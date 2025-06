Golob ob obisku župana Ribnice: Država mora zaščiti pravice vseh, brez izjem

Golob je ob tem poudaril tudi pomen odgovorne in nediskriminatorne obravnave, saj ravnanja posameznikov ne smejo voditi v stigmatizacijo celotne romske skupnosti. "Storilci morajo za svoja dejanja odgovarjati, naloga države pa je, da zaščiti pravice vseh brez izjem," je dejal.

Tako premier Robert Golob kot ribniški župan Samo Pogorelc sta ob srečanju jasno in odločno zavzela proti vsakršnemu nasilju ter poudarila, da mora biti varnost vseh prebivalk in prebivalcev vedno na prvem mestu.

Izpostavil je še, da vlada romsko tematiko obravnava sistematično in dolgoročno, pri čemer poudarja celovit zakonodajen, institucionalen in finančen pristop. Vlada je že sprejela več pomembnih zakonodajnih ukrepov, medtem ko sta Zakon o financiranju občin in Zakon o romski skupnosti še v postopku medresorskega usklajevanja, je dodal.

Župan in premier sta se strinjala še, da morajo pristojne institucije poleg sistemske obravnave narediti vse, da se v naslednjih tednih pripravi načrt konkretnih ukrepov za borbo proti kriminalu v romskih naseljih.