Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Golob o očitkih glede umika publikacije: 'Še ena od izmišljotin NSi'

Ljubljana, 05. 02. 2026 14.44 pred 25 minutami 3 min branja 8

Avtor:
K.H. STA
Meso

Umik publikacije Trajnostna oskrba s hrano v Sloveniji, v kateri je 11 strokovnjakov zapisalo, da Slovenci ne pojemo preveč mesa ter da živinoreja ni glavni krivec za podnebne spremembe, je po mnenju KGZS nesprejemljiv. "Predstavlja neposreden napad na stroko, slovensko živinorejo in kmete," so zapisali v zbornici. V NSi trdijo, da je umik posledica političnih pritiskov in s prstom kežejo na premierja Goloba. Ta očitke zavrača: "Še ena od teh izmišljotin, ki jih ves čas lansirajo iz NSi."

Kmetijski inštitut je za Agencijo RS za okolje (Arso) pripravil strokovno publikacijo o trajnostni oskrbi s hrano, ki je bila predstavljena decembra lani in objavljena na spletu, kmalu pa tudi odstranjena, je v soboto poročal časnik Dnevnik.

Kot so danes izpostavili na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), je publikacija med drugim razbila dva razširjena mita v javni razpravi – da je živinoreja poglavitni vir toplogrednih plinov ter da Slovenci pojemo več mesa kot prebivalci drugih držav EU.

"Podatki v publikaciji jasno kažejo, da kmetijstvo v Sloveniji prispeva približno 11 odstotkov vseh izpustov toplogrednih plinov, medtem ko energetika in promet skupaj ustvarita skoraj 60 odstotkov izpustov. Največ toplogrednih plinov tako nastaja zaradi kurjenja fosilnih goriv, predvsem v proizvodnji električne energije in cestnem prometu, ne pa v živinoreji," so podčrtali na zbornici.

Do umika je bila kritična tudi poslanka NSi Vida Čadonič Špelič, sicer predsednica odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kot je v sredo dejala za POP TV, je raziskava trajala eno leto, "oni pa so jo skrili, ker se ne sklada z njihovo agendo".

Preberi še Umik strokovne publikacije, ki trdi, da Slovenci ne pojemo preveč mesa

Po njenem mnenju stoji za umikom svet za prehrano pri predsedniku vlade, premier Robert Golob osebno, ki da ne skriva, da je nagnjen k vegetarijanstvu, oziroma njegova soproga Tina Gaber Golob.

V kabinetu predsednika vlade so navedbe poslanke NSi zavrnili, češ da gre za izmišljotine in iskanje pozornosti. Tudi premier Golob je po ogledu protipoplavnih ukrepov na Koroškem dejal, da so navedbe, da je on zahteval umik publikacije, "še ena od teh izmišljotin, ki jih ves čas lansirajo iz NSi".

Tudi na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so očitke, da je bila publikacija umaknjena zaradi političnih pritiskov, zavrnili in izpostavili, da umika niso zahtevali. "Agencija RS za okolje je bila naročnik publikacije in kot naročnik vodi vse postopke, povezane z njenim nastankom in objavo," so pojasnili za POP TV.

Po informacijah Dnevnika so publikacijo umaknili, ker naj bi se nekatere nevladne organizacije obregnile ob zapise v njej, nanašajoče se na uživanje mesa.

Kot so danes izpostavili na KGZS, je poraba mesa v Sloveniji po preračunih, primerljivih s podatki Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), blizu povprečja držav EU.

Direktorica Umanotere Gaja Brecelj je za POP TV med drugim poudarila, da je bolj pomembno vprašanje, ali pojemo preveč mesa za javno zdravje. "Po podatkih statističnega urada povprečen prebivalec Slovenije na teden zaužije približno 500 gramov rdečega mesa in mesnih izdelkov, kar Nacionalni inštitut za javno zdravje opredeljuje kot resno tveganje za zdravje," je povedala.

KGZS pristojne poziva k ponovni javni objavi publikacije, spoštovanju znanstvenih ugotovitev ter k prenehanju zavajajočega in enostranskega prikazovanja slovenske živinoreje.

Čadonič Špelič medtem pričakuje tudi pojasnila kmetijske ministrice in okoljskega ministra, predvsem o tem, kako opravičujejo več kot 53.000 evrov, ki so jih namenili za javno publikacijo, ki zdaj javnosti ni dostopna.

robert golob premier publikacija meso nsi

Minimalna plača dvignila urne postavke za dijake, študente in upokojence

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
05. 02. 2026 15.23
Travojedec nekaj palamudi
Odgovori
0 0
Jožajoža
05. 02. 2026 15.21
Z laźjo janšisti hranijo svoje slaboumne podpornike
Odgovori
0 0
Buci in Bobo
05. 02. 2026 15.20
Nsi zadnje čase nekaj izmišljujejo in nagajajo golobu. Skozi ga pikajo za nepomembne stvari ki nimajo vpliva na nič, samo da mu pilijo živce. Pinokjota oba tonin in golob.
Odgovori
0 0
MESE?AR
05. 02. 2026 15.15
Zakaj Kmetijski inštitut ne vprašate ? Je tako težko ?
Odgovori
+2
2 0
NotMe
05. 02. 2026 15.13
Ko diplomirana francistka in sociologinja kulture diktira kaj in kako. Joj, Slovenija, namesto vojske bi morali uvest obvezno služenje kmečkega roka za eno leto na kmetih!
Odgovori
+1
1 0
Pajo_36
05. 02. 2026 15.13
Jah, dejstvo je ane,m da rdeče meso pač na dolgi rok res ni dobro. sej obstajajo raziskave, da kombinacija genov in non stop meso na meso sta idelani primer za prebavne bolezni in rake. Že 1999 so to rekli mojemu staremu fotru, pač tip je vsak dan jedel rdeče meso skoraj..Ko so ga vprašali zakaj, je rekel, da je bil pred drugo vojno in potem v nemški vojski in v partizanih tako lačen, da se ga nikakor ni mogel najesti. Umr je od raka prebavil, kadil ni nikoli recimo...mal naj se tud vpraša nas po zdravju glede procesirane prehrane in zdravja, ter o telih energijskih pijačah, epidemija visokih pritiskov in cukra šele prihaja.... V bistvu nam ameriške food chain korporacije na dolgi rok ubijajo prebivalstvo s strupi, ki ga dajejo notr... Ane tud marketinško smo izredno bombardirani s kakimi piščančjimi prsi, najbolj strupeno stvar ever... Jaz bi ultra propagiral bolj zdravo hrano, slovensko, tele modele ameriške pa obdavčil na 22%, plus 1 evro na proizvod, pa naj se nateče keš za zdravljenja...
Odgovori
+1
1 0
rogla
05. 02. 2026 15.12
Vsak, ki um mu je dan, bo poslušal svoje telo, kar je edino merodajno. Če nekomu ne ustreza rdeče meso, ne bo posegal po njem, in bo užival belo, in obratno. So priporočila včasih dobrodošla, a edino lastno telo pove, kaj ja in kaj ne.
Odgovori
+3
3 0
SpamEx
05. 02. 2026 15.05
Taki mrhovinarji kot smo danes pa res nikoli nismo bili. Tako da ni potrebe po še dodatnih reklamah za to
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Predsednica Nataša Pirc Musar hudomušno čestitala sinu
Vnuki niso vaši otroci: napake, ki jih babice in dedki prepogosto delajo
Vnuki niso vaši otroci: napake, ki jih babice in dedki prepogosto delajo
Ganljivo sporočilo skeptikom: Vsaka družina je edinstvena in veljavna
Ganljivo sporočilo skeptikom: Vsaka družina je edinstvena in veljavna
S kom se vaši otroci pogovarjajo na spletu? Tveganja, ki jih starši pogosto spregledajo
S kom se vaši otroci pogovarjajo na spletu? Tveganja, ki jih starši pogosto spregledajo
zadovoljna
Portal
Lepa Slovenka pričakuje drugega otroka
Žalostna usoda igralcev, ki sta umrla z osmimi leti razmika
Žalostna usoda igralcev, ki sta umrla z osmimi leti razmika
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
Življenje v hlevu bo največji izziv za Carmen Osovnikar
Življenje v hlevu bo največji izziv za Carmen Osovnikar
vizita
Portal
Prelomna starost pri moških, ko tveganje za srčni infarkt močno naraste
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Ali je perfekcionizem destruktiven?
Ali je perfekcionizem destruktiven?
cekin
Portal
Bitcoin prvič od ponovne izvolitve Trumpa pod 70.000 dolarji
Po dvigu minimalne plače višje minimalne urne postavke in nadomestila za brezposelnost
Po dvigu minimalne plače višje minimalne urne postavke in nadomestila za brezposelnost
Najboljše kariere za vsak horoskopski znak: kaj vam priporočajo astrologi?
Najboljše kariere za vsak horoskopski znak: kaj vam priporočajo astrologi?
Viralno sporočilo šefice: opozorilo zaradi treh minut sprožilo val ogorčenja
Viralno sporočilo šefice: opozorilo zaradi treh minut sprožilo val ogorčenja
moskisvet
Portal
Hrvatica prodajo poročne obleke spremenila v epsko komedijo
Kralj Karel delil močno in ganljivo sporočilo
Kralj Karel delil močno in ganljivo sporočilo
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
dominvrt
Portal
Julia Roberts in njena brezčasna kombinacija bele in lesa
Preprost trik, s katerim bo vaš hladilnik porabil manj energije
Preprost trik, s katerim bo vaš hladilnik porabil manj energije
Zato se mačke rade tepejo
Zato se mačke rade tepejo
Kako reciklirati jedilno olje?
Kako reciklirati jedilno olje?
okusno
Portal
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Popolna morska rižota
Popolna morska rižota
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1515