Golob od Lindava terja pojasnila o političnih pritiskih nanj ali na Policijo

Kot so iz kabineta predsednika vlade sporočili kasneje, se razhajata glede očitkov o politizaciji dela policije. Golob se je z namenom dodatne razjasnitve obrnil na v. d. generalnega direktorja Policije Boštjana Lindava , da mu do srede pojasni, kdo in kdaj je v času mandata te vlade izvajal politični pritisk nanj osebno ali na Policijo in njene predstavnike.

Tako zahteven resor lahko po njenih besedah vodiš le z ekipo, ki ji zaupaš. " Ne z ekipo, kot jo morda želi sestaviti nekdo drug, " je poudarila. Depolitizacijo policije so po njenih navedbah volivci na aprilskih volitvah prepoznali kot pomembno nalogo. " In to ves čas z vodstvom policije tudi delamo, torej krepimo zakonitost in spoštovanje človekovih pravic, " je dejala.

Lindav je bil od vsega začetka njena izbira za funkcijo generalnega direktorja policije, zato ker je karierni policist, profesionalen, strokoven, predvsem pa je tudi v zadnjih dveh letih, ko so se dogajale zlorabe znotraj policije, pokazal dobršno mero poguma in skupaj z nekaterimi drugimi o tem tudi spregovoril na parlamentarni preiskovalni komisiji, je naštela ministrica. " Tudi na podlagi teh pričanj je lahko politika v predvolilnem času sporočala, kaj vse je treba v policiji spremeniti, " je izpostavila.

"To me je 13. marca 2020 stalo položaja generalne direktorice policije, ker politiki nisem dala podatkov, za katere je v nadaljevanju tudi državno tožilstvo ocenilo, da ji niso pripadali, in na tem stališču stojim tudi sedaj kot ministrica za notranje zadeve, " je dejala tedaj.

Boštjan Lindav je vztrajal pri oblikovanju skupine za varovanje, ki deluje neposredno pod okriljem generalnega sekretariata vlade in ne v okviru policijskega centra za varovanje in zaščito.

Lindav odločitve vlade ni želel komentirati. Izpostavil je, da so v zadnjega pol leta izvedli toliko organizacijskih in kadrovskih sprememb v smeri demokratizacije policije, kot jo v večini drugih organov, kjer teh problemov z imenovanji ni bilo, niso. "Policija je v službi ljudstva in javnomnenjske raziskave kažejo, da je policija pod mojim vodstvom, pod delom moje ekipe to zaupanje spet pridobila. In če kdo ocenjuje delo policije, je to seveda ljudstvo, družba," je dejal.

Na vprašanje, če ima občutek, da od njega zahtevajo politični obračun v policiji, je odgovoril: "Dejstvo je, da ves čas zagovarjamo vse kadrovske premike zgolj in samo na podlagi strokovnih argumentov, na podlagi tehtnih analiz, seveda v skladu z delovnopravno zakonodajo, in nikoli in nikdar tega načela ne bom prekršil."

Vprašanje o ponovnem imenovanju Lindava le kot vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije je v medijih sprožilo tudi ugibanja, ali Bobnarjeva še uživa zaupanje Goloba. Sama meni, da je to vprašanje zanj. V medijih so se pojavile tudi špekulacije o morebitni rekonstrukciji vlade in o tem, da Bobnarjeva nima dovolj politične moči.

Vprašanje o premierjevem zaupanju policiji in ministrici je pred časom sprožilo tudi njegovo vztrajanje pri oblikovanju skupine za varovanje, ki deluje neposredno pod okriljem generalnega sekretariata vlade in ne v okviru policijskega centra za varovanje in zaščito. V medijih je bilo zaznati tudi očitek o tem, da Lindav in Bobnarjeva nista dovolj kadrovsko prečistila policije po mandatu Janeza Janše.