Golob napovedal takojšne nadaljevanje obnove Drame

"Politiki velikokrat govorimo, da je kultura temelj slovenskega naroda. Ko pa si človek potem ogleda enega od simbolov kulture, ga malce zmrazi, ko ugotovi, da politiki včasih veliko govorijo, pa tega v resnici ne mislijo ," je po sestanku povedal Golob. Zagotovil je, da bodo sami ravnali drugače in da bodo "ta simbol do njegove 115. obletnice spravili na nivo, kot si zasluži".

Vrečkova je povedala, da so se z Vesno Jurca Tadel predhodno že sestali na ministrstvu, kjer so razmišljali in se pogovarjali o rešitvah. "Žal je bilo do sedaj tako, da prejšnje vlade niso nikoli zagotovile denarja za konkretno obnovo hiše, ki je vendarle ena naših najpomembnejših kulturnih institucij. In tudi prejšnja vlada, kljub vsem obljubam, ni pustila v proračunu za leti 2022 in 2023 za ta namen nobenega denarja," je povedala.

Izrazila je veselje, da predsednik vlade in aktualna vlada "razumeta pomen kulture, pomen naših osrednjih kulturnih ustanov" in da "to ne bo ostalo samo pri besedah, ampak bomo že takoj z naslednjim mesecem začeli tudi s konkretnimi dejanji, da bo Drama obnovljena v najkrajšem možnem času".