Golob: Nasilje vodi v le še večje trpljenje. Janša: Bravo, Trump

Odzivi po nočnem ameriškem napadu na iranske jedrske objekte prihajajo tudi iz Slovenije. Predsednik vlade Robert Golob je vse strani pozval k prekinitvi sovražnosti in vrnitvi za pogajalsko mizo ter poudaril, da nasilje in vojaški spopadi vodijo samo v še večje trpljenje nedolžnega prebivalstva. Podobno sporoča tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, v Levici pa so medtem nastopili nekoliko bolj ostro. "Napad ni obrambna poteza, je nevarna ofenziva," so jasni. Predlagajo tudi, da Slovenija zahteva sklic Varnostnega sveta Združenih narodov. Prvak opozicijske SDS Janez Janša je medtem čestital ameriškemu predsedniku.

"Vse strani pozivam k prekinitvi sovražnosti in vrnitvi za pogajalsko mizo," se je po nočnem ameriškem napadu na iranske jedrske objekte odzval predsednik vlade Robrt Golob. Poudaril je, da dodatna eskalacija razmer na Bližnjem vzhodu predstavlja resno grožnjo še večji nestabilnosti že tako grozovite situacije v regiji in mednarodnemu miru. Poudaril je tudi, da nasilje in vojaški spopadi vodijo v le še večje trpljenje nedolžnega prebivalstva na Bližnjem vzhodu ter se pridružil izjavi generalnega sekretarja Združenih narodov Antonia Guterresa, ki je opozoril, da sta edina pot mir in diplomacija.

Robert Golob v ZN (arhivska fotografija) FOTO: AP icon-expand

Podobno se glasi tudi sporočilo zunanje ministrice Tanje Fajon, ki je izrazila zaskrbljenost zaradi napada ter poudarila, da lahko eskalacija dodatno "poslabša že tako nevarne razmere, ogroža mednarodni mir in varnost, potiska regijo v kaos in ogroža življenja civilistov". Ob tem je poudarila, da si Slovenija ne želi videti širjenja jedrskega orožja ter da je zaskrbljena zaradi nejasne narave iranskega jedrskega programa. Tako kot Golob pa se je tudi ona strinjala z Guterresovim pozivom k miru in spoštovanju listine Združenih narodov. Pozvala je tudi k umiritvi napetosti in vrnitvi k pogajanjem. "Diplomacija in dialog morata prevladati, treba se je izogniti vojni," je dejala.

Janša: Bravo Donald Trump

"Svet je tak, kot je in ne tak, kot bi si želeli," pa je na spletu sproočil prvak opozicijske SDS Janez Janša ter dodal, da "odgovorna politika deluje odgovorno. "Uničenje - 'najnevarnejšega orožja na svetu v rokah glavnega svetovnega sponzorja terorja' - je torej nekaj, kar prinaša upanje za varnejši svet," je zapisal. Ocenil je, da je za Iran najboljši možni scenarij, da zatirano ljudstvo zruši režim, ter čestital Trumpu: "Bravo, gospod predsednik."

Levica jasna: Napad ni obrambna poteza, je nevarna ofenziva

V Levici so jasno opozorili, da napad ZDA in Izraela na iranske jedrske objekte predstavlja nevarno in neodgovorno eskalacija, ki Bližnji vzhod in svet znova potiska na rob nove vojne. V Levici so najostreje obsodili vsakršno stopnjevanje nasilja v regiji, "pa naj prihaja iz Irana, Izraela ali Washingtona". Poudarili so tudi, da napad ZDA na Iran ni obrambna poteza, temveč nevarna ofenziva, izvedena brez mandata OZN in v nasprotju z mednarodnim pravom.

Ter še, da izvedeni napad ni dejanje obrambe, temveč nadaljevanje agresivne militantne politike, ki je že uničila številne države in življenja. "Ne gre za 'operacijo za varnost', ampak za surovo demonstracijo sile, katere največje žrtve bodo tako kot vedno civilisti." Napad na Iran je, kot so dejali, tudi lekcija, "da vsakokrat, ko nekdo reče 'ne bomo začeli nove vojne', v tem primeru Trump, takoj preverimo, kdo ima roko na gumbu". Koordinatorica Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko je poudarila, da je treba izvedene vojaške napade ZDA brez mandata OZN v mednarodni skupnosti ostro obsoditi, saj spodkopavajo globalni sistem varnosti. "Če se dovolili, da si velesile, kot so ZDA, po lastni presoji jemljejo pravico v svoje roke, potem mednarodno pravo povsem izgubi pomen. Zato je danes potrebno jasno sporočilo, da je treba mednarodno pravo spoštovati. In da pravila veljajo za vse," je dejala.

Asta Vrečko FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand