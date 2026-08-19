Golob zahteva sklic seje Sveta za nacionalno varnost

"Ali je primerno, da posamezni poslanci odločajo o nacionalni varnosti Slovenije? Ne," je vodja največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda Robert Golob pospremil videosporočilo, ki ga je delil na družbenem omrežju.

Nataša Pirc Musar FOTO: Bobo

V njem opozarja, da se z nacionalno varnostjo ne gre šaliti, kritičen pa je bil tudi do stranke SDS, ki da je Natašo Pirc Musar obtožila, da je ruska vohunka. Poslanec SDS Žan Mahnič je namreč v torek zaradi sumov, da naj bi predsednica sodelovala z rusko vohunsko mrežo, na vlado naslovil poslansko pobudo, naj Sova, Obveščevalno-varnostna služba, Ministrstvo za obrambo in druge službe prenehajo s posredovanjem obveščevalnih in varnostnih poročil predsednici in njenemu kabinetu. "Noben resen politik ne more nikogar obtoževati, da je vohun kar tako. Pa je vseeno, ali se z njim politično strinja ali ne," je ob tem jasen Golob. Prav zato zahteva sejo Sveta za nacionalno varnost, na kateri naj strokovnjaki predstavijo vsa dejstva: "Da bo Slovenija izvedela resnico."

Pisal Janši

Podobno tudi v pismu premierju Janezu Janši, v katerem je izpostavil, da je posebej nesprejemljivo je, da se v javnosti predsednico republike napada z obtožbami o vohunjenju, ne da bi bile te podprte z ugotovitvami pristojnih služb. "Če za takšne obtožbe obstajajo dokazi, jih je treba predstaviti pristojnim institucijam. Če jih ni, pa je toliko bolj neodgovorno z njimi spodkopavati zaupanje v najvišje institucije države," je jasen. "Če obstajajo informacije, ki kažejo na ogrožanje nacionalne varnosti ali delovanje tujih obveščevalnih struktur v Sloveniji, morajo biti z njimi seznanjene pristojne institucije in prav tako morajo biti obravnavane na mestu, ki je temu namenjeno," je še poudaril, zakaj želi sejo Sveta nacionalne varnosti. Pa tudi zaradi resnosti situacije, ki se že prenaša v tuje medije, s čimer je okrnjen tudi ugled Slovenije, in ker gre za obravnavo vprašanj nacionalne varnosti. SDS je medtem Golob na spletu očital tudi, da znajo vladati le s sovraštvom in preusmerjati pozornost "s svojih rabot na ideološke teme". "Ravno s tem imamo spet opravka - ideološki boj proti predsednici, v kateri vidijo še zadnjo prepreko do popolne oblasti," je ocenil.

Janez Janša FOTO: Bobo

Spomnimo, da je prijateljstvo med predsednico Pirc Musarjevo in Viktorijo Krivoluckajo, ki ima dvojno državljanstvo (rusko in slovensko), pod drobnogled javnosti prišlo po prometni nesreči, v kateri sta bili v službenem vozilu predsednice poškodovani obe. Krivoluckaja je sicer v Rusiji nekaj časa živela skupaj z nekdanjim namestnikom vodje prve slovenske obveščevalne službe Romanom Jegličem, za katerim so se v Rusiji izgubile vse sledi. Slednji je kot načelnik službe za zatiranje kriminalitete leta 1988 podpisal ovadbo, ki je privedla do aretacije Janeza Janše v aferi JBTZ, tri leta kasneje pa je napredoval na položaj namestnika direktorja Varnostno-informativne službe. Kasneje naj bi bil povezan še z zloglasno piramidno igro "catch the cash", v kateri je svoje vložke izgubilo na desettisoče naivnih vlagateljev. Okoli leta 1995 naj bi pobegnil v Rusijo. Krivoluckaja je potrdila, da sta bila z Jegličem par, a da ni poznala njegove preteklosti, z njim pa da že vsaj 15 let nima več stika. Poudarila je tudi, da s tujimi obveščevalnimi organizacijami nikoli ni sodelovala.