Golob o Šutarjevem zakonu: 'Dolžnost države je zaščititi žrtev, ne nasilnežev'

Šutarjev zakon po njegovih besedah prinaša celovit nabor ukrepov, s katerimi želijo krepiti varnost ljudi in zapirati dolgo odprte vrzeli v sistemu. Policiji daje pooblastila za zaščito življenja in boj proti orožju, pri čemer je vstop v stanovanje ali vozilo dovoljen zgolj takrat, ko obstaja resna in utemeljena ocena, da uporaba orožja ogroža zdravje ali življenje ljudi, opozarja premier in dodaja, da pri tem policija ne sme izvajati nobene hišne preiskave.
"Jasno sporočilo je: če orožja ne uporabljate in nikogar ne ogrožate, policija ne more vstopiti v vaše stanovanje ali avtomobil," so Golobove besede navedli v njegovem kabinetu.
Poudarja, da zakon postavlja žrtev nasilja v središče zaščite. "Dolžnost države je zaščititi žrtev, ne nasilnežev, ki izkoriščajo sistem v imenu človekovih pravic," je poudaril premier. Dodal je, da zakon zato zaostruje pregon nasilništva in odpravlja prakse, zaradi katerih je bila žrtev prepogosto prepuščena sama sebi.
Pomemben del zakona so po njegovih navedbah tudi ukrepi proti bagatelnim krajam in vsakodnevnim zlorabam sistema. Z uvedbo prekrškovnih glob z učinkovito izvršbo postaja odgovornost za dejanja jasna, takšna praksa pa se bo postopoma zmanjševala. "To ni kazen za socialno šibke, temveč zaščita skupnosti pred tistimi, ki pravila izigravajo na škodo vseh," je poudaril.
Kot je še navedel, poseben poudarek zakon namenja tudi zaščiti mladoletnih mater, ki so prepogosto prisiljene v prezgodnje materinstvo, izključene iz izobraževanja in prikrajšane za dostojno prihodnost. Nova ureditev po njegovih besedah prekinja finančne tokove, ki ne koristijo ne njim ne njihovim otrokom, temveč odraslim članom družine. Otroški dodatek bo tudi v praksi ostal otroku, centri za socialno delo pa bodo poskrbeli, da bo uporabljen v njegovem interesu, je še poudaril.
DZ je v zgodnjih jutranjih urah sprejel zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, t. i. Šutarjev zakon. Zakon je vlada predlagala po napadu v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letni Aleš Šutar. Posega na področja kazenske, sodne, socialne in druge zakonodaje. DZ ga je sprejel z 59 glasovi za in štirimi proti, podprli so ga poslanci koalicijskih Svobode in SD ter opozicijske NSi in dela SDS. Besedilo so sicer spremenili z več dopolnili, ki so jih sprejeli na predlog poslancev Svobode in SD.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.