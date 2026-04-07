Golob NSi nudi tri ministrstva, SD, Demokratom in Levici po dve

Struktura t.i. vlade narodne enotnosti po navedbah GS neposredno izhaja iz vsebinskih prioritet ter "jasne usmeritve v bolj učinkovito in operativno državo" . S tem napovedujejo racionalizacijo števila ministrstev, da bi imeli večjo preglednost, boljšo koordinacijo in hitreje sprejemali odločitve. Robert Golob je v predvolilni kampanji napovedoval, da bo prihodnja vlada imela manj kot 15 ministrstev, sedaj pravi 16.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so izhajali iz spoštovanja programskih prioritet strank SD, Levica in Vesna, NSi ter Demokrati Anžeta Logarja. "Te smo upoštevali tako na podlagi dosedanjih pogovorov kot tudi njihovih javno predstavljenih programskih usmeritev. Identificirali smo deset programskih točk, na katerih lahko gradimo razvojno usmerjen in stabilen koalicijski sporazum. V tem trenutku je namreč ključno poiskati tiste vsebinske točke, ki nas povezujejo in predstavljajo skupni imenovalec."

Razdelitev resorjev je zasnovana na načelu sorazmernosti, so zapisali. "Gre za izhodiščni predlog, ki bo predstavljen predsednikom demokratičnih parlamentarnih strank in se lahko v okviru nadaljnjih pogovorov še prilagodi, tudi z morebitnimi dopolnitvami organizacijske strukture, če bo to prispevalo k večji učinkovitosti in stabilnosti delovanja vlade."

V skladu s tem predlog predvideva, da bi Svoboda bi prevzela sedem resorjev, Nova Slovenija – Krščanski demokrati bi prevzela tri ministrstva, Socialni demokrati dve, Demokrati Anžeta Logarja dve, Levica in Vesna skupaj dve. "Takšna razdelitev omogoča oblikovanje široke, vključujoče in operativne vlade, ki bi bila sposobna učinkovito odgovarjati na ključne izzive, s katerimi se bo Slovenija soočala v prihodnjih mesecih. Slovenija v tem trenutku potrebuje stabilnost, sodelovanje in sposobnost preseganja razlik."

S tem predsednik vlade in stranka začenjata individualne pogovore s predsedniki parlamentarnih strank, na katerih bodo predstavili izhodišča za koalicijski sporazum.

Ob tem so napovedali, da bodo stranki Resni.ca ponudili ločeno sodelovanje "pri tistih programskih prioritetah, ki so jih izpostavili v preteklih pogovorih".