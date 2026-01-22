Naslovnica
Slovenija

Golob o rubežih: Ni več nedotakljivih

Ljubljana, 22. 01. 2026 15.28 pred 35 minutami 4 min branja 18

Avtor:
STA L.M.
Nadzor Fursa in policije v Novem mestu

Izvršbe Fursa na denarne socialne pomoči zaradi neplačanih glob sprožajo burne odzive v politiki in stroki. Premier Robert Golob ukrep ocenjuje kot pomemben prelom z dosedanjo prakso in sporočilo, da pri izkoriščanju socialnega sistema ni več izjem, medtem ko ministrstvo za delo opozarja na potrebo po boljšem obveščanju in zaščiti socialno najbolj ogroženih ter predlaga sestanek s Fursom in centri za socialno delo.

Ta teden je Finančna uprava RS (Furs) po besedah premierja Roberta Goloba "več kot 1600 prestopnikom, ki so se počutili nedotakljive", zarubila tudi njihovo socialno pomoč.

Golob meni, da gre za velik mejnik, ki ga ne gre podcenjevati, saj je prvi korak k temu, da smo socialna država, ki bo pomagala pomoči potrebnim, hkrati pa "rekla ne tistim, ki to izkoriščajo in se ob tem počutijo nedotakljive".

"Ni več nedotakljivih," je dejal. To je sporočilo, ki ga vlada in koalicija daje vsem, "ki so se do zdaj obnašali neprimerno, izkoriščali našo dobroto, ob tem pa ustvarjali nered in nemir v državi". "Zdaj je pa čas, da začnejo živeti enako, kot živimo vsi Slovenke in Slovenci, odgovorno in urejeno," je sklenil.

Lenart Žavbi
Lenart Žavbi
FOTO: Bobo

Tudi namestnik vodje poslanske skupine Svoboda Lenart Žavbi je v izjavi za medije v DZ izrazil zadovoljstvo, da se zakon izvaja "tako kot smo si v DZ in v zakonodajnem postopku to predstavljali". In sicer tako, da "pravila igre" oz. zakonodaje veljajo za vse enako, je pojasnil. Samo na ta način bo po njegovem prepričanju dosežena maksimalna solidarnost med ljudmi.

Tudi sporočilo pristojnih organov ob operativnem izvajanju zakona, torej ob neizplačilu delov socialnih pomoči, je po oceni Žavbija ustrezno. Lahko pa se strinja s tem, da mora med centri za socialno delo in Fursom potekati še "kakšen dodaten usklajevalni sestanek".

Ministrstvo predlaga sestanek s centri za socialno delo in Fursom

Predstavniki Romov so v sredo opozorili, da nekateri dolžniki na bankah niso mogli dvigniti dela ali celotne denarne socialne pomoči, saj jim jo je zasegel Furs.

Ta je v zadnjih dneh na podlagi zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, t. i. Šutarjevega zakona, izdala 1275 sklepov o izvršbi dolžnikom, ki so v zadnjih dveh letih imeli vsaj tri neplačane obveznosti iz naslova prekrškovnih terjatev. Pri tem je izvršba dopustna tudi na denarno socialno pomoč. Sklepi so bili izdani dolžnikom iz celotne Slovenije in ne zgolj Romom, posamezni sklep o izvršbi pa sta prejela dolžnik in banka.

Na Centru za socialno delo (CSD) Novo mesto so ob tem za STA v sredo opozorili, da bi moral Furs o tem obvestiti krajevno pristojni CSD in pred takšno izvršbo pridobiti njegovo mnenje.

"Da, te izvršbe so posledica Šutarjevega zakona, ki določa, da se tistim prejemnikom socialnih pomoči, ki ne plačujejo glob, lahko socialne pomoči rubijo," je v izjavi po terenski seji vlade v Podčetrtku ob današnjem vladnem obisku dela savinjske regije dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec.

Luka Mesec
Luka Mesec
FOTO: Bobo

Po njegovih podatkih centri za socialno delo, sploh novomeški, pravijo, da niso bili obveščeni. "Mi smo stopili v stik z njimi, stopili smo v stik tudi s Fursom, preverjamo pa zdaj predvsem, kako bomo v prihodnje poskrbeli za boljše obveščanje in tudi v tistih vidikih, kjer je lahko družina, ki se ji rubi, močno socialno ogrožena - kako lahko poskrbimo za manj socialno ogrožajoč ukrep," je dejal minister.

Prav danes so zato glede tega predlagali sestanek skupaj s Fursom in centri za socialno delo, da se pogovorijo, je še dodal minister.

Kot je v sredo povedal vodja CSD Novo mesto Alen Pust, iz Šutarjevega zakona izhaja, da mora Furs v tem primeru s sklepom o izvršbi obvestiti center za socialno delo, ki nato iz socialnega položaja dolžnika presodi, ali se lahko izvede izvršba oz. ali bi bilo namesto izvršbe bolj smiselno, da se dolžniku denarna socialna pomoč izplačuje v naravi. V tem primeru izvršba ne bi bila mogoča, bi pa lahko upravičenec denar prejemal zgolj v naravi in ne v denarju, kar pomeni, da bi se mu izplačeval v obliki konkretnih dobrin - na podlagi naročilnice za konkretno blago, plačila posameznih računov in podobno.

Na ministrstvu so v odgovoru za STA glede tega navedli, da niti centri za socialno delo niti ministrstvo teh izvršb "v nobenem primeru ne bi mogli preprečiti, ker zakon tega ne predvideva".

