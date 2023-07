Golob obsodil mučenje psa v Kopru, od ministrstev zahteval poročila

Na tožilstvu so se po klicu policistov odločili, da ne gre za naklepno dejanje, posledično veterinarski inšpektorji niso prišli na kraj, zavarovali dokazov in naredili obdukcije. Policija tako nima prič ali drugih dokazov, da je bil pes še živ, ko ga je mučitelj privezal na moped.

Kot smo poročali, je minuli ponedeljek pijan 67-letnik z mopedom vlekel psa od Markovca v smeri Semedele. Žival se je pri tem zgrudila in poginila, nakar jo je moški odvrgel v smetnjak za biološke odpadke. Javnost pa ni razburila le krutost moškega, temveč tudi dejstvo, da bo zaradi zavržnega dejanja le ob 800 evrov, začasno pa so mu odvzeli vozniško dovoljenje.

Socialni demokrati so na svoji spletni strani medtem začeli zbirati podpise za dopolnitev Kazenskega zakonika na način, da bi nepotrebno trpinčenje in smrt živali bila opredeljena kot kaznivo dejanje. Tovrstni spremembi so naklonjeni tudi na pravosodnem ministrstvu, kjer so napovedali, da bo vključena v jesenske spremembe Kazenskega zakonika.