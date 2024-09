Golob pozdravil potrditev pakta za prihodnost, izpostavil vodno diplomacijo

Premier je v svojem govoru predstavil koncept vodne diplomacije, ki povezuje različne oblike tehnologij, med drugim trikotnik umetne inteligence, napredne satelitske in digitalne tehnologije.

Vrh za prihodnost predstavlja uvod v splošno razpravo svetovnih voditeljev ob začetku zasedanja 79. Generalne skupščine ZN in se bo sklenil v ponedeljek. Splošna razprava se začenja v torek, slovenski premier Robert Golob pa bo na vrsti za govor v petek. "Odličen začetek obiska ZN. Sprejeli smo pakt za prihodnost. Gre za akcijsko usmerjen dokument, ki se osredotoča na trajnostni razvoj, mednarodni vir in varnost, mlade, znanost in tehnologije, kar so osrednje prednostne naloge mednarodne skupnosti," je še pred nastopom na vrhu za prihodnost izjavil Golob.

Robert Golob v New Yorku

Te tehnologije niso le orodja, temveč tudi katalizatorji za novo dobo, ki lahko z natančnostjo in učinkovitostjo spremljajo in modulirajo vode in ekosisteme porečij, analizirajo vremenske vzorce, omogočajo trajnostno upravljanje naravnih virov in zaščitijo infrastrukturo.

Vodo je opredelil kot najdragocenejši naravni vir za skupno prihodnost, mir in stabilnost za vse države. Tiste, ki se soočajo s pomanjkanjem vode in tiste, ki je imajo dovolj, med njimi Slovenija. "Po uničujočih poplavah, ki smo jih lani doživeli v Sloveniji, smo sprejeli napredne satelitske in digitalne tehnologije za spremljanje," je dejal Goob.

Ponudil je tudi globalno partnerstvo za vodo in med drugim izpostavil potrebo po soočanju s podnebno krizo ter končanju vojn proti Ukrajini, Gazi in Palestini. Svoj govor pa je sklenil s citiranjem generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa, da svetovni voditelji danes odpirajo vrata, in jih pozval, da skupaj stopijo skozi njih.

Različne agende različnih akterjev

Drugi govorniki so v svojih nastopih podobno izpostavljali svetovne kakor tudi lokalno ali regionalno naravnane teme, ki so zajete v obsežnem paktu za prihodnost s posebej izpostavljenimi 56 zavezami k akcijam. Premier Islandije Bjarni Benediktsson je na primer govoril o pravicah LGBTIQ+ skupnosti.

Guterres pa je dejal, da si bo do zadnjega dne svojega mandata prizadeval za uresničitev pakta za prihodnost in k temu pozval vse članice ZN. Pozval je tudi k reformam najpomembnejšega organa ZN Varnostnega sveta, ki mu ta mesec predseduje Slovenija in brez katerega ni mogoče sprejeti najpomembnejših odločitev.