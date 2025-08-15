Golob o romanju: Množičnost ti da občutek, da nisi sam

15. avgust ni le dela prost dan, ko bo marsikdo izkoristil podaljšan vikend, ampak tudi eden izmed največjih verskih praznikov, Marijino vnebovzetje, ko se kristjani spominjajo Marije, ki je bila v nebo vzeta z dušo in telesom, pripoveduje Martin Golob. "Je pa to res en tak poseben praznik, ko se v teh vročih poletnih dneh ustavimo in množično romamo po naših lepih Marijinih svetiščih," pravi Golob.
In prav romanje najbolj zaznamuje Marijin praznik. "Ni treba daleč, da se srečamo med seboj kot občestvo, tudi v množičnosti, ti da en občutek, da nisem sam."
Maše pa bo spremljala tudi kakšna pesem več, Golob še opaža, da imajo verniki najraje pesmi, ki opevajo Marijo.
In malo za šalo, malo za res Golob pove: "Jaz včasih predlagam, moja najljubša pesem poleg vseh cerkvenih je 'Lep zares je samski stan'."
Cerkev pred praznikom očistijo in okrasijo. Tako bo vse nared, ko bo večtisočglava množica vernikov romala v verska središča, med njimi tudi eno najbolj znanih, Bazilika Marije Pomagaj na Brezjah, ki jo vsako leto obišče okoli štiri tisoč ljudi. "Ogromno ljudi poznam, ki niso morda prav aktivni verniki, ampak ko jim je pa fejst težko, se pa k Mariji zapeljejo ali na Brezje ali kam drugam," opaža Golob.
O prazniku Marijinega vnebovzetja pa je zanimivo še to, razlaga Golob, da medtem ko imamo pri ostalih velikih verskih praznikih posebne običaje, denimo jaslice in smreko ob božiču in blagoslov jedi pri veliki noči, "pri tem Marijinem prazniku ni nobenega posebnega dodatnega običaja ali pa neke pobožnosti, ampak to, da človek roma, da naredi eno pot".
Po Sloveniji imamo sicer prav Marijinemu vnebovzetju posvečenih več kot sto cerkva, več sto pa jih je posvečenih Mariji.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.