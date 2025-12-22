Mesec predlog najprej predstavil javnosti, Golob mu je to odsvetoval

Premier Robert Golob pričakuje, da se bodo o predlogu za dvig minimalne plače za 113 evrov na 1000 evrov najprej pogovorili socialni partnerji.

"Če bi se moral sam odločati o tej zadevi, bi raje kot posamične ukrepe – in trenutno je to posamičen ukrep, ki je prepuščen dnevni politiki – poskušal najti formulo, s katero bi minimalno plačo povezal na primer z življenjskimi stroški ali pa s pragom tveganja revščine. To bi nato uredil sistemsko," je dejal.

Minister za delo Luka Mesec je v četrtek sporočil, da bo koaliciji in socialnim partnerjem predlagal občutno zvišanje minimalne plače za leto 2026, in sicer tako, da bi za samsko osebo brez otrok in posebnih olajšav znašala 1000 evrov neto, kar je 113 evrov več kot zdaj. Predlog temelji na novem izračunu minimalnih življenjskih stroškov, predvideva pa tudi umestitev minimalne plače nad prag tveganja revščine, ki je bil nazadnje ocenjen pri 981 evrov mesečno.