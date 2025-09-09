Svetli način
Golob o dolgotrajni oskrbi: Ne bomo se ustavili

Ljubljana, 09. 09. 2025 17.15 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
STA , M.P.
Komentarji
88

Na posvetu o dolgotrajni oskrbi, ki ga je sklical premier Robert Golob, so se predstavniki vlade, občin, sociale in zdravstva posvetili "šibkim točkam, vsem ozkim grlom, ki so se zdaj že identificirala". Kot je po posvetu dejal Golob, je bil zaključek samo eden: "Ne smemo in ne bomo se ustavili, projekt mora teči skladno s časovnico." Poudaril je tudi, da gre za enega največjih projektov te vlade in "našo civilizacijsko dolžnost".

Po besedah predsednika vlade Roberta Goloba so imeli odkrit pogovor z vsemi deležniki, ki so zadolženi za pripravo in izvajanje nalog dolgotrajne oskrbe. Strinjali so se, da mora projekt teči v skladu s časovnico, pri čemer pa ne pričakujejo, "da bo v celotni državi s prvim dnem možno, da bi vsak uporabnik dobil enako kvalitetno storitev". Kot je namreč izpostavil, "gre za prevelik projekt, da bi bilo to možno".

"Imamo nekatere dobre zgodbe, nekatere regije, ki hitreje napredujejo, imamo nekatere, ki žal še šepajo, ampak odločenost vseh deležnikov je skupna, to bomo izpeljali," je bil odločen.

Kot je še dejal, je bil današnji sestanek prvi v takem formatu, čez mesec dni pa se bodo dobili ponovno. "In takrat bomo lahko ponovno ocenili, koliko smo bili uspešni pri odpravi ozkih grl. Do takrat bo pa delo potekalo v skupinah," je dejal Golob.

'Razmere v sistemu so boljše'

Na vprašanje, ali je sam zadovoljen s trenutnim funkcioniranjem dolgotrajne oskrbe, pa je dejal, da so točno to vprašanje zastavili udeležencem posveta. "In eden od zaključkov je bil, da so ne glede na medijsko sliko razmere v sistemu boljše," je dejal, a dodal, da to niso njegove besede, da je sam danes zlasti poslušal.

Dodal je, da so prišli do enega zaključka: "Ne smemo in ne bomo se ustavili, projekt mora teči v skladu s časovnico." Kot je ob tem opozoril, je projekt zelo obsežen, nekatere regije pa da napredujejo hitreje od drugih.

Posvet o dolgotrajni oskrbi
Posvet o dolgotrajni oskrbi FOTO: Vlada Republike Slovenije

"Sestanek je prvi, nikakor ne zadnji. Čez mesec dni se dobimo ponovno in takrat bomo lahko ponovno ocenili napredek. Do takrat pa bo delo potekalo v skupinah. Vsaka skupina se bo ukvarjala s svojim področjem, da bomo lahko izzive tudi ciljno naslavljali," je še povedal premier.

Kočevski župan Gregor Košir je potrdil, da so se zelo odkrito pogovorili o nekaterih še odprtih vprašanjih. V občinah si željo, da bi čim prej dobili enoten informacijski sistem, ki ga bodo na področju dolgotrajne oskrbe uporabljali centri za socialno delo.

Želijo si, da bi bile čim prej izdane odločbe o pravici do dolgotrajne oskrbe na domu, da bi videli, koliko bo upravičencev in bi lahko predvideli, koliko bo potrebnega dodatnega kadra. Občine in izvajalci bodo namreč potrebovali nekaj mesecev, da se bodo prilagodili, je opozoril.

'Prve odločbe o pravici do dolgotrajne oskrbe na domu bodo kmalu'

Informacijski sistem je po besedah ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca trenutno v fazi testiranja in bo zaživel v kratkem. V vmesnem obdobju pa so se s centri za socialno delo dogovorili za izdajanje odločb preko informacijskega sistema Krpan.

Po njegovih besedah tako zaradi tega ne prihaja do bistvenih zamud, prve odločbe o pravici do dolgotrajne oskrbe na domu pa bodo kmalu. Ob tem je izpostavil, da je že izdanih 1800 pozitivnih odločb za oskrbovalce družinskega člana. Centri za socialno delo pa so danes poročali, da so samo v obdobju štirih mesecev opravili 14.000 informiranj ter naredili kar nekaj ocen na terenu.

Kar zadeva zagotavljanje kadra, so po Maljevčevih navedbah nekatere dosedanje ukrepi tudi danes pohvalili, da že kažejo učinke. Če bodo še naprej delali skupaj in sprejemali ukrepe, bodo zagotovili tudi ustrezne kadre, je prepričan. Menil je tudi, da bodo zagotovo naleteli še na nekaj ovir, a gre za "tek na dolge proge", za sistem, ki ga vzpostavljajo za prihodnjih 10, 20 let.

Posvet o dolgotrajni oskrbi
Posvet o dolgotrajni oskrbi FOTO: Vlada Republike Slovenije

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je poudaril, da so različne vlade dvajset let govorile o dolgotrajni oskrbi, a je ostalo zgolj pri predvolilnih obljubah. "Tej vladi, ki se je odločila, da to naredi, pa je opozicija ukradla najprej eno leto časa, potem pa naredila vse, da spotika, da se te pravice, ki se morajo zagnati, ne bi zagnale. Tako da če imamo zdaj par tednov zamude zaradi informacijskega sistema, ne bo konec sveta," je dejal.

Na kritike predstavnikov delodajalcev glede pobiranja prispevka za dolgotrajno oskrbo pa je odvrnil, da je prispevek jasen in uveden z zakonom že več kot leto in pol, je realnost in če bomo želeli imeti dolgotrajno oskrbo, jo bo treba od nekod tudi plačati.

Po besedah predstavnice Inštituta RS za socialno varstvo Andreje Rafaelič je Slovenija v primerjavi z evropskim povprečjem do sprejetja tega zakona podpovprečno namenjala za dolgotrajno oskrbo, po uvedbi prispevka pa se bo v resnici šele približala evropskemu povprečju.

robert golob dolgotrajna oskrba simon maljevac
KOMENTARJI (88)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2mt8
09. 09. 2025 19.06
+2
Do volitev jim ne bo uspelo vzpostavit dolgotrajne oskrbe kljub pobranemu denarju, oni pa še pričakujejo, da bodo spet izvoljeni 🤣🤣🤣
ODGOVORI
3 1
Misika1967
09. 09. 2025 19.09
+1
Seveda bodo,vsi za Slobodo.
ODGOVORI
1 0
Douglas Dietz
09. 09. 2025 19.04
+4
Ne bomo se ustavili, še naprej vam bomo kradli
ODGOVORI
5 1
Ricola Swiss
09. 09. 2025 19.03
+3
Zakaj pa Maljevac sedi na dveh stolih, saj je minister samo za 1 resor?
ODGOVORI
4 1
2mt8
09. 09. 2025 19.09
Ker ima preširoko taz...
ODGOVORI
0 0
El pi5tolero
09. 09. 2025 19.03
+5
Janez je mel v vsem prov! Nategnil in izropal so nas pri belem dnevu! Tok laži in nategovanja ni bilo se nikol! Nimas kej! Sam da ni janša pa ce vse crkne so rekl in zmagal volitve! Lol
ODGOVORI
6 1
Levi so barabe
09. 09. 2025 18.58
+7
Ne boste se ustavili, kradli boste denar še naprej. Ker ste rdeči banditi, nasledniki komunajzerskih morilcev
ODGOVORI
10 3
chetnik voivode
09. 09. 2025 19.00
in vse od 92 vas kradejo, ccc 😁
ODGOVORI
0 0
Douglas Dietz
09. 09. 2025 19.06
Ja, vendar ne v takšni meri kot pod to vlado
ODGOVORI
0 0
MiliVanili65
09. 09. 2025 18.57
-12
Vidim,da se po sedanji vladi lahko pljuva. Ko pa kaj čez SDS napišeš te pa vrli admini v sekundi brišejo. Sram naj vas bo
ODGOVORI
1 13
Ricola Swiss
09. 09. 2025 18.59
+10
Kje pa ti vidiš vlado🤣🤣😂
ODGOVORI
11 1
2mt8
09. 09. 2025 18.56
+6
Prispevek je obvezen, pravica do oskrbe pa ni zajamčena. Kot bi vnaprej pobral denar za piknik, ki ga ne nameravam izpeljat.
ODGOVORI
7 1
Mekenzi
09. 09. 2025 18.56
+7
Seveda se nebote ustavili kradli boste dokler je še kaj. 😭😭😭🇸🇮☠️
ODGOVORI
8 1
junij66
09. 09. 2025 18.55
+4
Ni greh motiti se, greh je pri zmoti vztrajati... kot ni sramota pasti, sramota je ostati na tleh..
ODGOVORI
4 0
Tomy1
09. 09. 2025 18.54
+13
Davek na Dolgotrajno HIRANJE pomoči potrebnim ! Banda POKVARJENA!!! Kakšna časovnica spet ? Za vas je čas zgolj pojem za nate..vanje naroda!
ODGOVORI
13 0
chetnik voivode
09. 09. 2025 18.55
+5
narod pa TIHO in ...
ODGOVORI
5 0
JApajaDAja
09. 09. 2025 18.54
+4
kdaj pa začne z dejavnostjo že zgrajen in opremljen novi zapor?
ODGOVORI
4 0
Teleport
09. 09. 2025 18.59
Robi s Tino izbira pohistvo
ODGOVORI
0 0
assassin911
09. 09. 2025 18.52
+7
A je prišel direktno iz Karigadorja?
ODGOVORI
7 0
Buci in Bobo
09. 09. 2025 18.51
+2
Lokomotiva je neustavljiva.
ODGOVORI
3 1
JApajaDAja
09. 09. 2025 18.55
+4
vse je ustavljivo,če je le dovolj volje ali besa !
ODGOVORI
4 0
Sixten Malmerfelt
09. 09. 2025 18.50
+3
Temu bi se reklo dolgotrajno srhanje, od leta 2006, že skorajda 20 let!
ODGOVORI
4 1
Ojojojoj
09. 09. 2025 18.48
+9
Vsak mesec se sestanejo in ocenujujejo v prazno, kje so... mi pa plačujemo, dnar se nalaga, da boste spet vse pokradli.
ODGOVORI
11 2
Ojojojoj
09. 09. 2025 18.47
+12
Kakšna blefarija in nakladanje Golob, Maljevac in Mesec. Mi pa plačujemo tole prazno slamo in pobiranje denarja... banda.
ODGOVORI
14 2
Anion6anion
09. 09. 2025 18.46
+3
Kdaj se bo pa Maljevac poročil?
ODGOVORI
4 1
Teleport
09. 09. 2025 18.49
+4
V soboto je rekel da iz ozadja
ODGOVORI
4 0
Sixten Malmerfelt
09. 09. 2025 18.52
+1
Poročil ga bo Jankuvić, v kapelici svetega Petra v šempetrski cerkvi v Ljubljani!
ODGOVORI
2 1
Ricola Swiss
09. 09. 2025 18.56
+1
To bo presenečenje, verjetno pa za pusta!
ODGOVORI
1 0
Magic-G-spot
09. 09. 2025 18.46
+6
Kot ze receno kupujejo glasove in zaceli so pri nepokretnih ki se jih da hitro zmanipulirat in prestrasit. Ni vecje sekte kot je svobodno leva sekta s Fajonkami in NPM na celu ki z vudu prijemi novaci starejse nepokretne hendikepirane neizobrazene ljudi. Res ste dno clovestva.
ODGOVORI
8 2
zelen
09. 09. 2025 18.46
+11
za tole našo deželico bi bilo najbolj da bi tole vlado dali nekam v dolgotrajno oskrbo
ODGOVORI
12 1
JApajaDAja
09. 09. 2025 18.51
+4
,,,,in karanteno!
ODGOVORI
4 0
sivabrada
09. 09. 2025 19.07
V Dobrunje.
ODGOVORI
0 0
bbb27
09. 09. 2025 18.44
+9
KRAJA
ODGOVORI
10 1
