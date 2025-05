Golob napovedal strog nadzor nad Uberjem

Tako je Golob odgovoril na poslansko vprašanje Mateja T. Vatovca (Levica), ali je vlada pripravljena na prihod Uberja ter na kakšen način bo preprečila socialni dumping in spoštovanje zakonodaje.

Predsednik vlade Robert Golob razume zaskrbljenost glede delovanja platforme Uber, ki izhaja predvsem iz slabih izkušenj iz držav, ki so ob njegovem prihodu izrazito regulirale to področje. Toda Uber po njegovih zagotovilih v Slovenijo pod enakimi pogoji, ki na državni in lokalni ravni že zdaj veljajo za taksi prevoze, pogojev, ki bi olajšali poslovanje, ni.