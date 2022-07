Kmetje razočarani nad odločitvijo ministrstva, pridelek bodo prodali drugam

Kljub napovedi predsednika vlade Roberta Goloba, da bo država odkupila vso slovensko pšenico, se bo očitno na koncu zgodilo ravno obratno. Kmetje so razočarani nad odločitvijo kmetijskega ministrstva, da najcenejšega ponudnika poišče z razpisom, zato zdaj svarijo, da bodo ves pridelek prodali drugam, Zavod RS za blagovne rezerve pa bi lahko po drugi strani najcenejšega ponudnika našel v tujini. In medtem ko nekateri pridelovalci trdijo, da je država ponudila nesprejemljivo odkupno ceno, agrarni ekonomisti odgovarjajo, da so kmetje želeli preveč in da mora država z davkoplačevalskim denarjem ravnati gospodarno.

Šef sindikata slovenskih kmetov na Pragerskem zaključuje z žetvijo. Sam bo svojo pšenico shranil in s prodajo še nekoliko počakal, vsaj nekaj mesecev, da bodo cene na trgu še nekoliko poskočile. Ponudba države je, kot pravi predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved, nesprejemljiva. Podobno tudi odločitev, da zdaj Zavod RS pridelek išče z razpisom. "V času podražitev repromaterialov in energentov je to absurd. Če jih država išče po najnižji ceni, bi morala zagotoviti razliko, kmet pa mora dobiti tržno plačano ceno. Če hočejo, da se bojo kmetije razvijale oz. da bodo kmetije obstajale," pravi. Da je bila napoved premierja Goloba, ko je javno napovedal odkup slovenske pšenice, nepremišljena, meni agrarni ekonomist dr. Aleš Kuhar iz Biotehniške fakultete UL. A se je za novo oblast na koncu srečno razpletlo. "Mislim, da je to, kar se zdaj dogaja, pravilen korak dobrega gospodarja. Če se to ne bi spremenilo, se pravi ta intonacija s strani vlade, bi lahko govorili o kmečkih ventilatorjih, aferi, ko država stvari kupuje predrago, brez natančnega premisleka," je prepričan. Po tem, ko država s kmeti ni našla skupnega jezika, bo zdaj v njenem imenu zaloge polnil Zavod RS za blagovne rezerve. Seveda z razpisom, ključna pa bo nizka cena. "Kmetje se ne bomo prijavili na ta razpis, saj menimo, da kmet ne more prodajati po najnižji ceni. Dvomim tudi, da se bodo zadruge prijavile, saj se bo lahko pšenica prodala po bistveno boljši ceni. Nekje realna cena je 400 evrov v sedanjem času," poudarja Medved. Ekonomisti na drugi strani govorijo o nižanju cen. "Ravnokar sem pogledal, borzne cene se približujejo 320, 330. In verjetno je pričakovati še zniževanje cen," pravi Kuhar. icon-expand Kljub vsem podražitvam kmeta ena tona pšenice stane le okoli 250 evrov. FOTO: Shutterstock Tudi Kmetijski inštitut Slovenije je za letošnjo žetev izračunal, da kljub vsem podražitvam kmeta ena tona pšenice stane le okoli 250 evrov. Kot pravi Medved, kmetje nikakor niso požrešni, a zahtevajo samo svoje stroške povrnjene in neko rezervo, da se kmetije lahko naprej razvijajo. Sicer bomo, je prepričan Medved, imeli v Sloveniji dodatne težave s samooskrbo. Tudi Kuhar si želi, da bi država odkupovala slovensko pšenico, a ne za vsako ceno. "Gre za izsiljevanje in ekstra profite. In vseh ostalih 2 milijona prebivalcev te države bi lahko bilo zato absolutno nezadovoljnih," dodaja. Je pa nujno, da država poskrbi, da bodo skladišča polna. Pri čemer mora seveda kupovati ustrezno pšenico, ki bo primerna za uporabo v prehranski verigi.