Golob o rubežih: Ni več nedotakljivih

Ta teden je Finančna uprava RS (Furs) po besedah premierja Roberta Goloba "več kot 1600 prestopnikom, ki so se počutili nedotakljive", zarubila tudi njihovo socialno pomoč. Golob meni, da gre za velik mejnik, ki ga ne gre podcenjevati, saj je prvi korak k temu, da smo socialna država, ki bo pomagala pomoči potrebnim, hkrati pa "rekla ne tistim, ki to izkoriščajo in se ob tem počutijo nedotakljive". "Ni več nedotakljivih," je dejal. To je sporočilo, ki ga vlada in koalicija daje vsem, "ki so se do zdaj obnašali neprimerno, izkoriščali našo dobroto, ob tem pa ustvarjali nered in nemir v državi". "Zdaj je pa čas, da začnejo živeti enako, kot živimo vsi Slovenke in Slovenci, odgovorno in urejeno," je sklenil.

Lenart Žavbi FOTO: Bobo

Tudi namestnik vodje poslanske skupine Svoboda Lenart Žavbi je v izjavi za medije v DZ izrazil zadovoljstvo, da se zakon izvaja "tako kot smo si v DZ in v zakonodajnem postopku to predstavljali". In sicer tako, da "pravila igre" oz. zakonodaje veljajo za vse enako, je pojasnil. Samo na ta način bo po njegovem prepričanju dosežena maksimalna solidarnost med ljudmi. Tudi sporočilo pristojnih organov ob operativnem izvajanju zakona, torej ob neizplačilu delov socialnih pomoči, je po oceni Žavbija ustrezno. Lahko pa se strinja s tem, da mora med centri za socialno delo in Fursom potekati še "kakšen dodaten usklajevalni sestanek".

Ministrstvo predlaga sestanek s centri za socialno delo in Fursom

Predstavniki Romov so v sredo opozorili, da nekateri dolžniki na bankah niso mogli dvigniti dela ali celotne denarne socialne pomoči, saj jim jo je zasegel Furs. Ta je v zadnjih dneh na podlagi zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, t. i. Šutarjevega zakona, izdala 1275 sklepov o izvršbi dolžnikom, ki so v zadnjih dveh letih imeli vsaj tri neplačane obveznosti iz naslova prekrškovnih terjatev. Pri tem je izvršba dopustna tudi na denarno socialno pomoč. Sklepi so bili izdani dolžnikom iz celotne Slovenije in ne zgolj Romom, posamezni sklep o izvršbi pa sta prejela dolžnik in banka. Na Centru za socialno delo (CSD) Novo mesto so ob tem za STA v sredo opozorili, da bi moral Furs o tem obvestiti krajevno pristojni CSD in pred takšno izvršbo pridobiti njegovo mnenje. "Da, te izvršbe so posledica Šutarjevega zakona, ki določa, da se tistim prejemnikom socialnih pomoči, ki ne plačujejo glob, lahko socialne pomoči rubijo," je v izjavi po terenski seji vlade v Podčetrtku ob današnjem vladnem obisku dela savinjske regije dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec.

Luka Mesec FOTO: Bobo