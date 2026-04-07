SLOVENIJA ODLOČA 2026

Golob NSi nudi tri ministrstva, SD, Demokratom in Levici po dve

Ljubljana, 07. 04. 2026 13.29 pred 1 uro 2 min branja 290

Avtor:
M.V.
Volitve - Robert Golob

Gibanje Svoboda je pripravilo izhodišča za oblikovanje koalicijskega sporazuma ter tudi predlog organizacijske strukture, kot pravijo, vlade narodne enotnosti. In kaj ponujajo strankam? NSi bi dobila tri ministrstva, SD dve, prav tako Demokrati ter Levica z Vesno.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so izhajali iz spoštovanja programskih prioritet strank SD, Levica in Vesna, NSi ter Demokrati Anžeta Logarja. "Te smo upoštevali tako na podlagi dosedanjih pogovorov kot tudi njihovih javno predstavljenih programskih usmeritev. Identificirali smo deset programskih točk, na katerih lahko gradimo razvojno usmerjen in stabilen koalicijski sporazum. V tem trenutku je namreč ključno poiskati tiste vsebinske točke, ki nas povezujejo in predstavljajo skupni imenovalec."

Struktura t.i. vlade narodne enotnosti po navedbah GS neposredno izhaja iz vsebinskih prioritet ter "jasne usmeritve v bolj učinkovito in operativno državo". S tem napovedujejo racionalizacijo števila ministrstev, da bi imeli večjo preglednost, boljšo koordinacijo in hitreje sprejemali odločitve. Robert Golob je v predvolilni kampanji napovedoval, da bo prihodnja vlada imela manj kot 15 ministrstev, sedaj pravi 16.

VLADA
VLADA
FOTO: POP TV

Razdelitev resorjev je zasnovana na načelu sorazmernosti, so zapisali. "Gre za izhodiščni predlog, ki bo predstavljen predsednikom demokratičnih parlamentarnih strank in se lahko v okviru nadaljnjih pogovorov še prilagodi, tudi z morebitnimi dopolnitvami organizacijske strukture, če bo to prispevalo k večji učinkovitosti in stabilnosti delovanja vlade."

V skladu s tem predlog predvideva, da bi Svoboda bi prevzela sedem resorjev, Nova Slovenija – Krščanski demokrati bi prevzela tri ministrstva, Socialni demokrati dve, Demokrati Anžeta Logarja dve, Levica in Vesna skupaj dve. "Takšna razdelitev omogoča oblikovanje široke, vključujoče in operativne vlade, ki bi bila sposobna učinkovito odgovarjati na ključne izzive, s katerimi se bo Slovenija soočala v prihodnjih mesecih. Slovenija v tem trenutku potrebuje stabilnost, sodelovanje in sposobnost preseganja razlik."

S tem predsednik vlade in stranka začenjata individualne pogovore s predsedniki parlamentarnih strank, na katerih bodo predstavili izhodišča za koalicijski sporazum. 

Ob tem so napovedali, da bodo stranki Resni.ca ponudili ločeno sodelovanje "pri tistih programskih prioritetah, ki so jih izpostavili v preteklih pogovorih".

DVK zavrnila ugovor SDS. Janša: Takšne šlamastike še nikoli ni bilo

KOMENTARJI290

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Kr0ujem
07. 04. 2026 15.16
Ta tip vlade ne bo sestavu.sam to sam nemu ni jasn.ni več delč k bo vsem jasn da bo kmal pomahal 🤣👍
Odgovori
0 0
peglezn
07. 04. 2026 15.15
Tina ima menda že čisto obrabljena kolena od teh koalicijskih usklajevanj.
Odgovori
0 0
najboljsa24
07. 04. 2026 15.15
NSI, ne gre s GS. Demokrati in Resnica ne z Levico. SD, Levica in GS ne gredo s SDS, Resnica Ne gre s SDS, pa niti z GS in evico. po vsem tem se vlade, ki ima dejansko večino ne da sestaviti. To kar bom napisala seedaj, je sicer za večino smrtni greh, ampak morda bi pa utegnilo biti koristno GS+SDS. SDS ima program in izkušnje, GS pa dovolj gladov v parlamentu. Pa nikogar, ki bi izsiljeval....
Odgovori
0 0
300 let do specialista
07. 04. 2026 15.15
Ma haj se hreste ma jaz bom še Fajonovo vrnil.
Odgovori
+2
2 0
Pamir
07. 04. 2026 15.15
35 leta ima čreda program samo da je komunist janšaj.Kot da bi 35 eno in isto knjigo ki ima samo eno stran in sliko vodje.
Odgovori
-1
0 1
Cenb77
07. 04. 2026 15.15
Ajde Golob, 5 za nsi pa po 4 za une tri... GS pa nič... a delaš za dobro Slovenije al ne... bodi državotvoren... al so sam polna usta... kot prej 4 leta
Odgovori
0 0
Sirhakel7
07. 04. 2026 15.15
Kakor zgleda na sliki Robi še sam sebi.. ne verjame..
Odgovori
0 0
DAN ODPRTIH VRAT
07. 04. 2026 15.15
Vse je bolje kot ponovno Gargamel... Da se bomo morali spet skrivati z bureki, da nas bodo zalivali z vodo z okusom solzica in mladim spet polepili klopce
Odgovori
0 0
Vesela Jasna
07. 04. 2026 15.15
Sedaj je na desnih, da odločijo, ali bomo imeli slovensko vlado, ali pa bo na pol srbska. Če bo na pol srbska, potem upam, da se čez štiri leta še Albanci spomnijo in ustanovijo svojo stranko po zgledu Srbov, zagotovo bodo prišli v parlament. Desni, resen problem imate. Se še ne zavedate.
Odgovori
0 0
MojsterSplinter
07. 04. 2026 15.15
Iz te moke ne bo kruha.
Odgovori
0 0
Pozabili glasovati kavica.
07. 04. 2026 15.14
Ponujam vrata malo rabljena za ptičjo hišico.
Odgovori
0 0
inkvizitor85
07. 04. 2026 15.14
Robiju čast in oblast!!!
Odgovori
0 0
KVAJSTABO
07. 04. 2026 15.14
12 minisrtstev je čež kapo. In njim 4 in nič več.
Odgovori
0 0
AleksanderS
07. 04. 2026 15.12
Pika pac
Odgovori
+2
2 0
Pozabili glasovati kavica.
07. 04. 2026 15.12
Ponujam Osla za določen čas.
Odgovori
0 0
Artechh
07. 04. 2026 15.12
Kva ste s temu Trumpa. Zakaj se tm.ne sme pisat? Aja ni po vaše ker negujete levo in desno da se ga črni
Odgovori
+2
2 0
peglezn
07. 04. 2026 15.11
čakaj, a je Robi ravno vsem ponudil po 10%, tako kot ga je "kum" naučil?
Odgovori
+6
7 1
Srebrnl breg
07. 04. 2026 15.10
Sam pravim ,da slabše kot je vodil vlado Robi ni več možno.
Odgovori
+10
10 0
Pozabili glasovati kavica.
07. 04. 2026 15.11
To se pa strinjam.
Odgovori
+6
6 0
ivan res grozni
07. 04. 2026 15.15
Hitro pozabljate Janšo, minula vlada je več storila za ljudi kot vse Janševe skupaj.
Odgovori
0 0
DKR
07. 04. 2026 15.10
Koliko levaškega bevskanja na tem portalu :)))))))))).....in vse zaman,ker bo tako ali tako desna vlada, z Janšo na čelu ali pa tudi ne.
Odgovori
+7
10 3
DAN ODPRTIH VRAT
07. 04. 2026 15.10
Kaj če mu NSI, ki dela samo za kapital. Dovolj ima Demokrate, ki rabijo 2 ministra za službo Logarju in Evici... Jaz bi še kupil par poslancev od Resnice, ki so kakor vidimo naproda
Odgovori
-5
1 6
