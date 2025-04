Golob o interpelaciji vlade: Gre za navaden politični teater

Po njegovih besedah bi lahko 14 ur, kolikor jih je na voljo za današnjo razpravo, bolje porabili s sprejemanjem ukrepov za ljudi. "Kdo še ima privilegij, da 14 ur v službi porabi za mlatenje prazne slame? Če bi imeli pogum, bi ga nadgradili s sklepom, ker nimate poguma, jih boste porabili za nič. In ugled politike v javnosti bo še dodatno padel," je bil oster Golob. SDS je kot nosilki treh preteklih vlad očital tudi, da ko bi lahko, ni naredila " ničesar, o čemer bi danes pametovali".

Golob je v odgovoru na interpelacijo, ki jo je zoper vlado že drugič vložila SDS, dejal, da gre le za eno v nizu potez oziroma načina delovanja opozicije, ki se je začel z nastopom aktualnega sklica parlamenta in ima en sam cilj: zavlačevanje in blokado.

Med takimi ukrepi je naštel tudi referendum o dodatku za pokojnine umetnikov. Referendum, ki bo stal 6,7 milijona evrov, zato da se bo morda štirim umetnikom in kulturnikom preprečilo, da bi prišli do boljše pokojnine, pri čemer bo letni strošek teh nekaj čez 60 tisočakov. "Včasih bi rekli 'za en zrezek bi ubili vola'. Ker jih ne zanima davkoplačevalski denar ali učinkovitost delovanja, ampak izključno samo grobi populizem," je dejal.

Ker v interpelaciji vladi očitajo, da samo obljublja in govori neresnice, je naštel nekaj neresnic, ki so se po njegovih besedah izkazale za resnico, od ukrepov za nižanje inflacije do ukrepanja po poplavah.

V primeru poplav so mu očitali, da je napovedal gradnjo hiš za prizadete, a jih vlada po njegovih besedah ni gradila, ker je prisluhnila oškodovancem, ki so se odločili za odškodnine. "Smo pa izplačali rekordne odškodnine," je dejal.

Prav tako je spomnil na svarila ob začetku stavke zdravnikov, ki kljub temu, da zdravniki še vedno stavkajo – "in verjetno bodo stavkali še naslednji mandat, ker čakajo naslednjo vlado Janeza Janše" – ne povzroča več zastojev v sistemu in ne tesnobe pri ljudeh. Golob se je sicer danes tudi zahvalil DZ, da je vnovič potrdil enega ključnih zakonov te vlade – Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki prinaša razmejitev javnega in zasebnega zdravstva.

"Razbili" so tudi posmehovanja o superačunalniku, kjer je Slovenija uspela pridobiti 67,5 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Predstavil je tudi, kako vidi Slovenijo do leta 2030. Vlada bo v naslednjem mandatu, če bo dobila zaupanje volivcev, to gradila na štirih stebrih. Najpomembnejši je socialna država po meri Slovenk in Slovencev, kjer je po njegovih besedah pomembno, da gradimo družbo, v kateri lahko vsak razvija svoj potencial, hkrati pa skrbimo za najšibkejše.