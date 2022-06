Golob ob dnevu državnosti: Ko držimo skupaj, lahko premagamo vse ovire

Pred državnim praznikom je predsednik vlade Robert Golob državljanke in državljane nagovoril v poslanici, kjer je poudaril, da smo se pred več kot 30 leti odločili, da se podamo na novo in odgovorno pot. "Podali smo se na pot za družbo, v kateri veljajo vladavina prava, pravila demokracije in v kateri bomo poskrbeli za dostojno življenje vsakogar," je zapisal.

Dodal je, da smo lahko ponosni, da smo obdržali samostojnost in neodvisnost ter postali enakopravni člani širše evropske družine.

"Časi, v katerih živimo, so zahtevni, vendar nas ravno zavedanje, da takrat, ko držimo skupaj, lahko premagamo vse ovire, navdaja z upanjem in obeti za svetlo in boljšo prihodnost," je še povedal in poslanico zaključil z mislijo, da svoboda ni le beseda, temveč stanje duha, za kar se je vedno vredno boriti.

Predsednik republike Borut Pahor je položil venec k Spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu v Ljubljani. Na spominsko slovesnost s položitvijo venca je predsednik republike povabil tudi svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo.

Z dnevom državnosti obeležujemo dogodke pred 31 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija 1991 po nekajletnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za osamosvojitev Slovenije, in sicer Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni RS, ustavni zakon za njeno izvedbo in Deklaracijo o neodvisnosti.