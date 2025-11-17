Svetli način
Slovenija

Golob odgovarja opoziciji: Davki služijo dobrobiti ljudi

Ljubljana, 17. 11. 2025 14.34 | Posodobljeno pred 35 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
64

Premier Robert Golob je v DZ zanikal očitke poslancev opozicije, da vlada vodi neustrezno davčno politiko, kar zavira razvoj. Davčna obremenitev je povprečna, po indeksih razvoja je Slovenija na 21. mestu na svetu, celo pred Avstrijo, je dejal. Zatrdil je, da so davki in prispevki namenjeni le enemu - dobrobiti ljudi.

Na neustrezno davčno politiko je v okviru poslanskih vprašanj na začetku redne novembrske seje DZ opozoril poslanec SDS Rado Gladek. Pri tem je potegnil vzporednice s sosednjo Hrvaško. "Na področju obdavčitve dela in podjetij Hrvaška vodi izrazito konkurenčnejšo politiko, obremenitev plač je nižja, davčno okolje stabilnejše in bolj predvidljivo," je dejal. Slovenija izgublja razvojni tempo, posledice pa se najbolj nazorno kažejo, ko primerjamo bruto in neto plače, je dodal.

Golob je odgovoril, da je Slovenija po deležu davkov in prispevkov na plače v BDP pod evropskim povprečjem. Ta delež je podoben kot na Hrvaškem, imajo pa v sosednji državi precej višji davek na dodano vrednost (DDV). "To pomeni, da si povprečen upokojenec in povprečen zaposleni v Sloveniji lahko privošči več s svojim evrom," je dejal. Lahko bi znižali davke in prispevke ter dvignili DDV, a ta koalicija tega ne bo storila, je poudaril.

Spomnil je, da se Slovenija na lestvici razvoja uvršča na 21. mesto na svetu in menil, da ni nič narobe, če napreduje tudi Hrvaška. "A pri sosedih so se odločili za razvojni model, kjer spodbujajo bogatejše posameznike, pri nas smo se odločili za socialno državo," je dejal. Vsi davki in prispevki so namenjeni samo eni stvari - dobrobiti ljudi, ne države, je zatrdil.

V tej luči je spomnil na prispevek za dolgotrajno oskrbo. Tudi ta sodi v kategorijo socialne države in, kot je dejal Golob, smo ga vzpostavili načrtno in zavestno. "Za odstotek smo si znižali plače in pokojnine, da bomo na starost varni, če se nam kaj zgodi in ne bomo mogli skrbeti sami zase," je pojasnil.

O boljših pogojih življenja za mlade in podjetnike

Na vprašanje Tineta Novaka (NP), ali vlada pripravlja kakšne ukrepe, ki bodo mladim parom povečali razpoložljivi dohodek, da si bodo lahko privoščili otroka, je Golob odgovoril, da se kot ključna faktorja pri odločanju za povečanje družine kažeta dostop do vseh socialnih in zdravstvenih storitev ter dostop do lastnega doma.

Pri socialnih in zdravstvenih storitvah smo v Sloveniji v privilegiranem položaju, je dejal in spomnil na porodniški dopust, očetovski dopust ter otroške dodatke in preostale socialne prejemke, ki so na voljo mladim staršem. Po celi državi se tudi že gradijo stanovanja, saj je ta vlada edina in prva resno zagrizla v stanovanjski problem, je dejal. "Prihodnost za mlade družine je boljša, kot jo slikate," je opozoril poslanca.

Jernej Vrtovec (NSi) pa je Goloba opozoril, da bi morali bolje poskrbeti za obrtnike, podjetnike, samozaposlene. "Te ljudi se v zadnjih treh letih stiska za vrat, ne le zaradi davčnega primeža, tudi poslovnega okolja, ki je zelo nepredvidljivo," je ponazoril. Golob je odgovoril, da bo z zadnjimi spremembami sistem za samostojne podjetnike spet bolj ugoden. Poleg tega je obdavčitev samostojnih podjetnikov bistveno nižja od obdavčitve redno zaposlenih, je dodal.

O razvoju Prekmurja

Poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath je premierja vprašal po ukrepih in projektih vlade za razvoj Prekmurja v povezavi z Lekovo naložbo v Lendavi. Opozoril ga je, da bi veljalo ukrepe za skladen regionalni razvoj še izboljšati, in predlagal, da bi prestrukturirali davke podjetij tako, da bi se del neposredno vračal v lokalno skupnost. Izrazil je še zaskrbljenost nad varnostjo v Petišovcih po zaprtju plinskih vrtin.

Golob je spomnil, da Lek oz. Sandoz v zadnjih letih pospešeno vlaga v Slovenijo in da skupen obseg investicij znaša okoli milijarde evrov. "Razmišlja se že o razširitvi te investicije," je poudaril. Sandoz se je odločil za Slovenijo, ker po njegovih besedah želi zgraditi celotno verigo, od raziskav in razvoja, proizvodnje in logistike podobnih bioloških zdravil, pri tem pa najpomembnejšo vlogo igra ekosistem šolstva, znanosti, raziskav in inovacij.

Država projekt podpira. "V ta namen smo v tem mandatu odprli 17 novih programov na srednjih šolah in nov program farmacevtski tehnik v Murski Soboti, s tem namenom se v Mariboru odpira nov magistrski študij farmacija. Zelo sem vesel, da se te investicije ne dogajajo samo v centrih, kot sta Ljubljana in Maribor, ampak tudi v krajih, kot je Lendava," je povedal Golob.

Prepričan je, da bodo zato tam svoje znanje nadgradili tudi tisti, ki z nizko izobrazbo opravljajo manj plačana delovna mesta, da se bodo prekvalificirali ali doštudirali. "Želim si, da bi se Prekmurje začelo zavedati svojih konkurenčnih prednosti, kot so na primer nizki stroški stanovanj in bivanja," je dejal. Tudi zato v Lendavi prvič doslej država gradi javna stanovanja, je dodal.

Glede območja Petišovcev in vseh ostankov industrijskega razvoja iz preteklih desetletij se po njegovih informacijah opravlja ustrezen nadzor državnih inštitucij. Kar se tiče skladnega regionalnega razvoja, bodo ta teden pri njem opravili zadnji sestanek s predstavniki združenja občin. "Potem pa bomo videli, kako hitro lahko gremo naprej," je povedal premier.

Robert Golob davčna politika socialna država poslanci razvoj prekmurje
Golob proti KPK: Zadevi Karigador in Bobnar odloženi do volitev?

Župani z jugovzhoda Slovenije o Šutarjevem zakonu s premierjem

Golob napovedal možnost predaje nezakonitega orožja brez pravnih posledic

KOMENTARJI (64)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Stojadina-sportiva
17. 11. 2025 15.10
Sami si plačo dvigujejo pol so pa še pametni lol...
ODGOVORI
0 0
Groucho Marx
17. 11. 2025 15.09
+1
Kako veš, da ptič laže? Odpira usta.
ODGOVORI
1 0
Ponent
17. 11. 2025 15.09
+1
Kmalu bodo volitve, vsi blazno nezadovoljni si lahko spet Janšo izvolite, pa da vidimo kak se bo vse pocenilo, pa davke bo zmanšal, pa plače bomo meli večje, pa vse bo zrihtal...tak ko je že parkrat...državo zapufal do plafona edino. Bomo vidli
ODGOVORI
1 0
Vožnja NM proti Kočevju
17. 11. 2025 15.08
-1
Velika večina Slovencev je srečnih, da imamo Robija in Tino.
ODGOVORI
0 1
peresni
17. 11. 2025 15.07
-4
Desni ne razumejo ničesar, kar je za druge. Vse samo da je po njihovo in za njihove žepe....tudi če za to prisežejo Satanu...to je krščanski modus operandi in morala
ODGOVORI
0 4
Vožnja NM proti Kočevju
17. 11. 2025 15.09
-1
Janševi nam zavidajo ,da imamo sedaj ministra Zlobka.
ODGOVORI
0 1
asdr
17. 11. 2025 15.07
+3
Aha evo ga. Ppglejmo...Golub bil koncert. Folk nima za položnice. Oni se pa zabavajo. Evo ne rabiš nobenega zakona. Postaviš FURS IN POLICIJO pred naselje in pobereš avte. In je mir. Rekel je da rabi avto za službo in da otroka pelje v šola. Oni se zbudijo ob 16 uri. Šole videli niso. Novp mesto
ODGOVORI
3 0
Spijuniro Golubiro
17. 11. 2025 15.07
+1
Udarne izjave. Sploh DDV ki je SAMO 22% za nič dela. Kaki davki nek??
ODGOVORI
1 0
Pamir
17. 11. 2025 15.06
-1
V Sloveniji nižji davki kot v Avstriji s tem da smo razprodali vsa podjetja in nimamo proizvodnje kot AVstrija
ODGOVORI
1 2
Vožnja NM proti Kočevju
17. 11. 2025 15.09
Ampak imamo pa gospoda Maljevca in dolgotrajno oskrbo.
ODGOVORI
0 0
zmerni pesimist
17. 11. 2025 15.05
+6
Nvo in migrante ter dolence ki nima niti ure delovne dobe pa dobi socialno podporo naši invalidi pa delajo za miloščino
ODGOVORI
6 0
LevoDesniPles
17. 11. 2025 15.04
+6
to kar imamo danes v parlamentu je ena najbolj sfižena gmota papkov ki bi bili primerni le za v kakšen dom za ku-ku ali pa gulag do onostranstva
ODGOVORI
6 0
samastur
17. 11. 2025 15.03
+4
Davki služijo za dobrobit ljudi? Ha, ha, ha... Ja, saj je res samo najbeč imajo tisti ki samo prejemajo in najmanj tisti, ki samo vplačujejo. Zelo dvoumno! Odvisno iz katerega konca gledaš. Je pa ta izjava zelo podobna tisti prejšnji izpred par let. Kaj ti bo večja plača, saj potem zapravlaš samo za naumnosti. To lahko izjavi samo človek, ki nima realne slike! In to je dr. Golob.
ODGOVORI
4 0
zmerni pesimist
17. 11. 2025 15.03
+4
Ja žal samo za nakatere
ODGOVORI
4 0
prince of persia
17. 11. 2025 15.02
+3
Ti Holob imaš jezik hitrejši od možganov. Kaj pa IVF? Se bo prijelo al je preveč "zaraženo" v lukni?
ODGOVORI
3 0
ptičar
17. 11. 2025 15.02
+6
Lažniuc biu pa ostal.vse kar on reče je drugač....za ljudi.za kere že....sam zavajanje....bla bla bla....20€ ste dal za ljudi 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
6 0
Stojadina-sportiva
17. 11. 2025 15.02
+7
Ja davke imamo vedno višje, storitve, kupno moč in kvaliteto pa življenja pa vedno manjšo...kaka dobrobit je to???
ODGOVORI
7 0
zelen
17. 11. 2025 15.01
+7
davki so za dobrobit ljudi-res je samo ne za avtohtone slovence pač pa za tiste ki izžvižgajo himno in pa za naše največje prijatelje od leta 22 na vzhodu evrope
ODGOVORI
7 0
Kletni Goban in Janževec
17. 11. 2025 15.01
+6
IMAMO OGROMNO obdavčitev, toliko kot zaslužimo bruto je OGROMEN del, kar država pobere. Kasneje pa storitve niti niso dobre, sodišča počasna, zdravstvo določene veje zamujajo da še umreš prej
ODGOVORI
6 0
Prototip
17. 11. 2025 15.00
+7
Ja golob,meni davki niso za dobrobit,zato te ne bom več volil.....lahko pa manj obdavčiš plače,pa bodo ljudje zadovoljni,znižaš ddv itd,,,aja ne moreš,ker je država v ri ti,,,aja,če pa moraš kupovat ameriške rakete za ukrajince,,,,to bo ja...
ODGOVORI
8 1
Mučenik
17. 11. 2025 15.00
+7
telih par mescov bomo pa že še zdržal, če mu paslučajno šeenkrat rata, pol ste ha pa nasrkal.........
ODGOVORI
8 1
LevoDesniPles
17. 11. 2025 14.59
+4
lol davki služijo le razpaseni javni sekti in nikomur drugemu
ODGOVORI
5 1
