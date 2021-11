Golob o Janševi vladi: Temna sila prehaja vse meje in se zažira v vsakega od nas

Ko cene energije letijo v nebo, je zagotovil, da elektrike podjetje, ki ga vodi, ne bo dražilo najmanj do novega leta. Pravi, da so v Gen-i pripravili program, ki bi do leta 2035 razogljičil Slovenijo in tako našim otrokom pustil vsaj nekaj upanja. Tudi zato ne želi oditi brez besed.

V oddaji bo med drugim spregovoril o svoji plači. Zakaj je zaposlil Toneta Krkoviča, o viharju v energetiki, pa tudi o vladi Janeza Janše. Na vprašanje voditelja Uroša Slaka, kako gleda na vlado Janeza Janše in njegov način vodenja, je dejal: "Bom uporabil prispodobo. Bojim se, da se v zadnjem letu marsikdo počuti, kot da živi v filmu Gospodar prstanov in da je Mordor vedno močnejši in žal tudi jaz tako čutim. Žal temna sila prehaja vse meje in se zažira v vsakega od nas. To ni temna sila samo zaradi covida, ampak je temna sila, ki izhaja iz napačnih vrednot in popolnoma neprimernega komuniciranja. Vladajoča politika je najbolj odgovorna za to."

Ali za njega Janez Janša predstavlja kult osebnosti? "Nedvomno, ampak ni edini," odgovarja. Kult osebnosti po njegovem mnenju sproža dve čustvi, ki sta zelo negativni. Na eni strani zamerljivost, na drugi pa strah, pojasnjuje. "Zato ne bom nikoli ustanovil svoje stranke, ker se zavedam teh tveganj."

