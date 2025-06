Golob: Ob razliki med sovraštvom in dialogom bo odločitev na volitvah enostavna

Premier in predsednik Svobode Golob je v izjavi ob robu obiska Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana že danes napovedal, da bodo na sredini novinarski konferenci "z velikim veseljem in ponosom šli skozi dosežke te vlade" . "Verjamem, da bo govora tudi o tem, kako vidimo vizijo, delovanje vlade v naslednjem mandatu," je dejal.

Koalicijske stranke bodo v teh dneh potegnile črto pod tri četrtine mandata, ki so ga nastopile po državnozborskih volitvah leta 2022. V sredo bodo pred medije stopili prvaki vseh treh koalicijskih strank ob Golobu še predsednik SD Matjaž Han in koordinatorica Levice Asta Vrečko .

V največji vladni stranki Gibanje Svoboda, kjer so prepričani, da jim bodo volivci tega podelili na podlagi dosedanjega dela, pa so se na pretekla tri leta ozrli že danes.

Golob je tako tudi v odzivu na sobotni kongres največje opozicijske stranke SDS, na katerem je bilo slišati več kritik na račun dela vladne koalicije, ki da uničuje državo, odgovoril, da bodo o tem sodili volivci na volitvah prihodnje leto. "Karkoli drugega je v tem trenutku enostavno brezpredmetno," je ocenil.

Prvak Svobode pa je obenem še prepričan, da bo odločitev za volivce na koncu enostavna, če bosta le jasno izražena razlika med dvema poloma, tistim, ki "govori o revanšizmu z jezikom sovraštva in drugim, ki govori o spoštljivem socialnem dialogu, graditvi in krepitvi javne države in družbe".

Podobno je na današnji izjavi za medije vidnejših predstavnikov največje vladne stranke izpostavil tudi novi generalni sekretar Svobode Matej Grah. Po njegovih besedah je tako dosedanje delo kot tudi projekti, ki jih še nameravajo izpeljati do izteka mandata dokaz, da se do volitev ne bodo ukvarjali samo s politiko in predvolilno kampanjo, pač pa tudi s tem, kar ljudje pričakujejo.

Vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič je ob tem med nekaterimi ključnimi projekti, ki jih čakajo do konca mandata, izpostavila še zakone s področja zdravstvene reforme, ki jo vladna koalicija ves čas mandata postavlja v sam vrh prioritet, pa tudi uresničitev pokojninske reforme, reforme visokega šolstva in stanovanjske politike.

V Gibanju Svoboda sicer ocenjujejo, da je bilo doslej "opravljenega precej dela", med ključnimi dosežki pa so predstavniki stranke tudi v današnjih izjavah izpostavljali plačno reformo in ključne zakone s področja zdravstva. "Na volitve smo šli po dva mandata, naš program je bil pripravljen za dva mandata in to se danes jasno kaže. Verjamemo v našo zgodbo, ker imamo vizijo, ker smo si postavili odlične cilje, jih veliko že realizirali, predvsem pa poznamo korake, kako bomo do teh ciljev prišli," je zatrdila Avšič Bogovič.

Do takrat sicer stranko čaka še nekaj dela, ključen preizkus pa bodo parlamentarne volitve, kjer bodo morali za dosego svojih ciljev v največji vladni stranki prepričati zadostno število volivcev. Po Grahovih besedah je tako pred stranko "zagotovo najpomembnejše leto priprav na volitve", kmalu se bodo lotili postopkov evidentiranja kandidatov.