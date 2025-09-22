Svetli način
Slovenija

Breznik opozoril na rast inflacije, Golob zagotovil uvedbo obvezne božičnice

Ljubljana, 22. 09. 2025 13.26 | Posodobljeno pred 11 minutami

STA , M.P.
70

Premier Robert Golob je na seji državnega zbora izrazil prepričanje, da bo sistem dolgotrajne oskrbe izveden v skladu s časovnico. Ta določa, da bo pravico do dolgotrajne oskrbe v instituciji v skladu z zakonom mogoče koristiti od 1. decembra naprej. Cena nastanitve v domovih bo od decembra omejena na višino zagotovljene pokojnine za 40 let dela, je dejal. Poslanca Jani Prednik iz SD in Franc Breznik iz SDS sta medtem Golobu zastavila vprašanja o ukrepih vlade za dvig blaginje. "Največji kapital so zaposleni, zato bo božičnica obvezna za vse," je dejal premier in napovedal, da bo ta izplačana še letos.

Opozicijski poslanec Franc Breznik je premierja Roberta Goloba opozoril na padec konkurenčnosti gospodarstva na nekaterih lestvicah, na padec industrijske proizvodnje, padec gospodarske rasti in na rast inflacije. Prebral je del pisma, ki ga je predsednik Kluba slovenskih podjetnikov Joc Prečečnik poslal Golobu in v katerem ga poziva k izboljšanju poslovnega okolja, ter sam premierja vprašal, s katerimi ukrepi bo vlada dvignila gospodarsko rast in blaginjo.

Božičnica
Božičnica FOTO: Shutterstock

Glede Pečečnikovega zapisa je Golob dejal, da pismo kateregakoli posameznika ne more biti nad uradnimi statističnimi podatki. "Razumem, da je to njegov pogled, govorimo o enem najbogatejših Slovencev, ki si je pošteno prislužil svoje premoženje (...) A mi nismo vlada najpremožnejših Slovencev, smo vlada vseh Slovenk in Slovencev. Naša naloga je, da poskrbimo za socialno blaginjo vsakega državljana in za tiste, ki sami ne morejo poskrbeti zase," je poudaril.

Golob verjame, da marsikateri direktor ali lastnik ne razume dejstva, da so največji kapital vsakega podjetja zaposleni. "Ko jim realno raste standard, ker jim rastejo plače, so bolj motivirani in produktivni, zato ima tudi on več od njih," je opisal. Medtem so dobički v gospodarstvu zadnja tri leta rekordni. "Ker so zaposleni tako v zasebnem sektorju kot v javnem največje bogastvo in največji kapital, vam že zdaj povem, da bo božičnica za vse obvezna," je navedel.

Tudi božičnica za upokojence?

Na vprašanje koalicijskega poslanca iz vrst SD Janija Prednika glede nadaljnjih ukrepov vlade za omejitev draginje in rasti inflacije, za zmanjšanje obdavčitve dela ter za prenos bremena na premoženje in pri tem glede neizpolnjene vladne obljube o obdavčitvi premoženja pa je Golob odgovoril, da se zaradi podražitev, zlasti hrane, pripravljajo novi ukrepi, s katerimi bodo posegli na področje oblikovanja cen hrane.

"V preteklosti smo že bili uspešni, če bo treba, bomo to ponovili, tudi regulacijo cen. Opažamo, da samo na tem področju cene ponovno rastejo nebrzdano. Hkrati verjamem, da bomo s tem, ko povečujemo realne prihodke zaposlenih in upokojencev, uspeli omiliti to stisko," je dejal. Za to sta po njegovem tudi namenjeni tako božičnica za vse kot božičnica za upokojence. "To je naš odgovor na padec življenjskega standarda zaradi draginje," je dodal.

Preberi še Vlada ostaja pri predlogu obvezne božičnice: 'Izhodišča so bila sprejeta'

Goloba žalosti, da so se cene hrane najbolj, za četrtino dvignile v kategoriji goveje in telečje meso, v kateri smo Slovenci samooskrbni. V letih 2022 in 2023 so ukrepi na področju zajezitve cen hrane po njegovem bili uspešni, sedaj jih bodo v sodelovanju s kmetijskim ministrstvom nadgradili. "To pa zato, da poskrbimo, da kdorkoli v proizvodni verigi mesa, ki danes neupravičeno služi, tega ne bo več mogel početi," je orisal.

'Nacionalna tradicija, da želi vsak imeti lastno nepremičnino'

V Sloveniji je po njegovih besedah nacionalna tradicija, da želi vsak imeti lastno nepremičnino. Pri snovanju načrtov za njihovo obdavčitev se je pokazalo, da bi ta lahko marsikomu povzročila krivico. "Zato smo to vprašanje opustili, dokler evidence ne bodo ustrezne," je povzel. Ker niso mogli uvesti obdavčitve premoženja, so po njegovih navedbah stopili nazaj tudi pri nekaterih ostalih davčnih ukrepih, kot je denimo področje normirancev.

"To bi se moralo uveljaviti kot paket. Da bi hkrati zmanjšali obremenitev plač. Ker vemo, da tega ne bo, se vračamo na prejšnje stanje pri normirancih in uvajamo božičnico kot delno razbremenitev plač. Božičnica to tudi v resnici je. V prihodnjih letih bodo vsi prepoznali božičnico kot razbremenitev stroška dela," je prepričan.

Golob je v odgovoru Brezniku spomnil, da je do zastoja v gospodarski rasti prišlo zaradi potez ZDA. "A že v drugem četrtletju so za Slovenijo podatki bistveno bolj obetavni marsikje drugje, še posebej pa pri tistih članicah, po katerih se tako radi zgledujemo," je dejal. Slovenija ima zmerno rast, zmerno inflacijo, ki pa v tem trenutku še ostaja težava, in imamo padajoč javni dolg. "To je uravnotežen razvoj celotne družbe in s tem bomo nadaljevali," je povedal.

Vlada na uravnotežen razvoj po njegovem stavi zato, ker prinaša dvig zaposlenosti, pri čemer je Slovenija v mandatu te vlade ves čas med evropskimi rekorderkami, zmanjševanje javnega dolga, kar se v času prejšnje vlade ni zgodilo, največje bonitetne agencije pa so državi prvič izboljšale obete, kar prinaša stroške zadolževanja in nižje obresti. "In to zaradi dobrih fiskalnih politik te vlade, o čemer govori cel svet," je dodal.

'Naši dedki in babice si zaslužijo dobro delujoč sistem'

Medtem ko oskrbnina v domovih za starejše, še zlasti v domovih s koncesijo, lahko danes znaša tudi 1700 evrov mesečno, jo zakon o dolgotrajni oskrbi od decembra omejuje na višino zagotovljene pokojnine za 40 let dela. Ta letos znaša 782 evrov.

Robert Golob
Robert Golob FOTO: Bobo

"Naši dedki in babice si zaslužijo dobro delujoč sistem. Poskrbeti za starejše je nekaj, kar vlada mora narediti," je predsednik vlade Robert Golob poudaril v odgovoru na poslansko vprašanje Janeza Ciglerja Kralja iz NSi. Zanimalo ga je, kako premier ocenjuje delo ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca in kakšne usmeritve mu je podal do konca mandata.

Izpostavil je, da je dolgotrajna oskrba eden najbolj kompleksnih projektov v zgodovini Slovenije: "Verjetno tudi zato ni bila vpeljana že prej. In verjetno tudi zato nihče ni zagotovil sredstev zanjo. Mi smo jih." Sredstva zanjo se zbirajo na posebnem računu na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Čeprav se pri izvajanju projekta kdaj tudi zatakne, je odločen, da bo moral proces do konca leta delovati.

Janez Cigler Kralj
Janez Cigler Kralj FOTO: Bobo

Po zakonu bo pravico do dolgotrajne oskrbe v instituciji mogoče koristiti od 1. decembra naprej. "Ta datum je že ves čas na časovnici," je spomnil. "Ne moreš odstavljati ministra, še preden se izteče rok za izvedbo naloge," je opozoril. 

Ob tem je spomnil, da se nekatere storitve dolgotrajne oskrbe že izvajajo: "Glavna stvar dolgotrajne oskrbe pa je, kako bomo poskrbeli za tiste, ki potrebujejo zdravstveno pomoč, ki so v domovih za ostarele ali doma in so danes odvisni od svojih družin."

Po novem zakonu, ki ga je sprejela vlada, bo za standardno oskrbo v dvoposteljni sobi v domovih starejših občanov postavljena kapica. "Kapica, ki je enaka minimalni pokojnini za polno delovno dobo. Na ta način bomo prvič dosegli, da bo vsak upokojenec, ki je oddelal 40 let pokojninske dobe, s svojo lastno pokojnino pokril plačilo v domovih," je dejal.

Preberi še Nov obvezni prispevek izraziteje znižal neto plačo za julij

Poslanci NSi in SDS so namreč v DZ vložili interpelacijo ministra Maljevca. Očitajo mu nepregledno porabo in razpolaganje z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo, zavajanje javnosti glede storitev dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike ter načeto zaupanje v ministrsko funkcijo.

Cigler Kralj je predlagal, da DZ o Golobovem odgovoru opravi razpravo. DZ bo o predlogu odločal v četrtek.

robert golob dolgotrajna oskrba poslanska vprašanja
KOMENTARJI (70)

Watcherman
22. 09. 2025 14.00
Kaj pa lenuhe socialkarje nagnat na šiht to pa ne jih raje podpirate al.?
ODGOVORI
0 0
Perrun
22. 09. 2025 14.00
+1
Pa dobro saj te božicnice se tako hitro vrnejo nazaj v malho, ker jih ljudje pač zapravijo. Na koncu imaš zadovoljen delavce plus večjo porabo, kar pa si tako želi gospodarstvo. Imam pa dovolj teh direktorjev, lastnikov in podobnih ki vedno tako stokajo kako težko je medtem ko si ravno kupili nov Audi RS ali kaj so, in si rezervirali počitnice na tihomorskem otoku..Tako da nehite že bit požrtni.
ODGOVORI
1 0
jazpatipažidanamarela
22. 09. 2025 14.00
+1
Ne vem, če Golob ve, da oskrbovancem v domovih zaračunavajo kopalnico v sobi in če ima soba balkon oziroma ložo čeprav tega dvojega nepokretni oskrbovanci nikakor ne morejo uporabljati.
ODGOVORI
1 0
najboljsa24
22. 09. 2025 14.00
+1
tak, če na hitro izračunamo bomo morali nekje 30€ na mesec plačati za božičnice v javni upravi...
ODGOVORI
1 0
PIERREBRICE
22. 09. 2025 13.59
+1
Tudi božičnica za upokojence? Zakaj ste to dali pod vprašaj? A ni 150€ za upokojence že fiksna stvar. Ali pa jaz česa še ne vem, pa bi moral kot upokojenec vedeti.
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
22. 09. 2025 13.58
+4
Kaj dela Holobja vlada: ---- "Drva-ja -- drva-ne, ** bojler-ja -- bojler-ne, omrežnina-ja -- omrežnina-ne, ** bencin-dol .. bencin-gor, ** kuža-ja -- kuža-ne" ** davek na nepremičnine-ja .. davek na nepremičnine-ne ** luč-ne, luč- ja ** Senade-ja -- Senede-ne ** helikopter-ja, helikopter-ne, ** stanovanja-ja, stanovanja-ne ... posvetovalni referendum-ja -- posvetovalni referendum-ne ** iztop iz Nata - ja -- Iztop iz Nata - ne .... .. Helikopter- ne ... Helikopter - ja Božičnica - JA --- Božičnica - NE .. -- GRU, GRU !!!
ODGOVORI
5 1
Andrej Lon?ar3
22. 09. 2025 13.57
+3
Naši dedki in babice so ne zaslužijo da se vlada iz njih norčuje in dela reveže še večje kot so že.
ODGOVORI
3 0
tech
22. 09. 2025 13.57
+4
Za dobit še ene volitve bo vrgel državo v bankrot, norec.
ODGOVORI
4 0
Pedro Lopez
22. 09. 2025 13.57
+5
Bravo. Hahaha. Naslednji korak bo uvedba obvezne nagrade za delovno uspešnost, tudi za tiste na sociali. 🤦🏻🤣🤣🤣
ODGOVORI
5 0
čebelinko
22. 09. 2025 13.57
+4
Sistem je pokvarjen že desetletja. Da imaš 40 let delovne dobe in da ne moreš čez mesec preživeti s pokojnino je kriminal! To se v razviti državi ne bi smelo dogajati. Upokojenci bi morali imeti non stop velike popuste na osnovne izdelke glede na višino pokojnine (kruh, mleko, moka, jajca, itd.). Nekje imajo ampak tistih 10-20% marsikomu ne pomaga veliko.
ODGOVORI
4 0
22. 09. 2025 13.56
+4
Lahko se je golobčku kititi s tujim perjem. On tega itak ne bo plačal. So pa kmalu volitve in vemo kdo bo imel zaradi takšnih populističnih odločitev težave.
ODGOVORI
4 0
CyberWorm00000
22. 09. 2025 13.56
-6
če komu ni wšeč božicnica jo komot lohka nazaj nakaže na firmo : )))
ODGOVORI
0 6
boslo
22. 09. 2025 13.59
Kot smo bone?
ODGOVORI
0 0
junij66
22. 09. 2025 13.56
+3
Poslanci so zavrnili možnost zdravljenja otrokom z najnovejšimi genskimi zdravili, ki so že odobrena v ZDA. Društvo Vilijem Julijan, ki se zavzema za pomoč otrokom z redkimi boleznimi, je letos na državo naslovilo prošnjo in pobudo za ustanovitev posebnega državnega sklada, ki bi otrokom to omogočil. "Kako je lahko nekdo tako brez vesti in srca, da otroku s kruto, neizprosno boleznijo odreče možnost zdravljenja?"SRAMOTA
ODGOVORI
3 0
junij66
22. 09. 2025 13.56
+4
Poslanci državnega zbora, ki so proti ustanovitvi takšnega sklada, prihajajo iz vrst Svobode. To so Jožica Derganc, Vera Granfol, Miha Lamut, Gašper Ovnik, Aleksander Prosen Kralj, Sara Žibrat in najmlajša Golobova poslanka Lucija Tacer Perlin, so jih izpostavili v Društvu Vilijem Julijan. Zanimivo, da je soprog Perlinove Connor Tacer Perlin, študent 4. letnika medicine na George Washington University, bil izbran za prejemnika prestižne Fulbrightove štipendije za raziskovalno delo v Sloveniji v študijskem letu 2025/26. Njegove raziskave v sodelovanju z ljubljansko univerzo in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) bodo osredotočene na delovanje zdravstvenih domov in na programe za obvladovanje kroničnih bolezni.SRAMOTA.
ODGOVORI
4 0
Pedro Lopez
22. 09. 2025 13.58
-1
Zakaj pa je prejem prestižne štipendije sramota?
ODGOVORI
0 1
ČrniGad
22. 09. 2025 13.55
+3
Heh....splošno podkupovanje, ne glede na trud in delovno mesto. Namesto, da bi manj molzli preobremenjeni srednji sloj. Konvergiranje k univerzalnemu dohodku.
ODGOVORI
3 0
stoinena
22. 09. 2025 13.55
+4
super. ampak volili te vseeno ne bomo, ker si nam vrnil manj kot si vzel. ti pa kar vrni malo ja... pol pa pejt da nam januarja ne vzameš spet x2.
ODGOVORI
4 0
najboljsa24
22. 09. 2025 13.55
+6
kaj bo za božičnico (v javni upravi) uveden nov davek ali bo šla iz prispevkov za dolgotrajno oskrbo?
ODGOVORI
6 0
najboljsa24
22. 09. 2025 13.57
+2
aja, morda bodo pa Litijsko prodali pa one neuporabne računalnike...
ODGOVORI
2 0
_endrug
22. 09. 2025 13.53
-11
No, se jih bo splačalo volit. Kaj pa JJ ponuja?
ODGOVORI
0 11
Vedeževalec Blaž
22. 09. 2025 13.54
-3
Prhanje s solzilcem in novih 10 milijard pufa.
ODGOVORI
2 5
stoinena
22. 09. 2025 13.55
+4
ne, ne bo se. ker ti bo januarja 2x vzel.
ODGOVORI
4 0
Andrej77
22. 09. 2025 13.59
Vse se enkrat plača nič ni zastonj. Koliko naših firm morda ne bo več konkurenčnih. Ali ne bi bilo bolje razmisliti o zniževanju davkov in na ta način dvigniti plače
ODGOVORI
0 0
najboljsa24
22. 09. 2025 13.53
+8
Pred koncem mandata je potrebno uničit vsaj še nekaj podjetij.
ODGOVORI
8 0
