Golob: Z Bidnom se nisva strinjala o vsem, a razume stališča Slovenije

Ameriški državni sekretar Anthony Blinken bi sicer moral danes obiskati Jordanijo, vendar so obisk tik pred zdajci prestavili, so sporočili iz State Departmenta.

Dodal je, da se je njun dvostranski pogovor osredotočal na razmere na Bližnjem vzhodu, kjer imata Slovenija in Združene države Amerike nekoliko drugačne poglede, kar ameriški predsednik razume in dobro pozna stališča Slovenije, so sporočili iz Golobovega kabineta. "Težnja po tem, da je treba narediti vse, da bi lahko prišlo na Bližnjem vzhodu do prekinitve ognja, okrepitve humanitarne pomoči in izpustitve talcev, je vsem skupna." Po mnenju premierja Goloba je Jordanija skupna zaveznica, "tisti otok stabilnosti, ki ga moramo podpirati" . Povedal je, da Slovenija jordanski načrt vidi kot najbolj realističen. Kot smo že poročali včeraj, naj bi Slovenija skupaj z ZDA pomagala Jordaniji pri vzpostavljanju humanitarnega koridorja iz Gaze.

"Obisk jemljem kot izraz spoštovanja, zaupanja in prijateljstva med obema državama. V dolgem in zelo odkritem pogovoru sva s predsednikom Bidnom govorila o marsičem in nisva se o vsem strinjala. Ampak tako je tudi prav. Zavezniki in prijatelji si moramo odkrito povedati, kaj si mislimo," je po srečanju dejal Robert Golob .

V nadaljevanju je premier spregovoril tudi o odnosu med Slovenijo in Združenimi državami Amerike: "Slovenska stran je v zadnjih dveh letih aktivno vlagala v odnos z Združenimi državami Amerike. Američani cenijo iskrenost, ne pa lažnih besed. To se sedaj odraža ob današnjem obisku." Golob je prepričan, da se bo sodelovanje med državama še okrepilo.

Prepričan je, da to ni zadnji obisk in da se bo sodelovanje med državama le še okrepilo. Govorila sta tudi o uspešni izmenjavi zapornikov, pri kateri je sodelovala Slovenija. "Zaupanja se ne dobi na posojo ali kot darilo, ampak si ga mora država prislužiti. In naša zunanja politika je v celoti delovala kot pošteni posrednik. Nismo imeli skritih interesov. Želeli smo prispevati svoj delež k svetovnemu miru."

Golob se je zvečer udeležil tudi večerje, ki jo je priredil veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič. Udeležili so se je še Frederick Kempe, predsednik in glavni in izvršni direktor Atlanskega sveta, Damon Wilson, predsednik in izvršni direktor fundacije National Endowment for Democracy (NED), nekdanji veleposlanik Philip T. Reeker, vodja programa Wilsonovega centra za globalno Evropo ter partner in vodja programov za Evropo in Evrazijo pri Albright Stonebridge Group, ter predstavniki ameriškega zunanjega ministrstva in Sveta za nacionalno varnost. Večerje se je udeležila tudi nekdanja veleposlanica Združenih držav Amerike v Republiki Sloveniji Jamie Harpootlian z možem in senatorjem zvezne države Južne Karoline Richardom Harpootlianom.