalnih zavodih.

icon-expand Tradicionalni slovenski zajtrk 2019 FOTO: Aljoša Kravanja

Seznanili pa so se tudi z nekaj primeri dobrih praks, kako lahko v šolah na eni strani vključimo principe eko vrtnarjenja, principe zelo kakovostne nabave hrane, pa tudi zdrave hrane, je pojasnil. "Na tem področju so ogromni potenciali, ki jih lahko uresničimo že v naslednjem šolskem letu," je ocenil predsednik vlade. Dokument s priporočili strateškega sveta bo maja v javni razpravi, z novim šolskim letom pa bi se smernice začele uporabljati, je napovedal Golob. Golob je poudaril, da bo treba spremeniti sedanji sistem, ko vsaka šola deluje po principu "Znajdi se sam". Če bi šli v regionalizacijo priprave hrane, bi dosegli boljšo kakovost za vse učence, ne samo za nekatere, je dejal. Kot primer dobre prakse pa je predsednica strateškega sveta Nataša Fidler Mis izpostavila primer šolskih eko vrtov, projekt, ki poteka na približno 400 osnovnih šolah. Ti projekti zdaj večinoma potekajo na prostovoljni bazi, cilj pa je, da bi to sistemsko uredili, da bi bil to najprej pilotni projekt, potem pa bi morda sistematizirali nova delovna mesta: "Otroci namreč tako pridejo v stik z naravo, na vrtu se učijo biologijo, imajo tudi boljši odnos do hrane, kar prenašajo tudi na svoje starše. Zato se nam zdi to zelo pomembno." Temu želijo v prihodnosti posvetiti več pozornosti in poiskati vire financiranja, da bi lahko na tak način delali dolgotrajno, je pojasnila.

icon-expand Šolska malica FOTO: Shutterstock