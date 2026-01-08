Premier o odhodu ortopedov: 'Če želijo delati zasebno, naj delajo zasebno'

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so namreč v decembru in januarju prejeli odpovedi treh ortopedov. Kot so sporočili v sredo, to ne bo vplivalo na izvajanje programa na ortopedski kliniki. Trenutno delo poteka skladno s programom, v prihodnje pa bodo zagotovili, da bodo "vse ortopedske operacijske kapacitete v celoti izkoriščene", so navedli.

Premier Robert Golob je danes dejal, da je "vodstvo UKC Ljubljana že večkrat dokazalo, da je zelo sposobno pri opravljanju svojih nalog, tako da nisem zaskrbljen".

Po njegovih besedah ima sicer vsakdo pravico, da se odloči, da bo delal, kjer želi. "Konkretni trije ortopedi so po mojih podatkih vsi imeli zasebne ordinacije oziroma podjetja in se odločili, da gredo na zasebno pot. S tem ni popolnoma nič narobe, vsak ima pravico, če želi delati zasebno, naj dela zasebno," je dejal.

Koalicija je z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti sicer zakonsko razmejila javno in zasebno zdravstvo. Ustavno sodišče pa je popolno prepoved dodatnega dela zdravnikov iz javnega sektorja v zasebnih praksah razglasilo za neustavno.

Golob je kot najpomembnejši cilj sicer izpostavil zagotovitev, da bo zdravnikov in osebja v sistemu vedno več. "Zato smo povečali tako vpis na medicinske fakultete kot tudi ustanovitev novega programa na univerzi na Primorskem," je pojasnil. Ob tem je poudaril, da je tudi danes priliv zdravnikov v sistem vsako leto večji od odliva. "To je pomemben podatek, ker se včasih ustvari vtis, da je zdravnikov vedno manj v sistemu, kar v ničemer ne drži," je dodal.