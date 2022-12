Golob o načrtih za izgradnjo plinovoda do Madžarske

Članice EU se trudijo, da bi do leta 2030 postale povsem neodvisne od ruskega plina. Madžarska je povezave za uvoz plina zgradila iz vseh svojih sosed, razen Slovenije – a kljub temu 85 odstotkov plina v državo še vedno prihaja iz Rusije, navaja tamkajšnje zunanje ministrstvo. Ker nima veliko drugih možnosti, si je Budimpešta izborila, da je izvzeta iz načrtov EU glede omejitve uvoženega plina in si zagotovila dodatne ruske dobave. EU in Nato sta ji sicer očitala, da je s tem poudarila svoje tesne vezi z Moskvo.

"Energetsko sodelovanje bo temeljilo na načelu solidarnosti EU"

Golob, ki ga je Financial Times opisal kot proevropskega nekdanjega izvršnega direktorja energetskega podjetja, ki je na aprilskih volitvah premagal Orbanovega dolgoletnega zaveznika Janeza Janšo, je dejal, da bi povezavo lahko glede na povpraševanje tudi povečali. "Smo prilagodljivi. Najprej vzpostavimo solidarnostni pakt, ki bo osnova. Potem Evropsko komisijo zaprosimo za podporo plinovodu in opravimo tržni test, ki odloči o velikosti in količini. Čas za to je popoln," je dejal Golob.

Orban je dodal, da ga zanima diverzifikacija madžarskih virov plina, pri čemer je opredelil tri možne poti: potencialni slovenski plinovod za alžirski plin; čezmorski plinovod iz romunskih voda; in širitev obstoječih hrvaških povezav za uvoz ladijskega LNG. "Madžarska je že zgradila povezave v druge smeri, vendar so te zmogljivosti nezadostne za popolno diverzifikacijo. S Slovenijo nameravam sodelovati na pragmatičen način," je dejal Orban.

Golob je dejal še, da bo energetsko sodelovanje temeljilo na načelu solidarnosti EU, a pri tem izpostavil nekatera težja vprašanja, kot je stanje Madžarske na področju vladavine prava. Menil je, da je gotovo bolje imeti več različnih virov in da so manjše države bolj prilagodljive. Povedal je še, da bo alžirska pot omogočala tudi transport vodika in dodal, da bi ta lahko prišel prav v poznejših fazah zelenega prehoda.