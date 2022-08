Golob o draginji: Na videz se da vedno pomagati še bolj

"Glede na evropsko zakonodajo so naftni derivati regulirani popolnoma drugače in država nima prostih rok pri oblikovanju DDV na tem področju," na vprašanju o morebitnem znižanju DDV na kurilno olje. Tega zatorej ne morejo narediti. "Kar počnemo s kurilnim oljem in utekočinjenim naftnim plinom pa je, da pripravljamo analizo. Naslednji teden bomo odločali, ali je potreben dodatni poseg vlade na področju teh dveh energentov. To je tisti zadnji ukrep, ki ga bomo sprejemali prihodnji teden," še dodaja.

Najnovejši predlog za znižanje DDV na energente je v odboru v parlamentu dobil soglasno podporo. A SDS je predlagal, da bi bilo to znižanje še večje, da bi se namesto na 9,5 odstotka ta davek znižal na le pet odstotkov. To bi ljudem še bolj pomagalo, zakaj ni bil ta predlog sprejet? "Na videz se da vedno pomagati še bolj," v oddaji 24UR ZVEČER odgovarja Golob. A da so pri pripravi predlogov sledili načelu, da bodo, ko bodo vsi ti ukrepi uveljavljeni, odjemalci plačevali manj. "Znižanje v tem trenutku z 22 na 9,5 odstotka tako temu pogoju zadošča." Ter da bodo raje, kot o še dodatnem znižanju DDV, če bo to potrebno, razmislili o nižjem DDV za hrano.

Predsednik vlade Robert Golob je možnost, ki jo predlaga NSi, omenil že ob uvedbi energetskega dodatka, 200 evrov za socialno ogrožene in invalide. Vlada pa je sprejela tudi ukrepe za pomoč gospodarstvu in sicer sofinanciranje 30 odstotkov stroškov električne energije in zemeljskega plina nad dvakratnikom dviga cen.

Bo vlada sprejela še kakšne ukrepe za gospodinjstva pred začetkom zime? "Zagotovo. Zdaj imamo postavljen temelj," odgovarja Golob. Najprej so naslovili najbolj ogrožene, ki niso samo osebe brez služb, temveč tudi upokojenci ter tudi nekateri delovno aktivni, ki potrebujejo pomoč: "To so tisti, ki so danes v uradnih evidencah države, da potrebujejo pomoč."

Sicer pa bi se lahko to prelilo v marže trgovcev. "Lahko špekulirava, a pretekle izkušnje, ki niso bile nujno v Sloveniji, kažejo ravno na to, da ko nimaš vzpostavljenega sistema nadzora, samo znižanje davkov ne prinese učinkov, ki bi jih lahko. Del učinkov se izgubi v verigi."

Znižanje DDV za hrano v osnovni košarici še niso znižali, saj znižanje DDV brez istočasne regulacije hrane ne deluje, še pravi. "V kolikor nimamo zelo jasnega nadzora in celo trdne regulacije, potem se znižanje DDV največkrat prelije v končno ceno. Ko pa narediš kombinacijo, kot smo jo naredili na elektriki in plinu, ko zamrzneš cene in hkrati znižaš DDV, takrat je nedvomno, da bo celoten učinek znižanega davka ostal v denarnicah potrošnikov," pojasnjuje.

Vendar pa je predlog trenutno v javni obravnavi, zato bo morda še vedno deležen popravkov: "Strah pred tem, da bo kdo, ki ta denar potrebuje, prikrajšan, je v resnici minimalna." Poudarja, da niso pozabili na nikogar, da pa so dali v javno obravnavo predlog, ki primarno poskrbi za tiste, ki so pri plačah šibki: "Ko imamo opravka s takšno draginjo, je to še toliko pomembnejše. Zavedam se potreb razvojnih kadrov, ampak tu smo korak naprej naredili pri mladih razvojnih kadrih."

Še vedno pa odmeva tudi vladni predlog sprememb zakona o dohodnini. Ta naj bi prinašal nižje plače od tistih, ki bi jih dobivali, če bi obveljala novela, ki jo je sprejela Janševa vlada. "Trenutno smo v fazi javne obravnave. Najprej smo poskrbeli za okoli 60 odstotkov tistih, ki so pod povprečno plačo. Zagotovo pa nas ni skrbelo za tiste, ki so nad povprečjem. Mogoče bi lahko naredili več, ampak naredili smo prvi korak in ta je bil, da smo vključili mlade," pojasnjuje Golob. To so naredili s posebno olajšavo, ki je, kot pravi, če se jo sešteje s splošno olajšavo, višja od dohodninskih reform prejšnje vlade. "Menim da bo 70 ali 75 odstotkov vseh dobilo plače, ki bodo primerljive ali celo višje v primerjavi s prejšnjim stanjem," še dodaja.

"Z energetskimi dodatki za ogrožene bomo dodatno, ciljno pomagali manjši skupini prebivalstva. Sicer pa bodo nižjih cen deležni vsi. Pozabljamo, da ni samoumevno, da bomo imeli v Sloveniji stroške ogrevanja, stroške razsvetljave v prihajajoči zimi, ki bo z vidika cen najhujša kar jih je bilo v Evropi, primerljive s cenami, ki smo jih plačevali lansko zimo. To je največji cilj in tudi dosežek teh ukrepov," pravi.

Ob tem pa vprašanja tudi glede draginjskih dodatkov. Ob kritikah, da bi lahko davke znižali za vse, premier jasno : "Saj smo jih." "Tudi stroške tisti, ki so v lanski zimi v stanovanjskih blokih zaradi skupnih kotlovnic in elektrike plačevali bistveno več, bomo izenačili. Po naši ukrepih, torej septembra, bo skupni strošek na koncu nižji," poudarja ter dodaja, da so bistveno pozornost tu namenili najbolj ogroženim, kot so to napovedovali že pred volitvami.

Zagotavlja, da strahu, da bi bil popravek dohodnine takšen, da bi bil krivičen za večino Slovencev, ni. "Prepričan sem, da bo na koncu najmanj 80 odstotkov ljudi deležno več, kot je bilo deležnih do sedaj. Zgodnjih 20 pa verjetno res ne."

Sprejeli ste zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih cen elektrike in plina v višini 30 odstotkov stroškov električne energije in zemeljskega plina nad dvakratnikom dviga cen. "Zakon upošteva obstoječe veljavne evropske sheme, hkrati pa se nanaša zgolj na obdobje do konca leta. V tem obdobju bomo zato namenili 40 milijonov," pojasnjuje Golob. "Toliko bomo za izvršitev sheme potrebovali letos. V prihodnjem letu pa bomo za te potrebe lahko namenili celo od milijarde evrov. Toliko smo pripravljeni vložit v ukrepe za pomoč gospodarstvu iz naslova energetske draginje."

Kapica za podjetja?

Podjetniki medtem predlagajo izstop iz energetske borze in uvedbo kapice tudi za podjetja. "Predvsem pri plinu, kjer nismo nič samozadostni bomo morali pomagati podjetjem pri njihovih cenah. Bo neke vrste kapica, kar pomeni, da bodo tudi cene za podjetja v neki količini zamejene. V septembru bomo predstavili konkretne rešitve za prihodnje leto, takrat bodo sprejeti tudi ukrepi. Pred tem bodo seveda predstavljeni javnosti," odgovarja Golob.

Poslanec Nove Slovenije Jožef Horvat je predstavil statistiko med Avstrijo in Slovenijo. A Golob poudarja, da so bila ob tem primerjana popolnoma drugačna časovna obdobja. "Navedli so samo dva primera, izpustili pa so koristi, ki ki jih imajo ljudje od cenovne kapice na gospodinjstvih. Lepo se sliši delati primerjave in si mislit, da mi dajemo manj, a na koncu bodo o tem odločili ljudje, ki bodo videli ali so lahko preživeli zimo in bili na toplem, ter gospodarstvo, ki bo videlo ali je lahko normalno poslovalo," pravi.

Referendum ja, a ne na dan volitev. Zakaj?

Pred nami so očitno tudi trije referendumi, kjer se bo med Janezom Janšo in Golobom bil oster boj. Prav tako pa tudi predsedniške volitve, kjer kandidatki gibanja svobode Marti Kos v boju za predsedniški stolček bolj slabo kaže v primerjavi s kandidatoma SDS Anžetom Logarjem in Natašo Pirc Musar. Slednjo podpira tudi Milan Kučan. Bodo te volitve prvi poraz za Gibanje Svoboda? "Predsedniške volitve so primarno volitve kandidata oziroma kandidatke. Marto Kos smo soglasno podprli, potem ko se je predstavila v svetu stranke. Prepričani smo, da se bo v naslednjih dveh mesecih predvsem z delom na terenu uspela vzpostaviti med ljudmi ter jih nagovoriti na način, da bodo v njej prepoznali najboljšo možno kandidatko," odgovarja premier.