Slovenija

'Ko v izgubiš, ker nasprotnik ne igra po 'fair playu', se ne počutiš poraženega'

Ljubljana, 21. 05. 2026 22.50 pred 5 minutami 4 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Golob

Afera Black Cube je pred volitvami zasenčila vse teme na domačem političnem parketu, zdaj pa pripeljala do dveh pritožb na ustavno sodišče in še okrepila polemike o tem, kaj je bolj alarmantno: vsebina prisluhov ali vmešavanje tujih obveščevalnih služb. Robert Golob je prepričan, da je dogajanje vplivalo na volilni rezultat, čeprav priznava, da ga je v prisluhih, ko jih je videl prvič, marsikaj presenetilo. Po njegovem mnenju bi bile predčasne volitve sedaj celo bolj poštene. In kako komentira svoj politični poraz, ko je kljub zmagi Svobode novo vlado sestavil Janša? "Takrat, ko v športu izgubiš, ker nasprotnik ne igra po fair playu, se ne počutiš poraženega."

Afera Black Cube

Kaj torej Golob pričakuje po vloženih pritožbah na ustavno sodišče v zadevi Black Cube? "Da ustavno sodišče to pregleda, ugotovi, ali so izpolnjeni vsi pogoji za njihovo odločanje in potem ustrezno odloča. Delim mnenje, da je šlo zaradi vmešavanja tujih obveščevalnih služb za nedovoljeno vmešavanje v volilni proces s strani tretje države," meni Golob, ki je prepričan, da je dogajanje vplivalo na rezultat.

A zakaj so pritožbe vložili šele zdaj? Anže Logar je ob robu podpisa koalicijske pogodbe dejal, da ko se je Golob pogajal o možni koaliciji, ni problematiziral domnevnega vplivanja na izid volitev. Prav tako so v Svobodi potrdili poslanske mandate na ustanovni seji državnega zbora. Golob trdi, da je že pred volitvami, ko je afera izbruhnila, temu nasprotoval. "Ko smo na seji sekretariata Snav povabili vse parlamentarne stranke, tudi Janšo in Logarja, je obveščevalna služba predstavila dokaze, ki so povezovali SDS s tem podjetjem. Jasni in poimenski dokazi, kdo je bil kje s kom. Pričakovali smo, da bodo ti dokazi dovolj, da bodo odprli oči ostalim strankam. Žal jim niso," je prepričan Golob.

Kot trdi, je bila točka preloma prejšnji teden, ko so stranke vložile zahtevo za preiskovalno komisijo, "s katero naj bi preiskovali ne Izraelcev, ampak slovensko policijo in obveščevalno službo, ki je ščitila državo". Po njegovih besedah si nastajajoča koalicija predstavlja, "da bo demontirala policijo in obveščevalno službo zato, da uniči dokaze prek preiskovalne komisije." To je bil po besedah Goloba v 24UR ZVEČER glavni povod, zaradi katerega ocenjujejo, da mora o zadevi odločati sodišče.

Že sinoči so v oddaji opozorili, kako pomembno je, da afera ne potihne, da se razjasni, kdo je bil naročnik prisluhov, kdo izvajalec, pa tudi, da je treba resno jemati vsebino prisluhov, v katerih je nekdanja Golobova ministrica Dominika Švarc Pipan pripovedovala o domačem političnem zakulisju. Tudi Goloba je, ko je posnetek prvič videl, marsikaj presenetilo, priznava. "Tudi to, kje so bili objavljeni in kdo jih je širil."

Na enem od drugih posnetkov pa je odvetnica Nina Zidar Klemenčič pripovedovala o tem, da se posla brez podkupovanja pravzaprav ne da skleniti. "Vsakdo, ki govori tako lahkotno o korupciji, naj zanjo odgovarja, to je vse, kar imam za povedati. Vsi ti primeri so že v rokah organov. Če je karkoli res, bodo odgovarjali," je prepričan Golob, ki sicer poudarja, da morajo enako odgovarjati tudi tisti, "ki so krive ovadbe podajali ali jih širili, in o tem govorimo, da je nekdo načrtno širil posnetke, za katere je vedel, da so prirejeni".

O predčasnih volitvah

Najverjetnejši bodoči mandatar Janez Janša je na omrežju X zapisal: "Če kdaj, potem je stranka SDS danes daleč najbolj pripravljena tako na omenjeni državni udar globoke države kot na eventuelne nove volitve." Kaj vse je Golob pripravljen storiti, da Janez Janša ne pride na oblast, kar je izjavil tudi sam? "Nič. To je zadnji korak. Prvi korak smo naredili v ponedeljek, ko smo predsednici poslali pisno ponudbo za podporo tehničnemu mandatarju do predčasnih volitev." S tem so po besedah Goloba želeli dokazati, da se tako njemu kot Svobodi ne gre za oblast.

Če bo prišlo do predčasnih volitev, je tudi Svoboda nanje pripravljena, je prepričan Golob. Predčasne volitve bi bile po njegovi oceni celo bolj poštene. Zakaj? "Ker so prevaranti znani in ker so tudi prirejeni posnetki o korupciji razkriti."

O politični prihodnosti

Kot relativni zmagovalec volitev je Golob ob tem, ko mu ni uspelo sestaviti vlade, najverjetneje doživel svoj najhujši poraz, sedaj je tik pred četrto Janševo vlado. "Takrat, ko v športu izgubiš, ker nasprotnik ne igra po fair playu, se ne počutiš poraženega. Takrat si najprej presenečen, potem pa snuješ načrt za novo tekmo, tako smo se obnašali. V zadnjih dveh mesecih smo delali, časa za počitek ni bilo. Mogoče ga bo več med poletjem, ni pa nujno, morda pa bomo čez poletje v predvolilnih pripravah."

Pred volitvami je predsednik največje parlamentarne stranke tudi rekel, da se ne vidi v poslanskih klopeh. Bo torej ostal poslanec ali bo odšel nazaj v gospodarstvo? "Seveda bom ostal v politiki. Ponosen sem, da so meni in Svobodi volivci 2022 namenili največ glasov. In tudi 2026 je največ glasov dobila Svoboda in jaz. To jemljem z vso odgovornostjo, da izpeljemo tisto, za kar so mi skušali podeliti mandat, da dokončamo delo," še pravi Golob, ki napoveduje, da bo v politiki vztrajal, dokler tega cilja ne izpolnijo.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

