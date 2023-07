Golob o škodi po neurjih, dolgotrajni oskrbi, odstopu ministra in Tini Gaber

Poudaril je, da bo interventni zakon urejal vso sanacijo in še več, je pa vlada najprej uredila tisti del, ki se tiče lokalnih skupnosti, ker so namreč občine zadolžene za reševanje in zaščito na lokalnem nivoju. "Gre za predplačila za odpravo škode po intervencijah, s tem smo zagotovili, da intervencije potekajo nemoteno, s tem bomo zmanjšali škodo na objektih in premoženjih ljudi."

Vendar obstaja bojazen, da bodo kmetje s tem postali privilegirani v primerjavi z ostalimi državljani, ki niso imeli zavarovanega premoženja in so jim naravne ujme povzročilo škode.

Po drugi strani, je nadaljeval Golob, pa bodo kmetom, ki so res prizadeti pomagali s sistemskimi spremembami. "Sistemski zakon bo na vladi obravnavan na prvi seji 17. 8., izhodišča so potrjena in pričakujem, da ga bodo vsi podprli in da bomo prve zahtevke po škodi lahko izplačevali že letos, najverjetneje oktobra, mogoče na začetku novembra." Poudaril je, da take hitrosti nismo videli še nikoli v zgodovini Slovenije.

Golob je dejal, da pozivajo kmete naj zavarujejo svoje izdelke, žal pa tudi zaščita pred točo ni pomagala ne kmetom ne ostalim. "Zato je pomembno, da mi vstopimo kot država v sistemu de minimis in jim pomagamo do neke zgornje omejitve. Kar se tiče ostalega premoženja, verjamem, da je zavarovano kar pa ne pomeni, da ne iščemo načinom kako bi pomagali vsem ostalim. Iščemo načine, da najdemo na gradbenih objektih sistemsko rešitev, da dejansko pokrijemo tisti strošek, ki ga ljudje ne morejo sami kriti."

Denar za vse to pa je, kot je zatrdil, v proračunski rezervi. "Dosedanji zakon je vedno bil, da se je čakalo na oceno celotne škode. In to je trajalo, približno 12 mesecev kasneje pa so ljudje šele prišli do denarja. Mi ta postopek za najbolj izrazite primere, ko je škoda največja, skrajšujemo radikalno, da bodo ljudje prišli do denarja čim prej," je dodal.

Pojasnil je, da so podaljšali čas trajanja intervencije, torej obdobje, ki je najbolj občutljivo, kjer ne samo civilna zaščita in lokalne oblasti temveč tudi slovenska vojska, pristopajo do težav na terenu, to pa krije država. Ob tem je pohvalil civilno zaščito in Slovensko vojsko kako požrtvovalno pristopa do težav na terenu.

Zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki dviguje veliko prahu, nasprotujejo delodajalci, sindikati in opozicija

Zakon o dolgotrajni oskrbi za vse zaposlene in upokojence prinaša dodatno eno odstotno obdavčitev. Zakaj pa to ni krito iz proračuna? Kot je dejal Golob, trenutno ni obdavčen nihče, vendar če je to edina možnost, bodo z njo šli naprej. "Proračun je treba tudi napolniti, in če bi, v tem primeru 800 milijonov evrov, obesili na proračun države, bi morali iti v dvigovanje davkov. Zato smo breme porazdelili, del prevzame proračun, del ljudje sami, del delodajalci."

Kot je dodal, je najpomembnejše to, da se vsaka od družin srečuje s starajočimi člani, za tiste, ki ne pridejo v dom, žal ni poskrbljeno. "Ljudje si želimo, da bi čim dlje ostali doma in da bi imeli oskrbo na domu. Prvič po 20 letih uvajamo točno to, oskrbo na domu, ki si jo lahko privošči vsak," je pojasnil.

Za vojsko so sicer v proračunu našli denar, gre za več kot milijardo v naslednjih štirih letih. "Treba je ločiti, kje se konča solidarnost in kaj je primarna naloga države. In to je skrb za varnost, moramo znati poskrbeti za varnost in to da smo člani Nata potegne za sabo pogodbene zaveze," je poudaril.