Golob ob dnevu zmage: Zlo nikoli ne nastane iz sile, ampak iz molka

Vse naše junake zadnjih 100 let, od borcev generala Maistra do borcev teritorialne obrambe, družijo vera v svobodo in neizmerna ljubezen do maternega jezika in slovenskega naroda. Boj pa je bil zmagovit zaradi poguma in upora.

Zato današnji dan po njegovih besedah ni le praznik, temveč opomin, da "zlo nikoli ne nastane iz sile, ampak iz molka" . " Zato naj bo današnji dan zmage dan resnice, ko bomo jasno povedali, da je resnica to, da so bili fašizem, nacizem in z njima tudi kolaboracija, zlo. Upor pa je bil ne le nujen in časten, ampak tudi pravičen ," je dejal premier.

Na ruševinah 2. svetovne vojne je nastala tudi Evropa, ki pa ni uspela v celoti ohraniti miru. "V tem trenutku se žal predvsem v Evropi, pa tudi v Sloveniji, dvigajo sile, za katere smo bili prepričani še pred 10 leti, da jih nikoli več ne bo. Desni populisti po Evropi delujejo po istem principu - zanikajo in potvarjajo zgodovino, zanikajo in potvarjajo resnico, širijo dvom, iz dvoma raste sovraštvo in sovraštvo razkraja skupnosti," je bil jasen Golob. Pristavil je, da "desni populizem ni obramba nobenih vrednot, ampak je zgolj zloraba vrednot, zato mu je treba reči odločni ne."

Po njegovih navedbah populisti na isti način, kot širijo neresnice o zgodovini, širijo tudi neresnice o sedanjosti. "Tako kot zanikajo, kaj je bil resnični namen narodnoosvobodilnega boja, tako zanikajo tudi vse to, kar počne sedanja vlada, iste metode, iste besede, isti cilji, ampak ta vlada bo vztrajala na vrednotah socialne in pravne države in bo gradila boljšo skupnost," je zatrdil. Zavezal se je, da "Slovenija kot socialna in pravna država ni le dediščina preteklosti, ampak da je to edina bodočnost, ki si jo naši otroci zaslužijo", in jo bodo tako tudi ubranili.

Zbrane je v pozdravnem govoru nagovoril tudi predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Marijan Križman, ki je, podobno kot Golob, ugotavljal, da se je pred osmimi desetletji zdelo, da je zlo, ki sta ga počela fašizem in nacizem, dokončno premagano. Žal pa je danes v svetu okrog 60 vojnih žarišč, rušijo se temelji povojne ureditve in odnosov, ki so bili zgrajeni na tragičnih izkušnjah velike morije, smo tudi na pragu nove hladne vojne. Nekdanji zavezniki pa so danes nasprotniki, celo sovražniki, je dejal.

"Osvobodilna fronta in partizansko gibanje nam dajeta vso moralno pravico, da ponovimo Nikoli več," je pozval. "Pravico imamo povzdigniti glas proti novi oboroževalni tekmi, proti vojnam in nasilju, proti novodobnemu imperializmu, za mir in sožitje, za blagor ljudi in narodov, za svet brez atomskega orožja, za spoštovanje mednarodnega prava ter za vsestransko uresničevanje temeljnih načel Deklaracije o človekovih pravicah," je bil jasen.