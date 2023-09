Golob o ukrepih po avgustovskih poplavah

DZ bo danes začel prvo redno sejo po počitnicah. Kot je v navadi, bodo prvi dan zasedanja v ospredju vprašanja poslancev premierju Robertu Golobu in ministrom. Poslance med drugim zanimajo ukrepi vlade in pomoč prebivalcem po avgustovskih ujmah, pa tudi ukrepi ob povečanem številu nezakonitih migracij in sodniške plače.

icon-expand Premier bo odgovarjal na poslanska vprašanja. FOTO: Bobo Poslanca NSi Jernej Vrtovec in SD Jani Prednik bosta premierju zastavila vprašanja, povezana z vladnimi ukrepi po avgustovskih poplavah, tudi s pomočjo oškodovanim prebivalcem pri izgradnji novih domovanj. Vrtovec pričakuje pojasnilo glede načrtovanih sprememb pri upravljanju vodotokov, pa tudi morebitnega dviga povprečnine, da se bodo občine lažje soočale z odpravo posledic poplav. Poslanca Prednika zanima tudi, kako bodo zagotovljene namenskost, transparentnost in učinkovitost porabe sredstev, ki bodo namenjena obnovi, in katere vire financiranja je vlada predvidela za Sklad za obnovo Slovenije. Poslanka SDS Anja Bah Žibert bo premierju zastavila vprašanje glede povečanega števila nezakonitih migracij in ukrepov v zvezi s tem. Poslanec SDS Andrej Hoivik pa bo zastavil vprašanje v zvezi z izjavami sodnikov glede sodniških plač. DZ bo na seji, ki se bo sklenila v petek, sicer med drugim obravnaval zakonske predloge o povračilu glob zaradi kršitve neustavnih covidnih odlokov, zaščiti živali, duševnem zdravju in preoblikovanju Vzajemne. Še pred poslanskimi vprašanji pa se bo DZ seznanil tudi z odstopom dveh poslancev. Poslanca Svobode Dejan Zavec in Martin Marzidovšek sta namreč v četrtek sporočila, da sta odstopila s poslanske funkcije. Pojasnila sta, da Zavec odhaja iz zdravstvenih razlogov, Marzidovšek pa zaradi novega kariernega izziva.