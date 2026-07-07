Golob: Naš namen ni kritika. Naš namen je ponujanje boljših priložnosti

V oddaji 24UR ZVEČER je Robert Golob poudaril, da vlada v senci ne bo zgolj politični projekt, temveč platforma za pripravo dolgoročnih rešitev s pomočjo strokovnjakov iz akademske sfere, gospodarstva in civilne družbe. "Naš namen ni kritika. Naš namen je ponujanje boljših priložnosti," je dejal. Po njegovih besedah bodo po posameznih področjih oblikovani strokovni sveti, ki bodo pripravljali tako imenovane bele knjige razvoja Slovenije za prihodnjih pet do deset let. "V teh strokovnih svetih bodo tudi apolitični oziroma nepolitični strokovnjaki, na primer z univerz, raziskovalnih inštitutov, gospodarstva in podobno," pojasnjuje Golob. "Vlada v senci se ne bo ukvarjala s konkretnim pisanjem zakonov, bo pa pripravljala rešitve, da se taki zakoni v naslednjem mandatu, kadarkoli bo do njega prišlo, lahko čim prej vložijo," je dejal.

'Varnost je več kot samo orožje'

V pogovoru sta se dotaknila tudi obrambnih izdatkov. V Ankari se je začel dvodnevni vrh Nata, za katerega je novi premier Janez Janša dejal, da mu bo prvič neprijetno iti na vrh, ker prejšnja vlada ni izpolnila zaveze, da bo za obrambo namenila dva odstotka BDP. To Sloveniji očita tudi generalni sekretar Nata Mark Rutte. "Če je komu nerodno zaradi naše zunanje politike, mislim, da je lahko nerodno vsem Slovenkam in Slovencem zaradi tega, kar se dogaja v zvezi z vprašanjem naše podrejenosti Izraelu. Ampak raje, kot da grem na to temo, bi šel nazaj na orožje in Nato. Že dve leti poslušam o tem. Od njega poslušamo o tem že od prvega dne, odkar sem v politiki. Dve leti Slovenija konsistentno zagovarja, da naša varnost ni samo nakupovanje orožja. Ves čas in v parlamentu imamo potrjeno resolucijo, ki to potrjuje. Varnost je več kot samo orožje," poudarja Golob. Kot pravi, bi tudi danes zagovarjal enako politiko, ki vključuje vlaganja v civilno zaščito, bolnišnično infrastrukturo in odpornost države. "Nakup orožja sam ne bo rešil nobenega varnostnega problema v svetu," je prepričan. Ob tem je bil kritičen tudi do sprememb v ameriški politiki po menjavi administracije. "Trumpova administracija je načrte, ki so bili dogovorjeni z Bidenovo administracijo, enostavno pometla in danes zahteva predvsem nakup orožja," je spomnil Golob.

O referendumu in aferi Jaklin