'Usoda te koalicije je odvisna od tega, ali bomo izpolnili zaobljube. Bomo'

Premier Robert Golob je glede pozivov protestnikov k odstopu v roku 30 dni dejal, da jih posluša še vsaj dve leti. "Seveda nič ne bo s tem. Gre za klasično predvolilno zborovanje. Nenazadnje se je na njem pojavil tudi prvak opozicije, bil je slavnostni govornik. To pove vse o tem, kdo stoji za temi zborovanji," je dejal in dodal, da ima vsak pravico do svojega mnenja.

Voditelj oddaje Uroš Slak je Goloba opomnil, da je tudi Golob spodbujal petkove kolesarje, ki so protestirali proti Janševi vladi. Golob je odvrnil le z besedami: "Predvolilno zborovanje", in temo preusmeril na temo pokojnin. "Jaz bi rad izkoristil to priložnost, ker je bilo povedanih toliko neresnic, da povem, da je bila v lanskem letu rast pokojnin 8,8 odstotka. In ta rast je trajna, ne gre za enkraten bombonček," je poudaril in dodal, da so se tudi z letošnjim letom pokojnine dvignile za novih 4,5 odstotka. Zatrdil je, da rast pokojnin v zadnjih dveh letih bistveno presega rast življenjskih stroškov in inflacije. "To pomeni, da se, sicer počasi, a vendar, gmotni položaj upokojencev zaradi politik te vlade izboljšuje," je povedal in pripomnil, da je prav Janševa vlada leta 2012 ob izpeljavi pokojninske reforme pomembno znižala odmreni odstotek za skoraj 20 odstotkov. "Od tam izhaja sedanji problem sedanjih upokojencev, ker jim je tista vlada v resnici znižala položaj," je vztrajal.

Čeprav so se pokojnine resda zvišale, pa so se močno zvišali tudi življenjski stroški, poleg hrane tudi ogrevanje in elektrika. Glavni organizator sredinega protesta Pavel Rupar je dejal, da je zato položaj upokojencev bistveno slabši. "Najlažje je govoriti, bistveno težje je spremeniti stvari na boljše. In ko smo že pri električni energiji - ravno zaradi te vlade, ki je izpeljala regulacijo in parlamenta, ki je na predlog koalicije znižal omrežninske postavke, so položnice elektrike v januarju letos daleč najnižje v zadnjih par letih in podobno bo februarja. Zato, da se kompenzira tisti del, ki so ga ljudje v resnici zaradi nespametnih odločitev agencije preplačali v zadnjih mesecih," je naštel. Golob je dejal, da bo tudi marca zaradi ukrepov vlade skupna cena računa elektrike nižja kot lani.

"Vi blažite požar, ki se je kar se tiče rasti cene električne energije zgodil pod vašo vlado. Očitek je, da bi morali vi kot energetski strokovnjak zagotoviti poceni električno energijo. Čeprav je Agencija za energijo samostojen organ in da ste zahtevali njihov odstop. Zakaj ste dopustili, da je sploh prišlo do tako visokega dviga cen," je zanimalo Slaka. Golob je odvrnil, da so ti dvigi zdaj sanirani. "Na koncu na položnicah ljudi bodo ti dvigi anulirani. Zaradi ukrepov vlade, koalicije v parlamentu in novega zakona, teh dvigov ne bo in položnice bodo letos januarja, februarja in marca nižje, kot so bile te mesece lansko leto," je povedal premier in dodal, da bodo položnice nižje še vse do novembra. Novembra bi lahko spet prišlo do dviga omrežnin, a Golob poudarja, da bi v tem primeru lahko spet ukrepali in sprejeli interventni zakon.