Golob: Naš namen ni kritika. Naš namen je ponujanje boljših priložnosti

V oddaji 24UR ZVEČER je Robert Golob poudaril, da vlada v senci ne bo zgolj politični projekt, temveč platforma za pripravo dolgoročnih rešitev s pomočjo strokovnjakov iz akademske sfere, gospodarstva in civilne družbe. "Naš namen ni kritika. Naš namen je ponujanje boljših priložnosti," je dejal.
Po njegovih besedah bodo po posameznih področjih oblikovani strokovni sveti, ki bodo pripravljali tako imenovane bele knjige razvoja Slovenije za prihodnjih pet do deset let. "V teh strokovnih svetih bodo tudi apolitični oziroma nepolitični strokovnjaki, na primer z univerz, raziskovalnih inštitutov, gospodarstva in podobno," pojasnjuje Golob. "Vlada v senci se ne bo ukvarjala s konkretnim pisanjem zakonov, bo pa pripravljala rešitve, da se taki zakoni v naslednjem mandatu, kadarkoli bo do njega prišlo, lahko čim prej vložijo," je dejal.
'Varnost je več kot samo orožje'
V pogovoru sta se dotaknila tudi obrambnih izdatkov. V Ankari se je začel dvodnevni vrh Nata, za katerega je novi premier Janez Janša dejal, da mu bo prvič neprijetno iti na vrh, ker prejšnja vlada ni izpolnila zaveze, da bo za obrambo namenila dva odstotka BDP. To Sloveniji očita tudi generalni sekretar Nata Mark Rutte.
"Če je komu nerodno zaradi naše zunanje politike, mislim, da je lahko nerodno vsem Slovenkam in Slovencem zaradi tega, kar se dogaja v zvezi z vprašanjem naše podrejenosti Izraelu. Ampak raje, kot da grem na to temo, bi šel nazaj na orožje in Nato. Že dve leti poslušam o tem. Od njega poslušamo o tem že od prvega dne, odkar sem v politiki. Dve leti Slovenija konsistentno zagovarja, da naša varnost ni samo nakupovanje orožja. Ves čas in v parlamentu imamo potrjeno resolucijo, ki to potrjuje. Varnost je več kot samo orožje," poudarja Golob.
Kot pravi, bi tudi danes zagovarjal enako politiko, ki vključuje vlaganja v civilno zaščito, bolnišnično infrastrukturo in odpornost države. "Nakup orožja sam ne bo rešil nobenega varnostnega problema v svetu," je prepričan.
Ob tem je bil kritičen tudi do sprememb v ameriški politiki po menjavi administracije. "Trumpova administracija je načrte, ki so bili dogovorjeni z Bidenovo administracijo, enostavno pometla in danes zahteva predvsem nakup orožja," je spomnil Golob.
O referendumu in aferi Jaklin
Na vprašanje, da se kot vodja opozicije premalo oglaša in je premalo prisoten v parlamentu, je odgovoril, da zavestno izbira drugačen pristop. "Obstajata dva različna načina. En način je, da ste glasni v parlamentu in samo kritizirate," je dejal in izrazil prepričanje, da bo njegovo delovanje v prihodnje zaznamovalo predvsem predstavljanje alternativnih rešitev. "Od mene ne boste slišali praznega govorjenja. Namen vlade v senci je kreiranje in ponujanje boljših rešitev za ljudi. V tej vlogi bom tisti, ki bo ustvarjal in predstavljal boljše rešitve za ljudi," pravi Golob.
Danes so pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi sporočili, da so zbrali več kot 40.000 podpisov, potrebnih za razpis referenduma proti "politični policiji". Vladajoča koalicija, ki je sprejela novelo, pa pravi, da novela zakona o parlamentarni preiskavi samo omogoča vrnitev možnosti preiskave vseh funkcionarjev in da gre pri referendumu za to, da bi opozicija preprečila preiskavo obvodnega financiranja Gibanja Svoboda. "To je čista neumnost," je očitke zavrnil Golob. "Pri tem zakonu, ki se ga bo zdaj izpodbijalo na referendumu, gre za to, da je sedanja vladajoča koalicija odstranila edino zakonsko oziroma pravno varovalko, pod katero se lahko zatečejo tisti preiskovanci, ki po tem zakonu sploh ne bi smeli biti preiskovani. To ne velja za funkcionarje," je dejal Golob.
Po njegovem mnenju je bistvo referenduma zaščita državljanov pred političnimi zlorabami. "Če bo ta zakon obveljal, ne boste imeli možnosti, da se kot povsem običajen državljan obrnete na ustavno sodišče, da vas zaščiti. Da vas zaščiti pred politiko, ne policijo. Politiko," je poudaril.
V povezavi z očitki o domnevni korupciji državnega sekretarja Damijana Jaklina se Golob ni želel postaviti v vlogo sodnika. "Sam verjamem v pravno državo," pravi. Na vprašanje, ali bi moral Jaklin odstopiti, je odgovoril, da je odločitev predvsem na posamezniku: "Politik se sam odloča o svoji odgovornosti. Teža dejanja pa je tista, po kateri naj se odloča, ali bo na funkciji vztrajal ali ne."
Obenem pa ocenjuje, da trenutno vztrajanje na položaju največ škodi prav Jaklinu in njegovi stranki.
Na koncu pogovora je Golob zavrnil ugibanja o svoji politični prihodnosti. Zagotovil je, da namerava ostati aktiven in vztrajati pri projektu vlade v senci. "Sam imam namen vztrajati v politiki," pravi Golob in dodaja, da namerava z vlado v senci pripraviti rešitve, ki jih bodo "lahko v naslednjem mandatu tudi uresničili v korist cele Slovenije".
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