Golob od Štrancarja zaradi zapisa terja 20.001 evro odškodnine

Aleš Štrancar je na omrežju X avgusta letos Goloba označil za antislovenca, ki je uzakonil krajo davkoplačevalskega denarja. Podobnega so, je še zapisal, ko je uničil Italijo leta 1945 - skupaj s priležnico - obesili z glavo navzdol.

"Ko nekoga primerjaš - ne samo enkrat - z več objavami in zapisi s fašistom, z Mussolinijem, ne samo našega predsednika dr. Roberta Goloba, tudi partnerko, potem mislim, da se kot družba moramo vprašati, kje je meja," zapis komentira generalni sekretar Gibanja Svoboda Matej Grah.

Naloga predsednika vlade, poudarja generalni sekretar Svobode, je tudi to, da opozori, ko je meja presežena in se upre. Zato je Golob zoper ajdovskega podjetnika septembra vložil tožbo. "Ta objava, v kateri je bil dr. Robert Golob označen za fašista, bil je primerjan z Mussolinijem in njegovo usmrtitvijo. Po našem prepričanju gre za nedopustno primerjavo," je sredi septembra pojasnjevala Maja Guštin iz odvetniške družbe Čeferin.

Golob od Štrancarja zahteva 20 tisočakov odškodnine. "Ne zato, da bi iztržil teh 20.000 in en cent, ampak zato, da se temu postavi konec, zato da se ljudje zbudimo," še pojasnjuje Grah.

"Dokler nas vseh ne sreča pamet, je moja dolžnost, da postavim ogledalo vladavini, ki temelji na lažeh, kraji, korupciji in diktaturi," pa je komentiral Štrancar in dodal, da bi se moral opravičiti Mussoliniju, saj da je v njegovem času italijansko gospodarstvo cvetelo.

Na relaciji Golob-Štrancar, ki velja za enega najostrejših kritikov aktualne oblasti, se je sicer zaostrilo, ko je ajdovski podjetnik po celi Sloveniji, kot je pojasnil - v imenu pokojnega prijatelja, zakupil plakatna mesta in jih opremil s protivladnimi sporočili. "Ustavimo golobje norosti," pa denimo piše na enem od dveh novih plakatov, ki ju je Štrancar napovedal pred nekaj tedni.