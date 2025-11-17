Golob odgovarja opoziciji: Davki služijo dobrobiti ljudi

- FOTO: Bobo
Na neustrezno davčno politiko je v okviru poslanskih vprašanj na začetku redne novembrske seje DZ opozoril poslanec SDS Rado Gladek. Pri tem je potegnil vzporednice s sosednjo Hrvaško. "Na področju obdavčitve dela in podjetij Hrvaška vodi izrazito konkurenčnejšo politiko, obremenitev plač je nižja, davčno okolje stabilnejše in bolj predvidljivo," je dejal. Slovenija izgublja razvojni tempo, posledice pa se najbolj nazorno kažejo, ko primerjamo bruto in neto plače, je dodal.
Golob je odgovoril, da je Slovenija po deležu davkov in prispevkov na plače v BDP pod evropskim povprečjem. Ta delež je podoben kot na Hrvaškem, imajo pa v sosednji državi precej višji davek na dodano vrednost (DDV). "To pomeni, da si povprečen upokojenec in povprečen zaposleni v Sloveniji lahko privošči več s svojim evrom," je dejal. Lahko bi znižali davke in prispevke ter dvignili DDV, a ta koalicija tega ne bo storila, je poudaril.
Spomnil je, da se Slovenija na lestvici razvoja uvršča na 21. mesto na svetu in menil, da ni nič narobe, če napreduje tudi Hrvaška. "A pri sosedih so se odločili za razvojni model, kjer spodbujajo bogatejše posameznike, pri nas smo se odločili za socialno državo," je dejal. Vsi davki in prispevki so namenjeni samo eni stvari - dobrobiti ljudi, ne države, je zatrdil.
V tej luči je spomnil na prispevek za dolgotrajno oskrbo. Tudi ta sodi v kategorijo socialne države in, kot je dejal Golob, smo ga vzpostavili načrtno in zavestno. "Za odstotek smo si znižali plače in pokojnine, da bomo na starost varni, če se nam kaj zgodi in ne bomo mogli skrbeti sami zase," je pojasnil.
O boljših pogojih življenja za mlade in podjetnike
Na vprašanje Tineta Novaka (NP), ali vlada pripravlja kakšne ukrepe, ki bodo mladim parom povečali razpoložljivi dohodek, da si bodo lahko privoščili otroka, je Golob odgovoril, da se kot ključna faktorja pri odločanju za povečanje družine kažeta dostop do vseh socialnih in zdravstvenih storitev ter dostop do lastnega doma.
Pri socialnih in zdravstvenih storitvah smo v Sloveniji v privilegiranem položaju, je dejal in spomnil na porodniški dopust, očetovski dopust ter otroške dodatke in preostale socialne prejemke, ki so na voljo mladim staršem. Po celi državi se tudi že gradijo stanovanja, saj je ta vlada edina in prva resno zagrizla v stanovanjski problem, je dejal. "Prihodnost za mlade družine je boljša, kot jo slikate," je opozoril poslanca.
Jernej Vrtovec (NSi) pa je Goloba opozoril, da bi morali bolje poskrbeti za obrtnike, podjetnike, samozaposlene. "Te ljudi se v zadnjih treh letih stiska za vrat, ne le zaradi davčnega primeža, tudi poslovnega okolja, ki je zelo nepredvidljivo," je ponazoril. Golob je odgovoril, da bo z zadnjimi spremembami sistem za samostojne podjetnike spet bolj ugoden. Poleg tega je obdavčitev samostojnih podjetnikov bistveno nižja od obdavčitve redno zaposlenih, je dodal.
O razvoju Prekmurja
Poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath je premierja vprašal po ukrepih in projektih vlade za razvoj Prekmurja v povezavi z Lekovo naložbo v Lendavi. Opozoril ga je, da bi veljalo ukrepe za skladen regionalni razvoj še izboljšati, in predlagal, da bi prestrukturirali davke podjetij tako, da bi se del neposredno vračal v lokalno skupnost. Izrazil je še zaskrbljenost nad varnostjo v Petišovcih po zaprtju plinskih vrtin.
Golob je spomnil, da Lek oz. Sandoz v zadnjih letih pospešeno vlaga v Slovenijo in da skupen obseg investicij znaša okoli milijarde evrov. "Razmišlja se že o razširitvi te investicije," je poudaril. Sandoz se je odločil za Slovenijo, ker po njegovih besedah želi zgraditi celotno verigo, od raziskav in razvoja, proizvodnje in logistike podobnih bioloških zdravil, pri tem pa najpomembnejšo vlogo igra ekosistem šolstva, znanosti, raziskav in inovacij.
Država projekt podpira. "V ta namen smo v tem mandatu odprli 17 novih programov na srednjih šolah in nov program farmacevtski tehnik v Murski Soboti, s tem namenom se v Mariboru odpira nov magistrski študij farmacija. Zelo sem vesel, da se te investicije ne dogajajo samo v centrih, kot sta Ljubljana in Maribor, ampak tudi v krajih, kot je Lendava," je povedal Golob.
Prepričan je, da bodo zato tam svoje znanje nadgradili tudi tisti, ki z nizko izobrazbo opravljajo manj plačana delovna mesta, da se bodo prekvalificirali ali doštudirali. "Želim si, da bi se Prekmurje začelo zavedati svojih konkurenčnih prednosti, kot so na primer nizki stroški stanovanj in bivanja," je dejal. Tudi zato v Lendavi prvič doslej država gradi javna stanovanja, je dodal.
Glede območja Petišovcev in vseh ostankov industrijskega razvoja iz preteklih desetletij se po njegovih informacijah opravlja ustrezen nadzor državnih inštitucij. Kar se tiče skladnega regionalnega razvoja, bodo ta teden pri njem opravili zadnji sestanek s predstavniki združenja občin. "Potem pa bomo videli, kako hitro lahko gremo naprej," je povedal premier.
