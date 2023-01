Golob: Težave ne moremo rešiti čez noč, lahko pa jo začnemo reševati takoj

Jutri bodo svoje nezadovoljstvo na ulicah izrazili bolniki, v sredo pa bo po napovedih potekala še stavka zdravnikov in zobozdravnikov, ki jo je napovedal sindikat Fides. Premier Robert Golob je dejal, da je zdravstvo pereča tematika. Napovedal je, da se bo stavke bolnikov udeležil, saj jim želi prisluhniti, na stavko zdravnikov medtem ne bo šel. "Stavka zdravnikov je nekaj popolnoma drugega, ker gre za interesni boj, za katerega ne najdemo zakonskih podlag," je dejal. "Nobene težave ne moremo reševati čez noč, lahko pa jo rešujemo takoj," je še bil optimističen.

Premier Robert Golob je uvodoma dejal, da so bili prizori, ki smo jim bili zadnje čase priča v medijih, nedopustni. "Zdravsto je res preča tematika in glavna prioriteta te vlade, a posvetiti se moramo reševanju problemov, ne razčiščevanju osebnih razlik v pogledih," je dejal. Po njegovih besedah se je v preteklih tednih zgodil "marsikateri nepotreben šum v komunikaciji med akterji". Pojasnil je, da so se danes sestali zato, da bi odpravili šume, potegnili črto za nazaj, pogledali naprej in se posvetili iskanju skupnih rešitev. Ljudem je želel sporočiti, da se zavedajo problematike - tako glede reševanja urgentnih centrov kot tudi reševanje pomanjkanja družinskih zdravnikov in tistih bolnikov, ki so brez zdravnika. Dejal je, da so nekatere rešitve lahko hitrejše, druge bodo po njegovih besedah potrebovale več časa. "Nobene težave ne moremo reševati čez noč, lahko pa jo začnemo reševati takoj in ta takoj je danes," je dejal.

Golob bo šel na stavko bolnikov, ne pa tudi na stavko zdravnikov Civilna Iniciativa Glas ljudstva je za 10. januar napovedala stavko bolnikov, 11. januarja pa bodo stavkali tudi zdravniki. Golob je dejal, da se bo stavke bolnikov udeležil. "To ni stavka proti vladi," je povedal in dodal, da je že ob izteku prejšnjega leta napovedal, da smo v letu reform in zdravstvena je prva. Meni, da do sprememb lahko pride samo takrat, ko se glede njih doseže najširši družbeni konsezn. Stavka bolnikov pa po njegovem menjeju išče prav to. "Z velikim veseljem bom prisluhnil. Ne bom nastopal, še manj pa bom jaz stavkal," je povedal in pojasnil, da si je predloge tudi že vnaprej prebral. Dodal je, da bodo najprej začelei reševati tiste, ki so najhitreje izvedljivi.

Stavke zdravnikov se medtem ne bo udeležil. "Stavka zdravnikov je nekaj popolnoma drugega, ker gre za interesni boj, za katerega ne najdemo zakonskih podlag," je dejal. Zdravniki so sicer izpostavili, da jih poleg plačnih nesorazmerij moti tudi odnos zdravstvenega ministra. Golob je v preteklosti večkrat poudaril, da Danijelu Bešiču Loredanu zaupa, v enem od intervjujev je dejal celo, da ga občuduje.