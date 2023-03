Golob: Naš bančni sistem je likviden in kapitalska ustreznost zelo visoka

Kot je premier Robert Golob povedal po vrhu evrskega območja, sta jim predsednica Evropske centralne banke (ECB) Christine Lagarde in predsednik evroskupine Paschal Donohoe predstavila analizo stanja v evropskem bančnem sistemu in v čem se razlikuje od konkretnih primerov v ZDA in v Švici, kjer se je v težavah znašlo več bank.

"Na podlagi predstavljenega smo enotno zaključili, da je evropski bančni sistem odporen na motnje, ki smo jim bili priča, da so vsi parametri – od likvidnosti do kapitalske ustreznosti in podobno – zelo znotraj predpisanih omejitev. In ravno zaradi pravil, ki veljajo v evropskem bančnem sistemu, ki so bistveno bolj stroga od pravil v omenjenih dveh državah, smo lahko v resnici mirni," je povedal v izjavi za slovenske novinarje.