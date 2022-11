Golob: Naslovitev stanovanjske politike takoj po referendumu

Da so stranke vladajoče koalicije reševanje stanovanjske krize in vzpostavitev stanovanjske politike zapisale v koalicijsko pogodbo, je premierja Roberta Goloba v okviru poslanskih vprašanj na začetku novembrske seje spomnil poslanec Levice Matej Tašner Vatovec. "Država je 30 let praktično zanemarjala stanovanjsko politiko, rezultat je, da cene stanovanj letijo v nebo," je dejal.

Premier se je strinjal, da je položaj na trgu stanovanj v Sloveniji nedopusten. "Ne more si jih privoščiti velika večina Slovenk in Slovencev," je dejal in dodal, da je dolžnost vlade v to poseči.