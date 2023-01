Golob o anomalijah v zdravstvu: Ob poplavi denarja imamo razpad sistema

Končal se je tretji vrh koalicije v času, ko je vladi prvič resno začela padati priljubljenost, ko nam zdravstvo razpada pred očmi, ko sindikati javnega sektorja napovedujejo protestni shod, če jim vlada ne predstavi rešitev za odpravo nesorazmerij osnovnih plač v obsegu... Robert Golob je po koalicijskem vrhu sporočil, da gre koalicija enotno v zdravstveno reformo, stanje v zdravstvu pa je slabše od pričakovanega. Kaj je povedal v oddaji 24UR ZVEČER?

Na vprašanje, kako slabo je stanje v slovenskem zdravstvu, premier Robert Golob odgovarja, da je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan pripravil 120 strani dolgo poročilo analize stanja zdravstvenega sistema in da so nekatere številke res šokantne. Kot pravi, je najbolj šokantna ugotovitev o anomalijah v zdravstvenem sistemu, ki kažejo, da ne nadzorujemo pretoka denarja znotraj sistema. Kot je ponazoril, imamo v sistemu ogromno denarja in da je zdravstvo v treh letih prejelo za milijardo in pol več denarja, zdravstvo pa ob tem razpada: "Ob poplavi denarja imamo razpad sistema."

Koalicijski vrh

Izpostavil je še, da ob tem ko imajo bolnišnice skupaj za 170 milijonov evrov izgube, imajo na drugi strani lekarne in zdravstveni domovi za 200 milijonov evrov dobička: "To je neverjetno, na stotine milijonov se brez nadzora pretaka po sistemu in sistem razpada." Povedal je še, da je že leta 2004 bilo brez osebnega zdravnika več kot 100.000 ljudi. Takšno stanje imamo torej že skoraj 20 let, je poudaril.

Vrh koalicije na Brdu pri Kranju

Kako odteka denar iz zdravstvenega sistema? Zakaj se bo vlada reforme zdravstva lotila pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje? Kot pojasnjuje Golob, se v gospodarstvu vedno odločiš reševati problem tam, kjer je največji: "Skoraj 4,5 milijarde evrov davkoplačevalskega denarja se steče v zdravstveno blagajno, na drugi strani imamo težavo dolgih bolniških in potem imamo problem 60 milijonov evrov dobičkov pri zavarovalnicah. Kdor misli, da bomo s 60 milijoni rešil problem, ki je velik štiri milijarde in pol se bridko moti." Kot dodaja, se bodo problema zato lotili pri velikih številkah, ker opažajo velike nekontrolirane pretoke denarja, ki ne sledijo pacientom. Kot izpostavlja, nameravajo sistem odpreti javnosti:"Z digitalizacijo želimo te podatke narediti javne." 'Denar, ki je bil vedno prepreka za reformo, zdaj ni več ovira' Kot pravi Golob, je na prvem mestu prioritet preobrazba Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki ga bodo skozi digitalizacijo korenito spremenili. To je prvi ukrep in nimamo nobene dileme, začeti moramo pri glavi, pravi: "Naš cilj je, da imajo vsi bolniki dostop do javnega zdravstvenega sistema. V šestih tednih se bomo potrudili, da naredimo sistem, v katerem nihče ne bo ostal brez oskrbe na primarni ravni." Kaj bo po reformi s koncesionarji, bodo zdravniki še lahko delali v javnem in zasebnem sektorju hkrati? Kot pravi, na tem področju prihaja do anomalij, tako na občinski kot na državni ravni: "Danes ne moremo priti do podatka, koliko koncesij je razpisanih v državi." Večje so anomalije pri prekupčevanju s koncesijami na sekundarnem in na terciarnem nivoju, kot na družinskem nivoju, kjer je ogromno poštenih, poudarja Golob.

Da bo korupcija z novo reformo za vedno pregnana iz zdravstva, je prepričan zato, ker sta na čelu reforme po Golobovih besedah, Danijel Bešič Loredan in Erik Brecelj, ki poznata sistem od znotraj in sta zdaj dobila popolno politično podporo: "Denar, ki je bil vedno prepreka za reformo, zdaj ni več ovira." Na vprašanje, ali je bilo potrebno, da se minister za zdravje opravičuje županu Ljubljane Zoranu Jankoviću za govorniškim pultom predsednika vlade, Golob odgovarja, da je bilo to ključno, ker so s tem pokazali, da to opravičilo v ničemer ne vpliva na njegov status in podporo pri izvedbi reform: "Ne želimo, da so reforme zaznamovane z nekimi neumnimi prepiri. Sam je tako presodil." "V politiko sem vstopil z namenom, da prevzamem odgovornost. Zdravstvo je bilo prioriteta že v kampanji, po kampanji in danes smo na točki, da smo se z njo začeli na polno ukvarjati vsi," je meddrugim še povedal Golob. Kaj bo v zavezi koalicije za sodelovanje v zdravstveni reformi? Kot pojasnjuje Golob, "je namen zaveze, da vsem jasno povemo, da imamo zgodovinsko priložnost za zdravstveno reformo." Ali mu je žal, da je sodnikom in tožilcem obljubil dvig plač, ki je sprožil val novih zahtev v javnem sektorju? Golob pravi, da ne: "Živel sem v iluziji, da je sodstvo tretja veja oblasti, ki je neodvisna. Potem pa pridem na vlado in ugotovim, da sodniki in vlada niso neodvisni, ne pri imenovanjih, ampak so odvisni od politike, in niso neodvisni niti pri materialni neodvisnosti, saj jim plačo določa vlada. Od leta 2012 do 2022 so plače sodnikov padle, medtem ko je ostalemu javnemu sektorju plača naraščala. Teh 600 evrov je v resnici le razlika, česar so bili deležni ostali javni uslužbenci, sodniki in tožilci pa ne. Meni se je zdelo res krivično, da je ena veja oblasti, ker jo je druga, politika, držala dobesedno na povodcu skozi plače, zato zaostajala za sistemom javnih plač." Zavrača očitke, da je to naredil samo zato, da bi se prikupil sodnikom in tožilcem.

Reforma plačnega sistema je nujna, je poudaril: "Reformo bomo izpeljali, predstavili jo bomo sindikatom, o njej se bomo morali pogovarjati spoštljivo, verjamem da ne na ulici. Reforma je strukturna, da je ne bomo spreminjali vsaki dve leti." Kje bodo našli denar za to, ali je ta v proračunu ali se bomo morali znova zadolžiti? Kot odgovarja Golob, "morajo biti vsi dvigi znotraj proračunskih zmožnosti." Kot pravi, "so ravno zaradi inflacije tudi prihodki v proračun izrazito narasli. Pri reformi pa se načrtuje, da bi do leta 2026 zaradi prestrukturiranja že lahko nadomestili tisto, kar bomo zdaj dali skozi povečani odhodek.