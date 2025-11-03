Svetli način
Slovenija

Golob od Štrancarja zaradi zapisa terja 20.001 evro odškodnine

Ljubljana, 03. 11. 2025 19.24 | Posodobljeno pred 1 uro

Špela Bezjak Zrim
86

Ajdovski podjetnik Aleš Štrancar je prejel tožbo, ki jo je zoper njega vložil premier Robert Golob, potem ko ga je Štrancar na omrežju X primerjal z italijanskim diktatorjem Benitom Mussolinijem. Objava je presegla vse meje dopustnega političnega diskurza ter posegla v čast in dobro ime Roberta Goloba, so zapisali premierjevi odvetniki, ki od Štrancarja terjajo 20.001 evro odškodnine. Pravo skropucalo - pa je tožbo komentiral Štrancar in dodal, da bi se glede na vsesplošni kaos moral opravičiti Mussoliniju, ki da je za razliko od Goloba poskrbel za svoj narod.

Aleš Štrancar je na omrežju X avgusta letos Goloba označil za antislovenca, ki je uzakonil krajo davkoplačevalskega denarja. Podobnega so, je še zapisal, ko je uničil Italijo leta 1945 - skupaj s priležnico - obesili z glavo navzdol.

"Ko nekoga primerjaš - ne samo enkrat - z več objavami in zapisi s fašistom, z Mussolinijem, ne samo našega predsednika dr. Roberta Goloba, tudi partnerko, potem mislim, da se kot družba moramo vprašati, kje je meja," zapis komentira generalni sekretar Gibanja Svoboda Matej Grah.

Naloga predsednika vlade, poudarja generalni sekretar Svobode, je tudi to, da opozori, ko je meja presežena in se upre. Zato je Golob zoper ajdovskega podjetnika septembra vložil tožbo. "Ta objava, v kateri je bil dr. Robert Golob označen za fašista, bil je primerjan z Mussolinijem in njegovo usmrtitvijo. Po našem prepričanju gre za nedopustno primerjavo," je sredi septembra pojasnjevala Maja Guštin iz odvetniške družbe Čeferin. 

Golob od Štrancarja zahteva 20 tisočakov odškodnine. "Ne zato, da bi iztržil teh 20.000 in en cent, ampak zato, da se temu postavi konec, zato da se ljudje zbudimo," še pojasnjuje Grah.

"Dokler nas vseh ne sreča pamet, je moja dolžnost, da postavim ogledalo vladavini, ki temelji na lažeh, kraji, korupciji in diktaturi," pa je komentiral Štrancar in dodal, da bi se moral opravičiti Mussoliniju, saj da je v njegovem času italijansko gospodarstvo cvetelo.

Na relaciji Golob-Štrancar, ki velja za enega najostrejših kritikov aktualne oblasti, se je sicer zaostrilo, ko je ajdovski podjetnik po celi Sloveniji, kot je pojasnil - v imenu pokojnega prijatelja, zakupil plakatna mesta in jih opremil s protivladnimi sporočili. "Ustavimo golobje norosti," pa denimo piše na enem od dveh novih plakatov, ki ju je Štrancar napovedal pred nekaj tedni.

Štancar je imenu pokojnega prijatelja zakupil plakatna mesta in jih opremil s proti-vladnimi sporočili.
Štancar je imenu pokojnega prijatelja zakupil plakatna mesta in jih opremil s proti-vladnimi sporočili. FOTO: POP TV

Ali je to nekaj, kar je še v nekem spoštljivem intervalu? Ali gredo taki zapisi čez mejo? "Vsaka konstruktivna kritika je tudi naletela na zelo plodna tla pri nas in tega se bomo tudi vnaprej posluževali. In če gospod Štrancar že nekaj časa dela s to kampanjo, bomo pa videli na volitvah, kako se bo odrezal," še meni Grah. 

Golob po treh letih - kljub absolutni večini v parlamentu - državo zapušča v razsulu, še ocenjuje Štrancar in napoveduje, da bo v prihodnje komuniciral še ostreje in pogosteje. 

Na vse, kar bo po oceni Svobode presegalo meje dopustnega, se bodo odzvali s tožbo, pa napoveduje Grah. "Vedno, ko bomo zaznali sovražni govor, hujskaštvo, bodisi je to v parlamentu, bodisi je to na X, bodisi kjerkoli na spletnem omrežju."

Zaradi zapisa na X-u je premier sicer že ovadil tudi poslanca SDS-a Žana Mahniča, v vladajoči stranki pa so že napovedali tudi tožbo zoper poslanca Zvoneta Černača.

Robert Golob Aleš Štrancar tožba odškodnina Benito Mussolini omrežje X
KOMENTARJI (86)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Buci in Bobo
03. 11. 2025 21.20
Vlada počasi odhaja...
ODGOVORI
0 0
Muca ne grize
03. 11. 2025 21.20
Zagotovo sem na strani gospoda Štancarja ,ki je v realnem življenju veliko več ustvaril
ODGOVORI
0 0
Artechh
03. 11. 2025 21.18
+1
Slovenija, ko bobu reces bob te tozijo heheh. Sej je uspesen podjetnik ima nekaj sredstev, da mu pokaze
ODGOVORI
2 1
Mclaren
03. 11. 2025 21.19
-1
Uspešen ja, hahahaha
ODGOVORI
0 1
Delavec_Slo
03. 11. 2025 21.17
+1
A en evro pa za parkirnino!
ODGOVORI
1 0
Mclaren
03. 11. 2025 21.19
Pridi v MB, imaš 1.5 evra na uro.
ODGOVORI
0 0
Minifa
03. 11. 2025 21.17
+6
Vsa čast Štancarju je pač povedal, da je navaden LOPOV.,
ODGOVORI
7 1
Mclaren
03. 11. 2025 21.19
Ne bluzi
ODGOVORI
0 0
Port__CN
03. 11. 2025 21.15
-3
Ubožec Ivan mu diktira kaj mora počet.
ODGOVORI
2 5
Artechh
03. 11. 2025 21.16
+3
Mislis jankovic in kucan?
ODGOVORI
4 1
Ice_Cat
03. 11. 2025 21.14
+7
Lahko narod tozi Goloba???....za vse storjene kozlarije k nam jih mesecno servira??
ODGOVORI
8 1
DJ-Pero
03. 11. 2025 21.14
+7
Bravo Štrancar! Kapo dol... 💪
ODGOVORI
8 1
john gotti
03. 11. 2025 21.14
-5
ko vidim rumeno modro mi gre na kozlanje
ODGOVORI
1 6
St. Gallen
03. 11. 2025 21.21
NK Celje si zasluzi, da navijamo
ODGOVORI
0 0
grumf
03. 11. 2025 21.14
-1
Uf, vžgal se bote...
ODGOVORI
0 1
9876543
03. 11. 2025 21.12
+5
Ko bodo po mandatu začele padati tožbe za "čiščenje janšistov" od tistih, ki naj bi to bili in so bili zato "očiščeni", bo tudi veselo.
ODGOVORI
6 1
london1982
03. 11. 2025 21.11
-9
ta plakatar je najprej zapravil svojo firmo, zdej bi pa rad ustoličil Janšo nas oblast. vsakič ko je prišel Janša, smo se morali prijeti za denarnice
ODGOVORI
2 11
Slovenska pomlad
03. 11. 2025 21.10
-10
Štrancar je samo Janšev tepček.
ODGOVORI
4 14
pingvinislo5
03. 11. 2025 21.10
+9
tednik Mladina ima razne fotomontaže ljudi, s katerimi se ne strinjajo, praktično na tedenski bazi... Ampak temu so rekli novinarska/umetniška svoboda... Ker je te montaže objavljal tednik, ki 'je naš'
ODGOVORI
9 0
Artechh
03. 11. 2025 21.10
+5
Ko pa levi z fasisti zmerjajo na vsakem koraku, je pa ok? res rabimo revolucijo, da tole spucamo. Ljudje ki so pametni o dvojnih standardih in svobodi, najvec tega pozrejo. Fuj
ODGOVORI
6 1
Levi so barabe
03. 11. 2025 21.10
+5
Gospod Štrancar ima vso moje spoštovanje. Ti golob mu nisi niti do gležnjev !
ODGOVORI
7 2
Artechh
03. 11. 2025 21.08
+7
Pokazi mu Ales, ves, da je vecina Slovenije na tvoji strani
ODGOVORI
9 2
Pajo_36
03. 11. 2025 21.11
+0
Večina na enem Ptuj 2 in Škofja Loka 2, take fore...en k ima mal soli v glavi dojame, da je tip primitiven do amena. Ampak glej, 500.000 folka ima na svoji strani, sam amnjka še miljon.
ODGOVORI
1 1
Artechh
03. 11. 2025 21.12
-1
Kaj si povedal? nimas pojma kaj ljudje vse mislijo ...
ODGOVORI
0 1
yolli
03. 11. 2025 21.08
+7
To je ta Štrancar....ki je Jankoviča tako užalil....ko mu je povedal da edino kar je v življenju naredil je...da je vzgojil dve ba ra bi.....
ODGOVORI
8 1
Morgoth
03. 11. 2025 21.06
+0
Kaj pa SVOBODA izražanja?🤡
ODGOVORI
1 1
Colgate
03. 11. 2025 21.05
+7
Jankovičev vajenec Štrancarju ne seže so kolen
ODGOVORI
9 2
