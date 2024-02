Golob o razmerah v Gazi govoril z Grandijem in jordanskim kraljem

OGLAS

Slovenski predsednik vlade Robert Golob in jordanski kralj Abdulah II. sta posebno pozornost namenila zaskrbljujočim razmeram v Rafi na jugu območja Gaze in se strinjala, da je treba vložiti vse napore, da se humanitarna katastrofa ustavi. Strinjala sta se, da je edina rešitev za trajen mir in stabilnost rešitev dveh držav. Jordanski kralj je Goloba povabil na obisk, ta pa je vabilo sprejel, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Tudi s predsednico Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC) Mirjano Spoljarić Egger sta govorila o izjemno zaskrbljujočih razmerah v Gazi. Poudarila sta, da je treba storiti vse, da se prepreči napad na Rafo in doseže takojšnjo prekinitev ognja, je na spletu sporočila vlada.

V pogovoru z visokim komisarjem ZN za begunce Filippom Grandijem sta z Golobom v petek izpostavila tudi odlično sodelovanje Slovenije z visokim komisariatom za begunce. O razmerah v Gazi se je premier v petek ob robu konference pogovarjal še s podpredsednico ZDA Kamalo Harris in generalnim sekretarjem Združenih narodov Antoniom Guterresem. V izjavi za slovenske medije je Golob nato povedal, da je bila ključna tema pogovorov, kako ustaviti morijo v Gazi ter strinjanje, da mora mednarodna skupnost narediti vse, da prepreči katastrofo v Rafi. Premier je izrazil željo, da bi se stališčem Slovenije glede Gaze pridružilo čim več držav članic EU, da bi s tem EU izkazala enotnost.

Ponovil je podporo Slovenije humanitarnim organizacijam pod okriljem Združenih narodov, predvsem agenciji ZN za podporo Palestincem UNRWA. Izpostavil je, da je agencija "edini način, da imajo ljudje v Gazi dostop do vode, hrane in zdravstvene oskrbe". Dodal je, da se je Sloveniji za podporo UNRWA zahvalil tudi Guterres, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Danes se bo Golob ob robu konference srečal še s predsednikom katarske vlade, šejkom Mohamedom bin Abdulrahmanom Al Tanijem. Sestal se bo tudi z generalnim direktorjem Svetovne zdravstvene organizacije Tedrosom Adhanomom Ghebreyesusom in predsednikom fundacije Open Society Fundacije Alexandrom Sorosem. Kot častni govorec je sodeloval na panelu o reformi Varnostnega sveta ZN, udeležil pa se bo tudi razprave o nujnih reformah zastarelega institucionalnega okvira svetovnega upravljanja. Golob v Münchnu o tem, da ni primeren čas za reformo VS ZN Premier je v razpravi o reformi Varnostnega sveta ZN na varnostni konferenci v Münchnu danes ocenil, da ni primeren trenutek za reforme. "Živimo v času kriz, zato je pomembno, da se osredotočamo na rešitve, ne pa na reforme Varnostnega sveta, ki bi nam vzele fokus pri njihovem reševanju," je dejal. Kot častni govorec na panelu o reformi Varnostnega sveta ZN je Golob še dejal, da se bo Slovenija osredotočila na odpravo zlorabe veta. "Stalne članice želimo spomniti na krovno poslanstvo Varnostnega sveta ZN. Majhne države lahko prispevajo k spremembam. Lahko so pošten posrednik. To prinaša Slovenija," je dejal glede na objave vlade na spletu. Na tem političnem panelu v okviru konference sta med drugimi govorila tudi zunanji minister Peruja Javier Gonzalez-Olaechea Franco ter irski zunanji in obrambni minister Micheal Martin.