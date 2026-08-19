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Slovenija

Golob zahteva sklic seje Sveta za nacionalno varnost

Ljubljana, 19. 08. 2026 18.46 pred 49 minutami 4 min branja 162

Avtor:
Maja Pavlin Žana Vertačnik
Robert Golob

Vodja največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je ob obtožbah zaradi prijateljevanja predsednice republike Nataše Pirc Musar z Rusinjo in očitkih o varnostnih tveganjih ter celo sodelovanja predsednice z rusko vohunsko mrežo, na vlado naslovil zahtevo za sklic seje Sveta za nacionalno varnost. "Na njej naj strokovnjaki predstavijo vsa dejstva," je jasen nekdanji predsednik vlade, ki poudarja, da "noben resen politik ne more nikogar obtoževati, da je vohun kar tako". Poziv je pisno naslovil tudi na premierja Janeza Janšo.

"Ali je primerno, da posamezni poslanci odločajo o nacionalni varnosti Slovenije? Ne," je vodja največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda Robert Golob pospremil videosporočilo, ki ga je delil na družbenem omrežju.

Nataša Pirc Musar
Nataša Pirc Musar
FOTO: Bobo

V njem opozarja, da se z nacionalno varnostjo ne gre šaliti, kritičen pa je bil tudi do stranke SDS, ki da je Natašo Pirc Musar obtožila, da je ruska vohunka. Poslanec SDS Žan Mahnič je namreč v torek zaradi sumov, da naj bi predsednica sodelovala z rusko vohunsko mrežo, na vlado naslovil poslansko pobudo, naj Sova, Obveščevalno-varnostna služba, Ministrstvo za obrambo in druge službe prenehajo s posredovanjem obveščevalnih in varnostnih poročil predsednici in njenemu kabinetu.

"Noben resen politik ne more nikogar obtoževati, da je vohun kar tako. Pa je vseeno, ali se z njim politično strinja ali ne," je ob tem jasen Golob. Prav zato zahteva sejo Sveta za nacionalno varnost, na kateri naj strokovnjaki predstavijo vsa dejstva: "Da bo Slovenija izvedela resnico."

Pisal Janši

Podobno tudi v pismu premierju Janezu Janši, v katerem je izpostavil, da je posebej nesprejemljivo je, da se v javnosti predsednico republike napada z obtožbami o vohunjenju, ne da bi bile te podprte z ugotovitvami pristojnih služb. "Če za takšne obtožbe obstajajo dokazi, jih je treba predstaviti pristojnim institucijam. Če jih ni, pa je toliko bolj neodgovorno z njimi spodkopavati zaupanje v najvišje institucije države," je jasen.

"Če obstajajo informacije, ki kažejo na ogrožanje nacionalne varnosti ali delovanje tujih obveščevalnih struktur v Sloveniji, morajo biti z njimi seznanjene pristojne institucije in prav tako morajo biti obravnavane na mestu, ki je temu namenjeno," je še poudaril, zakaj želi sejo Sveta nacionalne varnosti.

Pa tudi zaradi resnosti situacije, ki se že prenaša v tuje medije, s čimer je okrnjen tudi ugled Slovenije, in ker gre za obravnavo vprašanj nacionalne varnosti.

SDS je medtem Golob na spletu očital tudi, da znajo vladati le s sovraštvom in preusmerjati pozornost "s svojih rabot na ideološke teme". "Ravno s tem imamo spet opravka - ideološki boj proti predsednici, v kateri vidijo še zadnjo prepreko do popolne oblasti," je ocenil.

Janez Janša
Janez Janša
FOTO: Bobo

Spomnimo, da je prijateljstvo med predsednico Pirc Musarjevo in Viktorijo Krivoluckajo, ki ima dvojno državljanstvo (rusko in slovensko), pod drobnogled javnosti prišlo po prometni nesreči, v kateri sta bili v službenem vozilu predsednice poškodovani obe.

Krivoluckaja je sicer v Rusiji nekaj časa živela skupaj z nekdanjim namestnikom vodje prve slovenske obveščevalne službe Romanom Jegličem, za katerim so se v Rusiji izgubile vse sledi. Slednji je kot načelnik službe za zatiranje kriminalitete leta 1988 podpisal ovadbo, ki je privedla do aretacije Janeza Janše v aferi JBTZ, tri leta kasneje pa je napredoval na položaj namestnika direktorja Varnostno-informativne službe. Kasneje naj bi bil povezan še z zloglasno piramidno igro "catch the cash", v kateri je svoje vložke izgubilo na desettisoče naivnih vlagateljev. Okoli leta 1995 naj bi pobegnil v Rusijo.

Krivoluckaja je potrdila, da sta bila z Jegličem par, a da ni poznala njegove preteklosti, z njim pa da že vsaj 15 let nima več stika. Poudarila je tudi, da s tujimi obveščevalnimi organizacijami nikoli ni sodelovala.

Preberi še Mahnič predlaga ustavitev poročil predsednici, urad očitke zanika

Da je o tem seznanjena tudi Pirc Musarjeva, so nam pred dnevi potrdili tudi v predsedničinem kabinetu, a da predsednica takrat Krivoluckaje še ni poznala. Poleg tega so nam iz njenega kabineta sporočili še, da je bila Krivoluckaja pred sprejemom v državljanstvo Republike Slovenije ustrezno varnostno preverjena ter da v primeru, da bi pri njej ugotovili varnostna tveganja, slovenskega državljanstva leta 2016 ne bi smela pridobiti, a da takšna tveganja očitno niso bila ugotovljena.

"Ostro zanikamo namigovanja, da predsednica republike sodeluje z rusko vohunsko mrežo. Prav tako celoten njegov dopis temelji na popolnoma neresnični trditvi, da je UPRS potrdil, da se je predsednica republike v preteklosti srečala z Romanom Jegličem," pa so se iz urada predsednice odzvali ob včerajšnjem Mahničevem pozivu.

nataša pirc musar robert golob sds rusija nacionalna varnost

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KOMENTARJI162

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Svobodna Slovenija
19. 08. 2026 21.47
janša bo razkril resnico in vsi se bojijo
Odgovori
0 0
Victoria13
19. 08. 2026 21.43
Glede na to kaj vse je v ozadju tega prijateljstva, ki se je prekrivalo do nesreče nas resno lahko skrbi....predsednica ima dostop do vseh podatkov, ki bi bili lahko v interesu Rusije! Tudi kazen za smrt motorista in pobeg s kraja nesreče, nato pa podeljevanje državljanstva je sumljivo za to njeno prijateljico!!!
Odgovori
+6
6 0
biggie33
19. 08. 2026 21.42
A tudi Musarjeva pride na sejo za nacionalno varnost? Ali je še na bolniški oz. ups, na delu od doma?
Odgovori
+3
3 0
Kstane
19. 08. 2026 21.42
Meni je žal gospod Golob ,mislim,da ste slab človek in da delate veliko škodo RS že predolgo....
Odgovori
+5
6 1
Odisej25
19. 08. 2026 21.41
Zaradi Janševega delovanja v korist Netanjahuja, je Fajon izgubila mesto komisarke, Samuel Žbogar se je nepojasneno umaknil kot predstavnik SLO na OZN, Golob je izgubil možnost sestaviti vlado, zdahj so se spravili na predsednico Musar. Vsi navedeni so bili ostri kritiki Netanjahuja in njegove genocidne vlade. Zato je Netanjahu izdal ukaz Janši, da vse nasprotnike genocida odstrani. To so izrazito protidržavna dejanja. Upam, da bo Janša nekoč odgovarjal za to veleizdajo
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-4
0 4
galambszar
19. 08. 2026 21.40
Koga briga,kaj zahteva lažnivi Golob.
Odgovori
+6
6 0
flojdi
19. 08. 2026 21.39
Prav.ali pa tudi ne.??ni nič pomembnejšega
Odgovori
0 0
jernam
19. 08. 2026 21.37
Četrt predsednica bi morala sama odstopiti, pa naj zgodovina pokaže kaj je res in kaj ne, manjka ji lastnega ponosa.
Odgovori
+6
6 0
ActiveR
19. 08. 2026 21.37
Ostro ste zanikali tudi, da NPM ni bila ne privezana, pa je resnica povsem drugačna. Torej je jasno koliko je vredna vaša izjava, nič!
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+4
4 0
Ponent
19. 08. 2026 21.36
S čem vse se ti ljudje ukvarjajo, namesto da bi se življenjem svojega naroda.. se ni čudno da gre vse v maloro
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+3
3 0
ŠeVednoPlešem
19. 08. 2026 21.34
Opozicija zahtevajte ustavno obtožbo zaradi dejstva, ki je nesporno, Janša je eksponent Izraela in deluje proti ustavni prisegi ter proti interesom Slovenije in v prid Izraelu ! Nehajmo se sprenevedati. Tukaj gre za očitno proti državno delovanje Janše
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+0
3 3
jernam
19. 08. 2026 21.32
Po vseh do sedaj objavljenih podatkih je res vse malo čudno, Golob spet brca v prazno ...
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+7
8 1
Kod.
19. 08. 2026 21.31
Golob zahteva sklic seje Sveta za nacionalno varnost.....iz sence😁
Odgovori
+8
8 0
yolli
19. 08. 2026 21.31
Lukič je marsikaj povedal na to temo...včeraj pri Slaku
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+4
4 0
ManBoy
19. 08. 2026 21.29
"Noben resen politik ne more nikogar obtoževati, da je vohun kar tako. Pa je vseeno, ali se z njim politično strinja ali ne",.... A ta isti Golob je obtozil JJ za veleizdajo, za katero še danes ni 1 dokaza 🤣🤣
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+9
11 2
zdravilozavse
19. 08. 2026 21.29
Veliko je NPM sama prispevala k takšnemu mnenju javnosti in psameznikov z sprenevedanje in prikrivanje podatkov tako okoli nesreče kot o prijateljici!
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+5
5 0
Pinokio
19. 08. 2026 21.26
Desni iščejo in izkoristijo vsako priložnost za napad in osi_ranje tistih, ki jim ne kimajo. Želijo biti edini in največji v državi, enako kot vidimo v ZDA in Rusiji, ki sta najbolj pereča problema. Je pa hecno do konca, da obtožujejo predsednico države, medtem ko predsednik DZ želi na vsak način v Rusijo k Putinu in samo čaka na povabilo. Zakaj ne napadajo tudi njega? Aja, ta je njihov in ga je treba varovati, ker jim bo prišel še večkrat prav. Enako tožijo leve, da se želijo povezovati z jugom, ko pa gre predsednik DZ v Srbijo, kdo ve zakaj, je pa vse v najlepšem redu in niti sence o pritožbah in zdrahah po spletu. Res ste obupni in nenačelni.
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-7
0 7
Samo-ne-rdeci
19. 08. 2026 21.25
buhtelj.
Odgovori
+9
9 0
Protoc
19. 08. 2026 21.23
Ta bi še predsednik bil..da še tam mal plače vleče
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+5
5 0
LevoDesniPles
19. 08. 2026 21.23
lol dejstvo je da so levo..ki sore luzerji da ni večjih na tem planetu ali celotni galaksiji... hitro preničke menjat jokice lopolske
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+4
5 1
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