Slovenija

Golob ob kulturnem prazniku: Kultura za povezavo in rast skupnosti

Ljubljana, 08. 02. 2026 08.30 pred 7 dnevi 2 min branja 98

Avtor:
A.K. STA
Golob v DZ

Predsednik vlade Robert Golob je v poslanici ob kulturnem prazniku zapisal, da dediščina Franceta Prešerna ter številnih ustvarjalk in ustvarjalcev pred in za njim uči, da kultura odpira prostor svobode, kritičnega mišljenja in dialoga. Kultura nas povezuje in hkrati spodbuja, da razmišljamo, dvomimo in rastemo kot posamezniki in kot skupnost.

Le redki narodi na svetu se lahko pohvalijo, meni Golob, s takšno zavezanostjo kulturi, kot smo kulturi zavezani Slovenci. S kulturnim praznikom se poklonimo kulturi kot eni najtrdnejših vezi, ki so v stoletjih oblikovale slovenski narod. Kultura ni le prostor ustvarjalnosti, temveč je temelj naše identitete, jezika in zavedanja o tem, kdo smo.

France Prešeren je v Zdravljici zapisal verze, ki so postali jedro našega skupnega vrednotnega prostora: "Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat' dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan." Ti verzi so jasno sporočilo o sožitju, spoštovanju in odgovornosti drug do drugega. Prav kultura nas je učila, da svoboda ni popolna brez solidarnosti in da skupnost obstaja le, če "dobro v srcih mislimo", kot je Prešeren zapisal drugje.

Robert Golob
Robert Golob
FOTO: Bobo

Ljubezen do domovine, kot jo je razumel France Prešeren, ni bila nikoli izključujoča. Temeljila je na spoštovanju jezika, kulture in skupnosti, ki verjame v človekovo dostojanstvo. Prav kultura je bila vedno tista vez, na kateri je slovenski narod zrasel, se ohranil in dozorel, je zapisal Golob.

In še: v času, ko Slovenci še nismo imeli svoje države, je bila kultura naš prostor svobode. Z jezikom, knjigami, pesmimi in gledališčem smo ohranjali identiteto, gradili narodno zavest in utrjevali samozavest naroda, ki je znal obstati tudi v zahtevnih zgodovinskih preizkušnjah. Brez kulture ne bi bilo slovenske narodne ideje in močne narodne zavesti. Brez nje ne bi bilo slovenske države.

Golob meni, da kultura ostaja ključni del našega skupnega prostora. Je ogledalo družbe in njenega odnosa do človeka, solidarnosti in dostojanstva. Vsak dan nas prav kultura opominja na vrednote, ki temeljijo na spoštovanju in dostojanstvu vsakega posameznika.

Zato je odgovornost države, da kulturo varuje in razvija ter zagotavlja, da ostaja dostopna vsem. Kultura ni privilegij, temveč skupna dobrina. Ni strošek, temveč naložba v razumevanje, povezanost in prihodnost, je sklenil zapis.

golob prešernov dan kultura
KOMENTARJI98

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smuuki
10. 02. 2026 10.40
O kulturi se žal ne moreta pogovarjat ne golob ne asta. Zakaj? V njuni vzgoji so to namerno preskočili. To videvamo vsak dan sproti. Za eno debelo knjigo dejanj z njune strani ki so vsa po vrsti vse prej kot kulturna
Odgovori
+1
1 0
zibertmi
09. 02. 2026 17.51
ja kaj vse mediji naredijo za denar
Odgovori
+2
2 0
iskriv
09. 02. 2026 13.52
Kultura je del identitete vsakega naroda ! Zlasti je kultura v vsem svojem širokem pojmu pomembna za majhen narod , kot je Slovenski . Kulturna ozaveščenost nam je dala prvo knjigo v Slovenščini in nudila pismenost v slovenščini . V kriznih situacijah , kot sta bili obe vojni je kulturno delovanje držalo moralo na visoki ravni in dalo v slikovnih oblikah opomnike grozot tistih časov in neizbrisljiv dokaz . Sedaj pa so se našli izrodki , ki bi uničili kulturo naroda z napovedmi ukinjanja dotacij , če bodo v poziciji vladanja . To dokazuje , da so ti osebki brez srčne in moralne kulture in da niso domoljubi , za kar se želijo prikazovati .
Odgovori
+2
4 2
Jožajoža
09. 02. 2026 12.29
golob nas združuje.so janšisti že pozabili, da je bilo 24.aprila proti janši 1 milion slovencev.tako bo tudi 22.marca
Odgovori
-4
2 6
natas999
09. 02. 2026 12.08
pod to lažnjivo in nesposobno vlado je samo razdvajanje
Odgovori
+6
8 2
zibertmi
09. 02. 2026 17.53
ja do sedaj smo bili pa kot eno in to edino v času plebiscita in osamosvojitvene vojne,dokler ni janez pošlihtal dokumentov od prodaje orožja,potem se je spravil na vse kar je donosno
Odgovori
+1
1 0
peresni
09. 02. 2026 10.29
Desni ..kultura ni šank, alkohol, mamila, nasilje
Odgovori
-8
1 9
E.Nigma
09. 02. 2026 10.01
Če že pišete o kulturi bi se lahko začeli pripravljati na članek o Srečku Kosovelu letos je 100 letnica obletnica njegove smrti. Pa nov kip v Sežani je fantastično izdelan.
Odgovori
+2
4 2
E.Nigma
09. 02. 2026 09.59
Kulturno bi bilo, če bi ta zaprl dol L..e
Odgovori
+4
4 0
brezveze13
09. 02. 2026 09.48
berti gre zgolj za rast njegovega žepa in gen-i kateri ga financira. prava dva sta se združila ptiš in sraka jok eden živi od prodaje megle in nategovanja ljudi po igralnicah drugi preprodaja državno elektrijko ki sploh ni njjegova in ni vložil ničesar v infrastrukturo elektrike tudi sončne elektrarne so morali porabniki sami investirati kolikor je bilo pa subvencioniranih s strani EU je pa to državni posel pernati je samo pristavil skledčko za sebe
Odgovori
+3
3 0
Julijann
09. 02. 2026 08.22
Kultura pomeni tudi, da se ne lažemo, a veš to Golob?
Odgovori
+12
12 0
Emica 222
09. 02. 2026 08.19
Samo samohvala ... drugič!
Odgovori
+8
8 0
Emica 222
09. 02. 2026 08.05
Samo samohvala ... bruh!
Odgovori
+7
7 0
Jožajoža
08. 02. 2026 20.58
a pozna kdo kakega domobranskega pesnika?????
Odgovori
-10
2 12
mali.mato
09. 02. 2026 09.32
France Balantič.
Odgovori
+3
3 0
Smuuki
09. 02. 2026 11.13
Veliko več jih je kot na levi, veliko boljši so. Samo odrinjeni na obrobje čakajo novih časov da dobijo svoj prostor v družbi. To kar gledamo danes z leve je res nekaj stopnic pod minimumom pa tlačeno z vsemi močmi navzgor. Brez vsebine.
Odgovori
+2
3 1
peresni
08. 02. 2026 19.46
Drh.l je žal edini promotor desno skrajne politike
Odgovori
-13
1 14
VladaPada
08. 02. 2026 19.39
Bom zdaj to direkt na njihov profil prilepil pa se dodal o kratici A.K. IN sta. Pa tudi v EU bo slo vse kaksna cenzura medijev je v Sloveniji.
Odgovori
+7
7 0
JApajaDAja
08. 02. 2026 19.13
dr.taubi...še najmanj kulturno, če ne še kaj hujšega, je dajanje tvojih avtogramov na zastavo r slo...zastava ni prazna pola papirja, ni slikarsko platno, ni kr " ena cunja"..!
Odgovori
+14
14 0
Nebodijetreba
08. 02. 2026 19.40
Rekla bi, da je kaznivo ... če bi bil kdo drug.
Odgovori
+8
8 0
marker1
08. 02. 2026 19.04
To ni praznovanje dneva kulture, temveč predvolilni shod GS, Levice in SD.
Odgovori
+13
13 0
peresni
08. 02. 2026 19.54
Bravo ..končno razumeš
Odgovori
-9
1 10
natas999
08. 02. 2026 18.49
lažnjivi in zavajajoči nesposobnež
Odgovori
+14
14 0
marker1
08. 02. 2026 18.04
Če zmaga desnica imamo vsaj nekaj možnosti, da se pokaže luč na koncu tunela. Če pa levica zmaga. pa sledi bankrot države. Premislite koga boste volili. Tudi uprava Lidla se seli na Hrvaško. Po volitvah pa še Hisense na Kitajsko.
Odgovori
+14
14 0
peresni
08. 02. 2026 19.45
So ti še manjka še tam.....srečno in uživaj z bdačo usta.i.
Odgovori
-8
0 8
peresni
08. 02. 2026 19.55
Samo ti še manjkaš tam....uživaj z brati usta.i.
Odgovori
-7
1 8
Vesela Jasna
08. 02. 2026 21.17
Če zmaga janšizem, bomo ugotovili, da je luč na koncu tunela vlak, ki prihaja.
Odgovori
-11
0 11
Smuuki
09. 02. 2026 11.46
Kako vi razumete svet zdaj vidimo vsi. Vse kar skupaj spravite je revščina, trpljenje, beda. Nevarna vam je vsaka luč, nevarno vam je vsako drugačno razmišljanje. V praksi izgleda kot da imate vsi nataknjene plašnice da ne morete spremljati okolice. Hodite po ozki črti ki so vam jo narisali v moskvi
Odgovori
+1
1 0
peresni
08. 02. 2026 18.01
Kultura za desne je kot metanje biserov med prašiče.
Odgovori
-13
1 14
Smuuki
09. 02. 2026 11.14
Dobro si povedal. Res se hranite z biseri
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
