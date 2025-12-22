Naslovnica
Slovenija

Mesec predlog najprej predstavil javnosti, Golob mu je to odsvetoval

Ljubljana, 22. 12. 2025 13.02 pred 39 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA D.L.
Denar v denarnici

Koristneje bi bilo, da bi minister za delo Luka Mesec predlog za dvig minimalne plače na 1000 evrov neto najprej predstavil ne le koaliciji, ampak predvsem socialnim partnerjem, meni premier Robert Golob. "Jaz sem bil sicer obveščen in sem mu ta korak odsvetoval," je komentiral dejstvo, da je Mesec predlog najprej predstavil javnosti.

Robert Golob
Robert Golob
FOTO: Bobo

Premier Robert Golob pričakuje, da se bodo o predlogu za dvig minimalne plače za 113 evrov na 1000 evrov najprej pogovorili socialni partnerji.

"Če bi se moral sam odločati o tej zadevi, bi raje kot posamične ukrepe – in trenutno je to posamičen ukrep, ki je prepuščen dnevni politiki – poskušal najti formulo, s katero bi minimalno plačo povezal na primer z življenjskimi stroški ali pa s pragom tveganja revščine. To bi nato uredil sistemsko," je dejal.

Minister za delo Luka Mesec je v četrtek sporočil, da bo koaliciji in socialnim partnerjem predlagal občutno zvišanje minimalne plače za leto 2026, in sicer tako, da bi za samsko osebo brez otrok in posebnih olajšav znašala 1000 evrov neto, kar je 113 evrov več kot zdaj. Predlog temelji na novem izračunu minimalnih življenjskih stroškov, predvideva pa tudi umestitev minimalne plače nad prag tveganja revščine, ki je bil nazadnje ocenjen pri 981 evrov mesečno.

Preberi še Mesec bo predlagal zvišanje minimalne plače na 1000 evrov neto

Zaradi načina, kako je predstavil predlog, so reprezentativne delodajalske organizacije na Mesca naslovile ostro protestno pismo. Ob tem pričakujejo, da po njihovem neutemeljen in stroškovno močno obremenjujoč predlog nemudoma umakne.

Mesec je v petek ob robu svoje interpelacije v državnem zboru poudaril, da se bodo s socialnimi partnerji o njegovem predlogu pogovorili 16. januarja na seji Ekonomsko-socialnega sveta, ob tem pa je zanikal očitke, da naj bi zaobšel socialni dialog.

minimalna plača Robert Golob Luka Mesec socialni dialog dvig plače

Požar v celoti uničil Sparovo pekarno, škode za 40 milijonov

Delodajalci ne morejo pristati na 'drastičen dvig' minimalne plače

Zimski regres in minimalna plača: koalicija zavrača kritike o predvolilnih bombončkih

Mesec: Delodajalci pozabljajo, da je od minimalne plače treba živeti

Dvig minimalne plače – deljenje bonbončkov?

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nianana95
22. 12. 2025 13.53
Zakaj svig samo minimalne plače? Zakaj ne proporcionalno vseh? Tak način dvigovanja minimalca, nas bo privedlo, da bomo slej kot prej večina nas na minimalni plači. Razumete.. Danes ima Micka trgovka 900 in Jožica medicinska sestra 1000. Jutri bosta obe imeli 1000. Je to normalno? Jaz pravim da ne.
Odgovori
0 0
stoinena
22. 12. 2025 13.53
javnost mu je odgovorila da naj se spelje s tem predlogom. torej? upajmo da bo poslušal, če že ti golube ne poslušaš javnosti. boš 22.marca. slišal.
Odgovori
0 0
CyberWorm00000
22. 12. 2025 13.51
lukec bi mogu uwest obwezne neplačane delawne sobote za firmo : )) tko so wčasih yugi rešewali propadle firme : ))
Odgovori
0 0
natas999
22. 12. 2025 13.51
šalabajzerji lažnjivi sej ne vejo kaj bi
Odgovori
+1
1 0
Omreznina2024
22. 12. 2025 13.47
Soler ve, da ga ne bo več v vladi in parlamentu, ter si hoče na tak način kupovat glasove.
Odgovori
+3
3 0
JApajaDAja
22. 12. 2025 13.38
politikov se pred volitvami več ne posluša....sledimo le dejanjem in posledicam teh njihovih sklepov in ukrepov....živeti bo treba tudi po 22.3.2026 !
Odgovori
+1
1 0
