Slovenija

Golob objavil plačan račun z dopusta na Ugljanu

Ljubljana, 11. 02. 2026 20.45 pred 56 minutami 1 min branja 54

Avtor:
U.Z. STA
Golob in račun

Potem ko je Komisija za preprečevanje Korupcije prejela prijavo zoper premierja Roberta Goloba zaradi njegovega dopustovanja na hrvaškem Ugljanu avgusta lani in v zvezi s tem uvedla predhodni preizkus, je Golob objavil račun in potrdilo o plačilu dopustovanja na Ugljanu.

Po poročanju oddaje Tarča na Televiziji Slovenija naj bi Robert Golob na Hrvaškem dopustoval v hotelu očeta slovenskega podjetnika in zaposlenega na Slovenskih železnicah Mihe Piškurja. Ta je po poročanju Tarče prek svojega podjetja DC Limited v času Golobove vlade od Darsa prejel dobrih 47.000 evrov, od Gen-i Sonce pa v zadnjih sedmih mesecih slabih 100.000 evrov. Za prvih 20 mesecev sodelovanja med DC Limited in Gen-i Sonce pa podatki o dejanskih plačilih niso javno objavljeni.

V zvezi s tem dopustovanjem je KPK po poročanju portala Info360 zoper premierja prejela prijavo, ki jo bo obravnavala v predhodnem preizkusu.

Golob pa je danes na družbenih omrežjih objavil račun in potrdilo o plačilu dopustovanja na Ugljanu. Iz računa je razvidno, da je premier s soprogo Tino Gaber v hotelu na Ugljanu dopustoval med 7. in 12. avgustom lani in da je račun poravnal sam.

To sicer zanj ni prvi postopek pred KPK v času vodenja vlade. V zadevi Bobnar je KPK že podala ugotovitve o kršitvah integritete, a je Golob napovedal, da bo odločitev sodno izpodbijal. 

Preberi še KPK: Golob kršil integriteto. Ta odgovarja: Edini očitek sta dva SMS-a

Glede odločitve v zadevi Karigador pa je KPK navedla, da morajo v tej zadevi razrešiti še nekatera procesna dejanja, nato bo na vrsti vsebinsko odločanje.

Preberi še Afera Karigador: Golobov odvetnik zahteva izločitev predsednika KPK
golob kpk račun dopust ugljan

S podeželja izginjajo bančne poslovalnice

Slovenska jadrnica navdušila Evropo: Osvojili eno najprestižnejših nagrad

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI54

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pompozni
11. 02. 2026 21.50
Lepa beseda lepo mesto najde. Še en mandat Svoboda. Itd
Odgovori
0 0
fljfo
11. 02. 2026 21.50
No, od poletja ga je iskal in mu ga je končno uspelo najti...Vztrajnost je obrodila sadove
Odgovori
+1
1 0
aviktora
11. 02. 2026 21.48
Iz fasciklja ga ni vzel, nima luknjic...
Odgovori
+1
1 0
Betuul
11. 02. 2026 21.46
Od vseh teh izletov kje okol ;čakamo še kakšno možno novico epstain???
Odgovori
+1
1 0
Betuul
11. 02. 2026 21.44
Račun je plačal za dopustovanje na Ugljenu?? !! Klelele pa starostniki nimajo zrihtano socialno nego za ~~300€ na mesec ??? S % maljevac ste se vsedli na prihodke delovnega ljudstva ; ki prejema manj kot 1000€ mesečnega preživetja!!! 🕊pa res si ugljen ali ogljen
Odgovori
0 0
2mt8
11. 02. 2026 21.38
Tudi če Golob potopi državo bodo levičarji še vedno verjeli,da dela dobro.
Odgovori
+3
4 1
n0rc
11. 02. 2026 21.36
Vsak CHAT GPT ti to skreira... ne vrjamem
Odgovori
+6
6 0
Misika1967
11. 02. 2026 21.36
Jansa nebo nikoli vec sestavil vlade nikoli,pa se vi lahko mucite kolko cete. Zapornik sploh nebi smel bit v parlamentu. Se posebaj tak ki je zapiral lastni narod,ga sprical s solzilcem,vodnimi topovi,kaznoval ljudi za sendvic,kupoval maske z gumico iz wc papirja,si mastno nabasal zepe. Ne ne in ne.
Odgovori
-3
3 6
boslo
11. 02. 2026 21.38
Misika, jaz pa nisem tak siguren. Politiki so podkupljivi, preteklost to dokazuje
Odgovori
0 0
fljfo
11. 02. 2026 21.38
Si zgrešila članek?
Odgovori
+2
2 0
2mt8
11. 02. 2026 21.40
Bo pa Golob in dražgoški levičarji državo potopili, in bomo ostali brez države. Pa lahko še tako verjamete v rdečo zvezdo in uspešnega managerja.
Odgovori
+0
1 1
Teofil
11. 02. 2026 21.40
Pomešal si lasten narod in revidirate Jaše Janula,batine in solzilca so dobili premalo
Odgovori
+1
1 0
E.Nigma
11. 02. 2026 21.49
Zdravila vzami Miss Frenk
Odgovori
0 0
aviktora
11. 02. 2026 21.51
Nor bi bil.
Odgovori
0 0
E.Nigma
11. 02. 2026 21.36
Je pa poceni dobil. 1.055,00€ Za isti termin 7.8-12.8 letos bi dal. 1.159€ z vključenim zajtrkom 1.286€ fleksibilen zajtrk 1.579€ zajtrk +večerja
Odgovori
+2
2 0
E.Nigma
11. 02. 2026 21.42
Torej sta imela osnoven paket. Kasneje pa sta šla kam jest Ali to ni del računa iz dopusta? Ali sta si paštete zraven nesla?
Odgovori
0 0
E.Nigma
11. 02. 2026 21.47
Do najbližjega konzula trgovine je sicer 850m. Sam bi raje izbral Bič koktejl bar ob plaži 😎
Odgovori
0 0
Diego14
11. 02. 2026 21.36
samo da ni Janša...
Odgovori
+4
4 0
mijavci
11. 02. 2026 21.34
Ne verjamem to po navadi Tinca poravna na svoj način.
Odgovori
+3
3 0
Groucho Marx
11. 02. 2026 21.33
Pa ljudje nooo, ma jaz sem mislil, da je intehriteta nehaj druheha...
Odgovori
+2
2 0
Slovener
11. 02. 2026 21.33
Zakaj je pa TINA GABER pisana z velikimi črkami ?
Odgovori
+3
3 0
kr en 123
11. 02. 2026 21.32
V karigadorju je tudi sam plačal... z uslugo...
Odgovori
+3
3 0
boslo
11. 02. 2026 21.33
Pravi, da ga je KPK že lani "oprostil", čudno pa je, da oni nič ne vedo o tem
Odgovori
+3
3 0
LevoDesniPles
11. 02. 2026 21.32
no saj je enostavno potem z računom na šaltr v parlamentu kjer ti nastali strošek država vrne XD
Odgovori
+4
4 0
VladaPada
11. 02. 2026 21.29
Tam so se naredili tabelo in not samo priimek Rober Golob. Se potrudili se niso da bi mu dal nazive dr. genij gospod moz..... Kje na svetu pa se se izdajajo taki racini brez podatkov da priden tja letovat pa gasa?
Odgovori
+3
4 1
Misika1967
11. 02. 2026 21.29
In zakaj bi nekdo s toliko miljoni ponarejal racun??? Larifari. Naj janez pokaze 1 racun.
Odgovori
-1
3 4
VladaPada
11. 02. 2026 21.24
Noben papir po toliko casih ne zgleda tako nov pa tudi ce je vakumsko shranjen.
Odgovori
+3
5 2
VladaPada
11. 02. 2026 21.21
Sveze naprintano iz najboljse celuloze najkvalitetnejsega lesa. Sam naprintan racun ima vecjo ceno kot storitve na Ugljanu.
Odgovori
+6
8 2
MatPaat
11. 02. 2026 21.17
Men ni sporno, če je bil tam gratis... Problem tistega, ki mu je dovolil bit tam gratis. Je pa problem, če ti nekomu iz davkoplačevalskega denarja daješ nazaj uslugo. To pa vejo samo oni in niso prvi, ki bi to naredili. Je pa vsekakor cajt, da golob ali Golob odleti 1x za vselej.
Odgovori
+8
8 0
Misika1967
11. 02. 2026 21.30
Vprasaj janso kako je delit davkoplacevalski denar sinu in bratu mimogrede.
Odgovori
+0
2 2
bibaleze
