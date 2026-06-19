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Slovenija

Golob oddal podpis za referendum, v SDS mu očitajo podporo korupcije

Ljubljana, 19. 06. 2026 19.47 pred 1 uro 3 min branja 15

Avtor:
Kaja Kobetič STA
Robert Golob

Nekdanji predsednik vlade in prvak Svobode Robert Golob je oddal podpis za referendum o zakonu, ki po mnenju koalicije uvaja varovalke pred politično zlorabo parlamentarnih preiskav. Po mnenju pobudnikov referenduma spremembe odpravljajo ključne varovalke, ki preprečujejo politično zlorabo preiskav, iz SDS pa mu očitajo, da je oddal podpis za zaščito korupcije.

Gre za spremembe, ki jih je sprejela desna koalicija in s katerimi bi lažje odredili parlamentarne preiskave. Uvedbo preiskave bi na ustavnem sodišču lahko izpodbijal le Sodni svet ali generalni državni tožilec, ne pa tudi tisti, ki bi jih preiskovali.

"In zdaj si predstavljajte, da ta ista vladajoča politika, lahko brez vsakršne varovalke, brez vsakršne obrazložitve, samo zato, ker vas ne mara, ker se ne strinja z vašimi vrednotami, uvede proti vam preiskavo. Preiskavo, v kateri vam bodo preiskali ne samo bančne račune in telefonske imenike, ampak vse o vas. Ker ne bo nobene pravne zaščite," trdi premier Robert Golob.

Andrej Poglajen (SDS) je pa odvrnil, da ta trditev nikakor ne drži. "Zakon še vedno ohranja možnosti pravnega varstva za tiste, za katere je ustavno sodišče odločilo. Ohranja pravno varstvo, po drugi strani pa omogoča efektivno preiskovanje korupcije. Robert Golob je danes oddal podpis za zaščito korupcije."

Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so sicer sporočili, da so doslej zbrali 21.238 od potrebnih 40.000 overjenih podpisov. Za zbiranje podpisov imajo časa še 25 dni.

Golob je bil tudi sicer kritičen do dela opozicije, ki se je po njegovih besedah oblikovala "na osnovi prevare volivcev, ko sta dve stranki, ki sta se pred volitvami zaklinjali, da ne bosta šli z Janezom Janšo v desno vlado, potem skočili njemu v objem". Od tedaj smo po Golobovih besedah "priča vlaganju cele vrste zakonov, ki temeljito posegajo ne samo v pravni red, ampak v ustroj naše družbe".

Kot je pojasnil, podpira referendume in poziva k oddaji podpisov čim širšo družbo, "da vsi skupaj rečemo ne samovolji vladajoče koalicije". V aktualni vladni koaliciji po njegovem mnenju "delajo na tem, da spremenijo celoten sistem, v katerem smo navajeni živeti". Kot je pojasnil, ne gre za posamične zakone, do katerih je bil sicer kritičen, ampak za celotno preobrazbo družbe "v nekaj, kar si nihče od nas ne želi, ker bo to družba, v kateri bo lahko lagodno živela samo peščica najbogatejših in tistih, ki bodo povezani z vladajočimi, vsi ostali bomo pa to plačevali". Golob se boji, da sčasoma ne bo nič bolje, zato je na njih, da se na to "primerno odzovejo".

Novela zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo je DZ sprejel konec maja, med drugim omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem, posamezniki, ki so predmet preiskave, te možnosti po novem ne bi več imeli. Po mnenju pobudnikov referenduma novela odpravlja eno ključnih varovalk, ki danes preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav. Preiskovanec bi lahko zaradi kršitev človekovih pravic vložil tožbo v upravnem sporu v osmih dneh od vročitve končnega poročila preiskovalne komisije DZ. DZ pa tudi ne bi mogel odrediti preiskave o isti stvari, o kateri je že sprejel končno poročilo.

Preberi še Več kot 13.000 podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi

Golob pa je danes oddal tudi podpis pod pobudo za začetek postopka za razpis referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah.

robert golob podpis referendum

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KOMENTARJI15

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Model 007
19. 06. 2026 21.21
Povsem logično - če ni kapitan on, potem noben slovenec ne sme niti pomisliti na kanu....
Odgovori
0 0
Mucamjau
19. 06. 2026 21.11
Zdraharji
Odgovori
+2
2 0
tina se je kur bala
19. 06. 2026 21.10
Haha, drugega mu ne preostane. Kako mora biti veselo z novo zeno...
Odgovori
+1
2 1
piu
19. 06. 2026 21.07
Lewaci vi ste volili oba Zorana in eden vas je takoj izdal.....
Odgovori
0 0
Stojadina-sportiva
19. 06. 2026 21.02
Baje če bo Geni na tnalu pristal bo kar veselica...
Odgovori
+1
2 1
Brus123
19. 06. 2026 20.44
Vsi verniki JJ mislijo, da jim bo bolje. Nič ne bo.
Odgovori
+1
4 3
kekyooo
19. 06. 2026 21.11
nam je že bolje.
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+1
2 1
txoxnxy
19. 06. 2026 20.36
Robi ima res več razlogov za skrb , da ga bodo preiskovali , kot pa ima lasov na glavi . Bolj lažnjivega ,hinavskega pokvarjenca svet še ni videl , nažalost so mu pa eni celo vrjeli .
Odgovori
+5
8 3
Vani Murko
19. 06. 2026 20.43
Veliko je takih, ki mu še verjamejo!
Odgovori
+2
4 2
Kumul
19. 06. 2026 20.26
Dr. Robert v klopi konstruktivne opozicije zdravega razuma se je podpisal.
Odgovori
+1
2 1
Korija ni več
19. 06. 2026 20.23
Adijo Robi nikoli več.
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+5
7 2
marmilan
19. 06. 2026 21.01
to ti misliš, bolje mrtev golob kot živ krokar, tvoj jajo kriminalec 1. klase
Odgovori
+1
2 1
Arlo
19. 06. 2026 20.14
Podpis, da nikoli ne izvemo kje so končali kovčki s kešem.
Odgovori
+3
5 2
Arlo
19. 06. 2026 20.27
Posebej nas interesira Berišaj in koga je Golob financiral. Golob prek svojih vzvodov ni dovolil preiskovalk o tej zadevi. Tudi afero s KNOVSom je on zakuhal in smo dobili situacijo v kateri policija toži svoje z ustavo določene nadzornike.
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+2
4 2
marmilan
19. 06. 2026 21.02
🤣🤣🤣
Odgovori
+2
2 0
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