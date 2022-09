Golob o novem ministrstvu: Ministra bomo morali imenovati in pika

Se nakazujejo prve razpoke v vladni koaliciji? Minister za delo in šef Levice Luka Mesec ne vidi smisla v ustanavljanju ministrstva za solidarno prihodnost. Premier Golob mu odgovarja: "Ministra bomo morali imenovati in pika." Da se to ni zgodilo že ob začetku mandata, so poskrbeli v stranki SDS, kjer so zakon o vladi zaustavili z referendumskim postopkom. V največji opozicijski stranki bodo kljub trenjem v koaliciji še naprej zbirali podpise za referendum. "Ne ukvarjamo se s koalicijo, ampak z denarjem državljanov, pravijo." Moti jih, da bi se število resorjev iz 17 povečalo na 20.

Premier Robert Golob se z rekonstrukcijo vlade v tem trenutku ne misli ukvarjati, spremembe v delovanju vlade se bodo zgodile po referendumu, ki ga nameravajo vložiti v SDS: "Ko bo zakon stopil v veljavo, bomo morali imenovati ministra, pika," je zagotovil. Medtem pa Luka Mesec trdi, da sta s premierjem že sklenila dogovor, da ministrstva za solidarno prihodnost ne bo: "S premierjem sem jaz sklenil ustni dogovor, da ministrstva za solidarno prihodnost ločenega ne bo, ampak da razširimo ministrstvo za delo." Gre za zaplet, ki meče čudno luč na morebitni referendum o zakonu o vladi. PREBERI ŠE Luka Mesec: Ne vem, če imam za kaviar, socialist pa sem Vlada bo morala zagovarjati dokument, ki ga namerava že takoj po odločitvi ljudske volje na referendumu očitno spremeniti. "V referendumski kampanji bomo mi seveda za to, da vsi trije zakoni preživijo referendum. Jaz podpiram reorganizacijo vlade, kakršna je v zakonu o vladi zapisana," pravi Mesec. icon-expand Luka Mesec FOTO: Luka Kotnik Z izjemo ustanovitve ministrstva za solidarno prihodnost, naloge tega bi Mesec spravil v okvir ministrstva za delo: "In da se namesto organizaciji ministrstva posvečamo politikam, ki smo jih obljubili, stanovanjem, dolgotrajni oskrbi in ekonomski demokraciji." Da je zakon več kot zgolj ustanavljanje novih resorjev, poudarja tudi Golob: "Mogoče se je ustvaril po nepotrebnem vtis, da gre samo za tri nova ministrstva. Ta zakon je bistveno več, reorganizira celo vrsto sektorjev in jih združuje." V SDS se medtem na prve iskre v koaliciji ne ozirajo. Kot nam je pojasnil podpredsednik stranke Aleš Hojs, se zbiranje podpisov za referendum nadaljuje. Ne zanima jih, kaj se dogaja v koaliciji, ampak nesmotrna poraba davkoplačevalskega denarja, ki bi ga z novimi resorji potrošila vlada, pravi Hojs.