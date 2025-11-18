Svetli način
Slovenija

Golob o Šutarjevem zakonu: 'Dolžnost države je zaščititi žrtev, ne nasilnežev'

Ljubljana, 18. 11. 2025 07.50 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.S.
69

Predsednik vlade Robert Golob je prepričan, da je potrditev Šutarjevega zakona v DZ pomemben korak k bolj varnemu življenju v Sloveniji za vse. "Vprašanje varnosti je edina točka, kjer ni levih in desnih, vsi želimo živeti v varnem okolju, da so naše družine varne in da nekdo za svoja dejanja, predvsem kazniva, tudi odgovarja," je poudaril.

Šutarjev zakon po njegovih besedah prinaša celovit nabor ukrepov, s katerimi želijo krepiti varnost ljudi in zapirati dolgo odprte vrzeli v sistemu. Policiji daje pooblastila za zaščito življenja in boj proti orožju, pri čemer je vstop v stanovanje ali vozilo dovoljen zgolj takrat, ko obstaja resna in utemeljena ocena, da uporaba orožja ogroža zdravje ali življenje ljudi, opozarja premier in dodaja, da pri tem policija ne sme izvajati nobene hišne preiskave.

"Jasno sporočilo je: če orožja ne uporabljate in nikogar ne ogrožate, policija ne more vstopiti v vaše stanovanje ali avtomobil," so Golobove besede navedli v njegovem kabinetu.

Poudarja, da zakon postavlja žrtev nasilja v središče zaščite. "Dolžnost države je zaščititi žrtev, ne nasilnežev, ki izkoriščajo sistem v imenu človekovih pravic," je poudaril premier. Dodal je, da zakon zato zaostruje pregon nasilništva in odpravlja prakse, zaradi katerih je bila žrtev prepogosto prepuščena sama sebi.

Pomemben del zakona so po njegovih navedbah tudi ukrepi proti bagatelnim krajam in vsakodnevnim zlorabam sistema. Z uvedbo prekrškovnih glob z učinkovito izvršbo postaja odgovornost za dejanja jasna, takšna praksa pa se bo postopoma zmanjševala. "To ni kazen za socialno šibke, temveč zaščita skupnosti pred tistimi, ki pravila izigravajo na škodo vseh," je poudaril.

Shod #vsismolahkoAco
Shod #vsismolahkoAco FOTO: Bobo

Kot je še navedel, poseben poudarek zakon namenja tudi zaščiti mladoletnih mater, ki so prepogosto prisiljene v prezgodnje materinstvo, izključene iz izobraževanja in prikrajšane za dostojno prihodnost. Nova ureditev po njegovih besedah prekinja finančne tokove, ki ne koristijo ne njim ne njihovim otrokom, temveč odraslim članom družine. Otroški dodatek bo tudi v praksi ostal otroku, centri za socialno delo pa bodo poskrbeli, da bo uporabljen v njegovem interesu, je še poudaril.

DZ je v zgodnjih jutranjih urah sprejel zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, t. i. Šutarjev zakon. Zakon je vlada predlagala po napadu v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letni Aleš Šutar. Posega na področja kazenske, sodne, socialne in druge zakonodaje. DZ ga je sprejel z 59 glasovi za in štirimi proti, podprli so ga poslanci koalicijskih Svobode in SD ter opozicijske NSi in dela SDS. Besedilo so sicer spremenili z več dopolnili, ki so jih sprejeli na predlog poslancev Svobode in SD.

Preberi še Šutarjev zakon sprejet
robert golob šutarjev zakon
V Goriških brdih enormna škoda, sprožil se je nov plaz

Koča na Golici bo le dočakala lepše čase: prenovili jo bodo jeseniški planinci

KOMENTARJI (69)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Muca ne grize
18. 11. 2025 09.41
-1
Govorimo o najbolj nesposobni in pokvarjeni vladi vseh časov.
ODGOVORI
0 1
Bozje oko
18. 11. 2025 09.40
Ja, se strinjam, da mora država ščititi žrtve in ne kriminalcev!!!! Da bo tako, predlagam vodilnim, da razmislijo o policistih, ki po uradni dolžnosti- v skladu s pooblastili nasilneža odstranijo, oz. uporabijo prisilna sredstva.... A glej ga zlomka, 1000% sem prepričan, da bodo pri osebi, ki se policistu pri aretaciji upira, nastale telesne poškodbe!!!!! In tukaj nastane problem za policista - ne za nasilneža - slisano s strani vodilnih politikov, ki javno kritizirajo delo policije, ko le ta skrbi za red in mir!!!!!! A tega "anarhisti- oziroma uničevalci zakonodaje in pravice do varnosti in normalnosti" ne bodo spremenili, zato bodo nasilneži dobili še večja krila, država - Policija pa zal postaja brezzobi tigrcek, ki ga vsi napadajo, ponizujejo in s tem tudi slabijo!!!!!
ODGOVORI
0 0
BroNo1
18. 11. 2025 09.39
+0
Če se bo razne zakone srejemalo ali pa izzide referendumov sprejemalo le na to ali si za Goloba ali ne, se nam piše težka. Nedorasel narod tako kot nepravilno dojemanje demokracije, pravic in dolžnosti ne razumemo pomembnosti o ničemer in vedno na koncu pridemo do tega kakršen narod taka vlada. Na žalost!
ODGOVORI
1 1
Bbcc12
18. 11. 2025 09.40
-2
In ali si za janšo kajne janšist?
ODGOVORI
0 2
Muca ne grize
18. 11. 2025 09.41
Pozdravljeni že dolgo te ni bilo si imel drugo delo.
ODGOVORI
0 0
mo23
18. 11. 2025 09.32
+0
Noben se ne zavzema za nas ker ce bi se potem ta gospod nebi umrl. če bi se za nas zavzemali potem z romi nebi že 30 let imeli probleme, vendar jih imamo in gospod predsednik vlade nima prav. Živijo ločeno od njih, v varovanih stanovanjih in ne vedo kaj se v resnico dogaja. To so samo prazne besede zato da se njih ne popluva. Če bi se za nas zavzemali bi rom, ki je umoril že imel dosmrtno, policisti bi pa skupaj s specialnimo enotami obrnil tisti njihov žabjek ker bi to morali narediti, če ne drugega zato ker je vse nelegalno in so si tam kar samo prisvojili in se naselili.
ODGOVORI
1 1
Bbcc12
18. 11. 2025 09.35
-3
Zakonodajna oblast. Piše zakone. Teh 30 let nisi videl. Sedaj je zakon sprejet.
ODGOVORI
0 3
mo23
18. 11. 2025 09.38
Kako nisem videl če pa romi živijo 100m stran od mene. Žal sem jih. Vsak dan!
ODGOVORI
0 0
Bbcc12
18. 11. 2025 09.42
Ja super. Potem vidiš, da je to prva vlada, ki je sprejela zakon ki ureja romsko problematiko.
ODGOVORI
0 0
Darko32
18. 11. 2025 09.24
-1
Ke beremo to ali ono vidimo paradox, kterega določeni nakladajo kako se zavzemajo za narod. RECIMO NSi, kjer na veliko nakladajo kako se zavzemajo za narod. Na lokalnem nivoju pa vidimo in beremo razne članke kako goljufajo narod tudi tako, da zlorabljajo starejše ljudi in jim delajo škodo. Namesto, da jim bi plačali odškodnine se še delajo norca iz njih in to javno. Poglejmo recimo a po zasebnh parcelah pišjo sami, da so to občinske poti in sočasno ne plačajo ljudem odškodnin. Tam v Novem mestu pa smo brali in poslušali razne komentarje, da naj bi denar za reševanje ROMSKE problematike kradli in to z pomočjo SDS-ovcev in NSI-jevih članov po občinskih upravah. Da je traikomičnost še večja vidimo, da sami POLICAJI izjavljajo, da se bojijo delati, ker je v nevarnsoti njihovadružina in premoženje. To izjavjajo sami DOLENČKI. Soačsno pa do danes nisem slišal niti enea ukrepa na tej točki, da se izvede PREKOMANDA POLICAJEV IN VSEH KOMANIRJEV, TER VODSTVA. Samo nekaj so prikrivali z odstavitvijo vodje PU NM. Pa dajmo se mao zresniti in povedati na glas, da so ta zakon sforsirali sam zato, da bi lahko prikrivali sve malomarno delo in nič drugea. Priznati moramo, da smo šele sedaj slišali koliko imajo DOLENČKI v porodnišnicah mladoletnic in so vse institucije bile tiho ko miši. A tam v Ljubljani DOLENČKI pa delajo kraval in slišimo, da se vtikujejo v BALKANCA. Sočasno vidimo drui paradox, da se zgražajo nad otroškimi dokladami in soasno jih sami potrjujejo. Sigurno jih ne potrjujejo PRLEKI ali PREKMURCI. Če gledamo občine vidimo, da bi vsi radi imeli občine in nihče nebi za nič odgovoarjal. NAvadno pritiskajo vsi vključno z SDS-ovimi župani, NSI-jevimi župani na poštene in mirne SLOVENCE, ki se udeležujejo maš. Zato sprejetje takšnih zakonov je izključni cilj, da se uvede totalitarna država in rešitve z tem zakonom ni NOBENE. Revščina med ROMI bo ostala. Bilo pa bi dobro, da se razišče vsa denarna sredstva, katera so prejele te občine od leta 2000 naprej in kako so se porabili. Namreč določene občine imajo kader, ki s strokovnjaki za manipuliranje z denarimi sredstvi. Zato bo morala tudi NSI jevilo še v prihodnosti pojasniti na ta račun. Če gledamo lede vrtcev in izbraževanja. Zakaj jim ne naredijo vrtca v samem naselju in ljudje lahko otroke pripeljejo v ta vrtec in tudi v Sloevniji imajo veliko šol, kjer so podružnice recimo samo do določenea razreda in potem gredo naprej v višjo stopnjo v šolo. A roblem bo spet pri DOLENČKIH, ker bodo minirali ta sistem in si bodo spet nekj izmislili. Zato sploh ne vidim, da bodo rešili na teh področjih primere in imeli bodo še več problemov. Zato ko beremo komentarje vidimo, da imajo DOLENČKI zelo veliko za povedati o BALKANCU tam v Ljubljani in sočasno pred svojim pragom pa ne pometajo nič in morajo jim drugi pometati pred njihovim pragom in odvažati smeti.
ODGOVORI
2 3
MasteRbee
18. 11. 2025 09.30
+1
ste Rom? Potem razumen vaše stališče. Vsak ima svojega, celo sodniki.
ODGOVORI
1 0
M E G A
18. 11. 2025 09.42
ja drugače imajo vsa naselja svoje vrtce žal jih vsake pol leta zakurijo pa jim moramo ob novoti...spet nek blokovc ki cihana še vidu ni od blizu ter išče izgovore za nesposobnost njegovih herojev iz politike.,..patetik...get a life
ODGOVORI
0 0
Finfer
18. 11. 2025 09.16
+3
Seveda nasilneži,ljubljanski tajkuni in podobni banditi so že zaščiteni po rigelnikovem zakonu!
ODGOVORI
3 0
Krog
18. 11. 2025 09.14
-1
"Čestitam, ravnokar smo postali država, kjer se pod krinko varnosti lahko poseže v dom, nadzoruje ulice in pobira socialne prejemke, če je treba. Res to hočemo?"
ODGOVORI
0 1
Rde?a pesa in hren
18. 11. 2025 09.13
+2
Holob, to dolžnost si imel od dneva 1 naprej, ko si postal PV. Nakladat da je to sedaje nenadoma dolžnost je prazna slama. Holob, tudi jaz imam nekaj Iq-ja, ne se bat, razumem, kaj se greš. Razumem tudi, da ti je žalostni dogodoek, ki s eje žal končal s smrtjo Slovenca in slovenskega državljana, prišel še kako prav za tvoje osebne potrebe - ohraniti se na oblasti. A vedi, da imajo Slovenci kratko pamet. Čeprav je do volitev še 4 mesece, pa bo v tem času sprjet ta zakon pa razdeljena božičnica, bo to čez 4 mesece za slovenbske razmere zelo oodlajeno. Kot je bila božičnica JJ pred 4,5 leti pozabljena čez par mesecev. Ko pride dan volitev, bodo ljudje izbirali po lastni pameti, neumnosti ali zavedenosti. Nikakor pa ne po zakonu in božičnici....
ODGOVORI
4 2
MasteRbee
18. 11. 2025 09.15
-1
izbirali bodo po psihozi, ki jo ustvarjajo mediji....daleč od kritičnega mišljenja.
ODGOVORI
1 2
plejadanka
18. 11. 2025 09.09
+4
Spremembe se bodo zgodile,ko vam bo iz itir v glave prislo,da smo oblast mi .LJUDSTVO.
ODGOVORI
5 1
MasteRbee
18. 11. 2025 09.13
-3
ljudstvo je prevzelo oblast, oz. 410.000 njih.
ODGOVORI
0 3
plejadanka
18. 11. 2025 09.20
-3
@Oprano ideologij ,zbujeno in zdruzeno...Tisto ,mojster
ODGOVORI
0 3
4krogci
18. 11. 2025 09.05
-3
Nas bo drzava zascitla po novem zakonu tud pred ženo? JJjem? Primcem? In podobnimi, ki se izzivljajo nad nami?
ODGOVORI
4 7
MasteRbee
18. 11. 2025 09.10
+1
dala ti je pomoč pri prostovoljnem končanju življenja...če ne gre več
ODGOVORI
3 2
Bbcc12
18. 11. 2025 09.15
+0
Bee. To je izvzeto. Janšistično laganje.
ODGOVORI
2 2
plejadanka
18. 11. 2025 09.30
@Zelo velikodusno.Boljse kot penzija,paliativa in delujoca dolgotrajna oskrba, ter dostopno zdravstvo .Dosezek za zjokat.
ODGOVORI
0 0
denden
18. 11. 2025 09.02
+6
Naša CSD zna neromom kaj hitro odvzet otroka, če živi v neprimernih pogojih in se ga zanemarja. Tudi za Romske otroke bi moralo biti tako. Otroka v rejo in nič več otroških dokladov, s katerimi manipulirajo in služijo taki starši.
ODGOVORI
6 0
kr nekdo
18. 11. 2025 09.01
+9
revoz bo zaposlil 250 novih delavcev. A ne bi namesto nepalcev in filipincev naše domače zaposlili. Tudi oni nimajo osnovne šole. Pa še slovensko ne znajo. Se pa sprašujem kako država spodbuja socialno in uvaža tujo delovno silo. Vsi so zaposljivi, če ne drugega pa pometat ceste. Samo teh pometačev ni več v Novem mestu. Le zakaj?
ODGOVORI
9 0
Polkavalčekrokenrol
18. 11. 2025 09.20
-1
Polna usta nasvetov,ko pa pride vprašat za delo,ga pa noben (roma)ne vzame,tu levi ne morejo pomagat ker niso podjetniki,delodajalci so 98% desni
ODGOVORI
0 1
IKOSS
18. 11. 2025 08.58
+8
Retorično vprašanje. V kolikor bi v incidentu z voznikom naključni mimoidoči ob napadu učinkovito nevtraliziral napadalca, slednji pa bi utrpel hude telesne poßkodbe, ali celo preminil. Bi država zaščitila napadalca, ali žrtev, oziroma tistega, ki je posredoval? Izkušnje niso ravno obetavne, tudi v primeru, ko je oseba umrla v času pridržanja, policija pa ne stoji za svojimi pripadniki. Zavedati se je treba, da je pomembno predvsem to, kako se načelne izjave zdejanjajo v praksi.
ODGOVORI
8 0
Darko32
18. 11. 2025 09.02
+2
Zelo dobro vprašanje in razmišljanje. al ta izjava pove vse okrog delovanja pravne države. Namreč ta izjava dokazuje način dela in da se nebo nič spremenilo. Delo po liniji najmnjšega odpora se bo še vedno nadaljevalo in PLICAJI bodo delali po liniji najmnjšega odpora in bleferji iz vrst SVOBODE, SD, SDS in NSi so z tem samo dokazali, da če so pod tem sloanm to sprjemali bomo imeli še oborožene akcije poostejše.
ODGOVORI
2 0
niktalop
18. 11. 2025 08.54
+12
Golob o Šutarjevem zakonu: 'Dolžnost države je zaščititi žrtev, ne nasilnežev'. To seveda ni čisto res. Kriminalec ima v postopkih pred sodiščem vso pomoč države, oškodovanec pa se mora znajti sam. Še posebej če je potrebno izterjati odškodnino ali pri najemu odvetnika. Država mora tudi ukiniti skrivanje osebnih podatkov kriminalcev. V starih demokracijah in pravnih državah se takoj ve kdo je storilec. Z imenom in priimkom.
ODGOVORI
13 1
Polkavalčekrokenrol
18. 11. 2025 09.16
+1
do zdaj je bilo tako,naprej bomo pa videli,
ODGOVORI
1 0
ŠeVednoPlešem
18. 11. 2025 08.51
+13
Najprej osnova šola bi morala biti obvezna za vse, s tem pa bi morali pogojevati tudi izplačilo otroškega dodatke ter izplačila vseh socialnih pomoči ...
ODGOVORI
13 0
MasteRbee
18. 11. 2025 09.00
+1
to so desničarji predlagali že lani.
ODGOVORI
2 1
Polkavalčekrokenrol
18. 11. 2025 09.28
zakaj lani,saj so vladali od l.20,a zaradi covida ni bilo možno,se opravičujem,drugi otroci so pa hodili v šolo,ne vem zakaj tega niste uvedli ko ste vladali,a Mesec ni pustil,boste lahko čez dve leti spet predlagali kaj pametnega,poslušal vas tako ne bo nihče,niste resni
ODGOVORI
0 0
JOSEPH HAYDN
18. 11. 2025 08.49
+10
Živi, a nepokretni starši so smola. Ena izjava, ki razgali vso norost sončnega kralja
ODGOVORI
11 1
Julijann
18. 11. 2025 08.59
+4
In zaradi take Golobove izjave se bojim, da so bolni, betežni ljudje res odveč. Pribac pa tako pravi, da je ubijanje cenejše od paliative. Zaradi takih besed se bi mogel zamisliti vsak človek.
ODGOVORI
5 1
ŠeVednoPlešem
18. 11. 2025 08.49
+0
Torej šoferja LPP napadel desničarski skrajnež, etnični Slovenec, obritoglavec ??? Bo sprejet tudi poseben zakon za boj proti desnemu ekstremizmu ? Se bodo prižigale svečke in organizirali protesti, izredne seje vlade, parlamenta ... posebne oddaje po TV namenjene nevarnostim desnega ekstremizma ?
ODGOVORI
6 6
travc
18. 11. 2025 08.48
-2
Zakon kot je bil je bil v redu le da ga niso izvajali sedaj mi je pa to podobno policisti državi.
ODGOVORI
4 6
niktalop
18. 11. 2025 08.55
+5
Če ne kršiš zakona te nima kaj skrbeti.
ODGOVORI
7 2
Vožnja NM proti Kočevju
18. 11. 2025 08.44
+5
Sedaj prihajajo Zlobkotovi časi .
ODGOVORI
7 2
ManBoy
18. 11. 2025 08.43
+8
Golob je sposoben še drek predstaviti in prodati državljanom kot sladico.
ODGOVORI
12 4
