Golob: Naša dolžnost ni v tem, da smo zadovoljni, temveč da se pripravimo

Poslanec SDS Andrej Kosi je na premierja Roberta Goloba naslovil vprašanje v zvezi z varnostnimi posledicami vladnega sklepa o organiziranju izpostav azilnega doma v Središču ob Dravi in na Obrežju. Spomnil je, da se je lani in letos bistveno povečalo število nezakonitih prehodov državne meje. Ob tem prihaja tudi do zlorabe azilnega sistema, saj se azilni domovi uporabljajo kot začasna prenočišča, je poudaril.

Namesto da bi vlada sprejela učinkovite ukrepe za preprečitev nezakonitega prehajanja meje, je po njegovih navedbah v največji tajnosti sprejela sklep o organiziranju začasnih izpostav azilnega doma na območju nekdanjih mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi. To je v obeh občinah povzročilo veliko nezadovoljstva, zato je Kosija zanimalo, zakaj je bil vladni sklep sprejet brez predhodnega posvetovanja s krajevno skupnostjo, ali ga bo vlada odpravila ter ali načrtuje ukrepe za zajezitev nezakonitih migracij in varnostno zaščito državljanov Slovenije.

'Ne kaže, da bi se v prihodnje ta problem sam od sebe rešil pred našo mejo'

Premier je v odgovoru spomnil, da problematika nezakonitih migracij ne pretresa le Slovenije, temveč celotno Evropo. Žal pa se Slovenija nahaja na tako imenovani južni balkanski poti, zaradi česar je lani našo državo prečkalo od 50 do 60 tisoč od skupno 300 tisoč nezakonitih migrantov. Največ jih prihaja iz Afganistana in Sirije in "nič ne kaže, da bi se v prihodnje ta problem sam od sebe rešil pred slovensko mejo", je poudaril.