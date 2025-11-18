Golob o Šutarjevem zakonu: 'Dolžnost države je zaščititi žrtev, ne nasilnežev'

Šutarjev zakon po njegovih besedah prinaša celovit nabor ukrepov, s katerimi želijo krepiti varnost ljudi in zapirati dolgo odprte vrzeli v sistemu. Policiji daje pooblastila za zaščito življenja in boj proti orožju, pri čemer je vstop v stanovanje ali vozilo dovoljen zgolj takrat, ko obstaja resna in utemeljena ocena, da uporaba orožja ogroža zdravje ali življenje ljudi, opozarja premier in dodaja, da pri tem policija ne sme izvajati nobene hišne preiskave.

"Jasno sporočilo je: če orožja ne uporabljate in nikogar ne ogrožate, policija ne more vstopiti v vaše stanovanje ali avtomobil," so Golobove besede navedli v njegovem kabinetu.

Poudarja, da zakon postavlja žrtev nasilja v središče zaščite. "Dolžnost države je zaščititi žrtev, ne nasilnežev, ki izkoriščajo sistem v imenu človekovih pravic," je poudaril premier. Dodal je, da zakon zato zaostruje pregon nasilništva in odpravlja prakse, zaradi katerih je bila žrtev prepogosto prepuščena sama sebi.

Pomemben del zakona so po njegovih navedbah tudi ukrepi proti bagatelnim krajam in vsakodnevnim zlorabam sistema. Z uvedbo prekrškovnih glob z učinkovito izvršbo postaja odgovornost za dejanja jasna, takšna praksa pa se bo postopoma zmanjševala. "To ni kazen za socialno šibke, temveč zaščita skupnosti pred tistimi, ki pravila izigravajo na škodo vseh," je poudaril.