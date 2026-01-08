Naslovnica
Slovenija

Premier o odhodu ortopedov: 'Če želijo delati zasebno, naj delajo zasebno'

Ljubljana, 08. 01. 2026 13.39 pred 1 uro 2 min branja 183

Avtor:
M.S. STA
Ortoped

Premier Robert Golob je ob robu obiska vlade v notranjsko-primorski regiji pokomentiral tudi odhod ortopedov iz ljubljanskega UKC med zasebnike. Kot je dejal, verjame zagotovilom vodstva bolnišnice, da zaradi tega ne bo nobenega problema pri zagotavljanju obstoječega programa ortopedije, zato ni zaskrbljen.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so namreč v decembru in januarju prejeli odpovedi treh ortopedov. Kot so sporočili v sredo, to ne bo vplivalo na izvajanje programa na ortopedski kliniki. Trenutno delo poteka skladno s programom, v prihodnje pa bodo zagotovili, da bodo "vse ortopedske operacijske kapacitete v celoti izkoriščene", so navedli.

Premier Robert Golob je danes dejal, da je "vodstvo UKC Ljubljana že večkrat dokazalo, da je zelo sposobno pri opravljanju svojih nalog, tako da nisem zaskrbljen".

Po njegovih besedah ima sicer vsakdo pravico, da se odloči, da bo delal, kjer želi. "Konkretni trije ortopedi so po mojih podatkih vsi imeli zasebne ordinacije oziroma podjetja in se odločili, da gredo na zasebno pot. S tem ni popolnoma nič narobe, vsak ima pravico, če želi delati zasebno, naj dela zasebno," je dejal.

Koalicija je z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti sicer zakonsko razmejila javno in zasebno zdravstvo. Ustavno sodišče pa je popolno prepoved dodatnega dela zdravnikov iz javnega sektorja v zasebnih praksah razglasilo za neustavno.

Golob je kot najpomembnejši cilj sicer izpostavil zagotovitev, da bo zdravnikov in osebja v sistemu vedno več. "Zato smo povečali tako vpis na medicinske fakultete kot tudi ustanovitev novega programa na univerzi na Primorskem," je pojasnil. Ob tem je poudaril, da je tudi danes priliv zdravnikov v sistem vsako leto večji od odliva. "To je pomemben podatek, ker se včasih ustvari vtis, da je zdravnikov vedno manj v sistemu, kar v ničemer ne drži," je dodal.

UKC Ljubljana
UKC Ljubljana
FOTO: Luka Kotnik

Kdo odhaja?

Kot smo poročali v oddaji 24UR, se trem ortopedom dvomesečni odpovedni rok izteče marca. Da odhajajo, so nam po telefonu potrdili trije vrhunski strokovnjaki z oddelka za artroskopijo in športne poškodbe ortopedske klinike - gre za Klemna Stražarja, ki je tudi vodja oddelka, Oskarja Zupanca in Uroša Megliča, ki pa pred kamero niso želeli.

Skupni imenovalec njihove odločitve je novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki omejuje delo zdravnikov, delno tudi slabi pogoji dela. 

Kje bodo delali od marca naprej, trojica ni želela razkriti, so pa doslej dodatno delali v zasebni kliniki MD medicina, eden od njih ima tudi svojo zasebno ortopedsko ambulanto.

KOMENTARJI183

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Un71
08. 01. 2026 15.17
Ne bi bilo slabo, če bi zdravniki ki želijo delati zasebno, pred tem študirali na zasebnih fakultetah... pa da jih vidim.
Odgovori
0 0
bazilika555
08. 01. 2026 15.15
Se povsem strinjam, naj delajo zasebno. Vsi imamo to pravico. Le nam vsem naj ZZZS plača tudi preglede pri zasebnikih! Vrste se bodo edino tako skrajšale, a pri zasebnikih pa tudi podaljšale, najbrž. Če zzzs plača javni zdravstveni ustanovi za mojo storitev, naj jo enako zasebniku!!! Amen. Seveda pa naj bo jasno, kaj nam vsem MORA zagotoviti t.i.Javno zdravstvo. Cela vrsta specialistov bi pa lahko delovala tako!
Odgovori
0 0
bor99
08. 01. 2026 15.15
ampak vi se prav trudite, da je mobilna aplikacija totalno nepregledna in ogabna.
Odgovori
+1
1 0
Rožle Patriot
08. 01. 2026 15.14
Imam občutek, da ta res verjame svojim lažem ... !
Odgovori
+3
4 1
Delavec_Slo
08. 01. 2026 15.13
Sem spoznal že veliko ljudi, sam takega ce.. ko je pa ta pa še ne!
Odgovori
+2
3 1
JOKS klub
08. 01. 2026 15.13
Niso vsi zdravniki svetniki. Naj imajo najvišje plače v državi, vendar se mora natančno vedeti, koliko dela je potrebno zanjo. Samo to in nič drugega.
Odgovori
0 0
BBcc
08. 01. 2026 15.13
Zdravstvo se privatizira že 30 let. Zato je vedno slabše. Golob na dolgi rok ustavlja tak trend. Bo pa zanihal sistem, kar se sedaj dogaja. Potem bo pa vedno boljše.
Odgovori
-1
1 2
Rožle Patriot
08. 01. 2026 15.12
Holoba rešuje samo to, da se lewaki dobro zavedajo, da takšnega Hidiota ne bodo dobili nikjer več ... zato se ga ne losajo !!!
Odgovori
+3
4 1
natas999
08. 01. 2026 15.11
tale dr.golob je pa specialist na vseh področjih👎
Odgovori
+2
3 1
bc123456
08. 01. 2026 15.09
GOLOB podpiraš razkroj ZDRAV GOLOB , JANSHUA JANŠA ti je pomagal da si prišel na oblast -- sedaj pa delaš usodne korake z7a svoj obstoj, pospravi se , daj mesto sposobnejšim......
Odgovori
-3
1 4
lokson
08. 01. 2026 15.08
Kdo bi delal nadure, za katere te država obdavči več kot 60%.
Odgovori
+5
5 0
Mojemnenjeinpika
08. 01. 2026 15.16
Za jurja za tri dežurstva mesečno marsikdo.
Odgovori
0 0
Pamir
08. 01. 2026 15.08
To je v redu Golob, zdravnik dela kjer želi in to je to.Vsi zadovoljni.
Odgovori
+0
2 2
bazilika555
08. 01. 2026 15.17
Ja in ZZZS naj nam iz naše skupne blagajne pokrije te storitve specialistov!!!
Odgovori
0 0
jutri_pa_res
08. 01. 2026 15.08
Vsak, ki hoče uradno delati zunaj redne službe, pa naj bo v javnem ali zasebnem sektorju, potrebuje soglasje delodajalca. Ministrstvo za zdravje čisto lahko izda direktorjem javnih zavodov obvezno navodilo, da naj soglasij ne izdajajo in to je to. Kolikor sem prebral, je recimo v Avstriji nesprejemljivo, da bi zdravnik v javni bolnici popoldan še kje delal privat...Lahko pa obratno zdravniki iz privatnega sektorja delajo po pogodbi v javni bolnici...
Odgovori
+4
4 0
jutri_pa_res
08. 01. 2026 15.07
Prenehajmo izumljati toplo vodo in skopirajmo avstrijski ali kakšen skandinavski zdavstveni sistem, ki delujejo odlično, zadovoljni so tako zdravniki kot bolniki, za korupcijo pa še nisem slišal...Vendar bo to težko dopovedati naši levici, ki je zaljubljena izključno v vse javno, ki pa je leglo zlorab, nedela in korupcije...
Odgovori
+4
4 0
Mojemnenjeinpika
08. 01. 2026 15.10
Preden zagovarjaš tak sistem, se moraš zavedati tudi, da v klasičnem zahodnem sistemu dobiš toliko zdravja, kot si ga sposoben plačat. Slovenija je po doplačilih v zdravstvu na repu EU. In to želiš sam sebi vzeti? Meni je pa všeč sistem, v katerem smo vsi enaki. Od penzionista s 500 evri penzije do direktorja. Brez odbitnih franšiz in nategovanja z zavarovalnico, ali bi blagovolila plačati zdravilo za 5000 evrov.
Odgovori
+1
2 1
AlexM
08. 01. 2026 15.05
Res ne morem več verjeti kakšne neumnosti lahko izjavi ta človek, ki naj bi nas vodil. človek je, kratko malo, maloumen (bi napisal kaj drugega pa mi avatar ne dovoli)🤯
Odgovori
+3
4 1
Mojemnenjeinpika
08. 01. 2026 15.11
Zakaj že? Tako je v vseh zahodnih državah. Zasebno je zasebno, javno pa javno. Kaj točno te moti?
Odgovori
0 0
BBcc
08. 01. 2026 15.11
Ti si preneumen, da bi razumel.
Odgovori
-1
0 1
PoldeVeliki
08. 01. 2026 15.05
Golobizem uničuje zdravstvo.
Odgovori
+7
7 0
Mojemnenjeinpika
08. 01. 2026 15.08
Aja? Uničuje ga megla, ki je doslej veljala v zdravstvu. Tile zdravniki so že zdaj v javnem zdravstvu pobirali samo plačo, delali pa druge.
Odgovori
+0
2 2
kr en 123
08. 01. 2026 15.05
Ortopedov je poln zavod za zaposlovanje... ni panike če dajo vsi odpoved... Golobu ne bo hudega...
Odgovori
+1
1 0
kekec9999
08. 01. 2026 15.05
tudi za privatna podjetja je je rekel, ..."če komu ni kaj všeč naj gre, v Sloveniji vlada Svoboda".
Odgovori
+1
2 1
Mojemnenjeinpika
08. 01. 2026 15.12
In še kar so tukaj.
Odgovori
0 0
hobotnica1
08. 01. 2026 15.05
Manj koncesij naj podelijo!
Odgovori
+1
1 0
biggbrader
08. 01. 2026 15.02
Navaden Zemljan ne more vedeti, ali je tko za luno, da je sprivatiziral zdravstvo ali je tako prefrigan.
Odgovori
+0
1 1
BBcc
08. 01. 2026 15.04
Zdravstvo se privatizira že 30 let. Zato je vedno slabše, če še nisi ugotovil. Golob na dolgi rok ustavlja tak trend. Bo pa zanihal sistem, kar se sedaj dogaja. Potem bo pa vedno boljše.
Odgovori
+1
3 2
Mojemnenjeinpika
08. 01. 2026 15.12
Zdravstveno se ni sprivatiziralo v zadnjih treh letih, ampak proces poteka že 20 let. Zdaj je zadnji vlak, da se to ustavi.
Odgovori
0 0
petka5
08. 01. 2026 15.15
Ce je kdo sprivatiziral na potenco zdravstvo je to Jansa s covid dodatki in tustimi testi, katere so izvajali privatniki v kontejnerjih on pa jim je za to placeval desetine milijonov ... in s tem danes ti isti ljudje gradijo privat bolnice
Odgovori
0 0
biggbrader
08. 01. 2026 15.17
Vedno boljše za tistega, ki si bo to lahko privoščil. Tako je v At, vendar so penzije pri nas polovične !
Odgovori
0 0
