Golob odgovarja opoziciji: Davki služijo dobrobiti ljudi

Premier Robert Golob je v DZ zanikal očitke poslancev opozicije, da vlada vodi neustrezno davčno politiko, kar zavira razvoj. Davčna obremenitev je povprečna, po indeksih razvoja je Slovenija na 21. mestu na svetu, celo pred Avstrijo, je dejal. Zatrdil je, da so davki in prispevki namenjeni le enemu - dobrobiti ljudi.

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo





Redna seja DZ s poslanskimi vprašanji premierju Robertu Golobu in ministrski ekipi icon-picture-layer-2 1 / 4

Na neustrezno davčno politiko je v okviru poslanskih vprašanj na začetku redne novembrske seje DZ opozoril poslanec SDS Rado Gladek. Pri tem je potegnil vzporednice s sosednjo Hrvaško. "Na področju obdavčitve dela in podjetij Hrvaška vodi izrazito konkurenčnejšo politiko, obremenitev plač je nižja, davčno okolje stabilnejše in bolj predvidljivo," je dejal. Slovenija izgublja razvojni tempo, posledice pa se najbolj nazorno kažejo, ko primerjamo bruto in neto plače, je dodal. Golob je odgovoril, da je Slovenija po deležu davkov in prispevkov na plače v BDP pod evropskim povprečjem. Ta delež je podoben kot na Hrvaškem, imajo pa v sosednji državi precej višji davek na dodano vrednost (DDV). "To pomeni, da si povprečen upokojenec in povprečen zaposleni v Sloveniji lahko privošči več s svojim evrom," je dejal. Lahko bi znižali davke in prispevke ter dvignili DDV, a ta koalicija tega ne bo storila, je poudaril. Spomnil je, da se Slovenija na lestvici razvoja uvršča na 21. mesto na svetu in menil, da ni nič narobe, če napreduje tudi Hrvaška. "A pri sosedih so se odločili za razvojni model, kjer spodbujajo bogatejše posameznike, pri nas smo se odločili za socialno državo," je dejal. Vsi davki in prispevki so namenjeni samo eni stvari - dobrobiti ljudi, ne države, je zatrdil. V tej luči je spomnil na prispevek za dolgotrajno oskrbo. Tudi ta sodi v kategorijo socialne države in, kot je dejal Golob, smo ga vzpostavili načrtno in zavestno. "Za odstotek smo si znižali plače in pokojnine, da bomo na starost varni, če se nam kaj zgodi in ne bomo mogli skrbeti sami zase," je pojasnil.

O boljših pogojih življenja za mlade in podjetnike

Na vprašanje Tineta Novaka (NP), ali vlada pripravlja kakšne ukrepe, ki bodo mladim parom povečali razpoložljivi dohodek, da si bodo lahko privoščili otroka, je Golob odgovoril, da se kot ključna faktorja pri odločanju za povečanje družine kažeta dostop do vseh socialnih in zdravstvenih storitev ter dostop do lastnega doma. Pri socialnih in zdravstvenih storitvah smo v Sloveniji v privilegiranem položaju, je dejal in spomnil na porodniški dopust, očetovski dopust ter otroške dodatke in preostale socialne prejemke, ki so na voljo mladim staršem. Po celi državi se tudi že gradijo stanovanja, saj je ta vlada edina in prva resno zagrizla v stanovanjski problem, je dejal. "Prihodnost za mlade družine je boljša, kot jo slikate," je opozoril poslanca.

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo



Redna seja DZ s poslanskimi vprašanji premierju Robertu Golobu in ministrski ekipi icon-picture-layer-2 1 / 3

Jernej Vrtovec (NSi) pa je Goloba opozoril, da bi morali bolje poskrbeti za obrtnike, podjetnike, samozaposlene. "Te ljudi se v zadnjih treh letih stiska za vrat, ne le zaradi davčnega primeža, tudi poslovnega okolja, ki je zelo nepredvidljivo," je ponazoril. Golob je odgovoril, da bo z zadnjimi spremembami sistem za samostojne podjetnike spet bolj ugoden. Poleg tega je obdavčitev samostojnih podjetnikov bistveno nižja od obdavčitve redno zaposlenih, je dodal.

O razvoju Prekmurja