Golob o romanju: Množičnost ti da občutek, da nisi sam

15. avgust ni le dela prost dan, ko bo marsikdo izkoristil podaljšan vikend, ampak tudi eden izmed največjih verskih praznikov, Marijino vnebovzetje, ko se kristjani spominjajo Marije, ki je bila v nebo vzeta z dušo in telesom, pripoveduje Martin Golob. "Je pa to res en tak poseben praznik, ko se v teh vročih poletnih dneh ustavimo in množično romamo po naših lepih Marijinih svetiščih," pravi Golob.

In prav romanje najbolj zaznamuje Marijin praznik. "Ni treba daleč, da se srečamo med seboj kot občestvo, tudi v množičnosti, ti da en občutek, da nisem sam."

Maše pa bo spremljala tudi kakšna pesem več, Golob še opaža, da imajo verniki najraje pesmi, ki opevajo Marijo.

In malo za šalo, malo za res Golob pove: "Jaz včasih predlagam, moja najljubša pesem poleg vseh cerkvenih je 'Lep zares je samski stan'."