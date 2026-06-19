Golob oddal podpis za referendum, v SDS mu očitajo podporo korupcije

Gre za spremembe, ki jih je sprejela desna koalicija in s katerimi bi lažje odredili parlamentarne preiskave. Uvedbo preiskave bi na ustavnem sodišču lahko izpodbijal le Sodni svet ali generalni državni tožilec, ne pa tudi tisti, ki bi jih preiskovali.

"In zdaj si predstavljajte, da ta ista vladajoča politika, lahko brez vsakršne varovalke, brez vsakršne obrazložitve, samo zato, ker vas ne mara, ker se ne strinja z vašimi vrednotami, uvede proti vam preiskavo. Preiskavo, v kateri vam bodo preiskali ne samo bančne račune in telefonske imenike, ampak vse o vas. Ker ne bo nobene pravne zaščite," trdi premier Robert Golob.

Andrej Poglajen (SDS) je pa odvrnil, da ta trditev nikakor ne drži. "Zakon še vedno ohranja možnosti pravnega varstva za tiste, za katere je ustavno sodišče odločilo. Ohranja pravno varstvo, po drugi strani pa omogoča efektivno preiskovanje korupcije. Robert Golob je danes oddal podpis za zaščito korupcije."

Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so sicer sporočili, da so doslej zbrali 21.238 od potrebnih 40.000 overjenih podpisov. Za zbiranje podpisov imajo časa še 25 dni.

Golob je bil tudi sicer kritičen do dela opozicije, ki se je po njegovih besedah oblikovala "na osnovi prevare volivcev, ko sta dve stranki, ki sta se pred volitvami zaklinjali, da ne bosta šli z Janezom Janšo v desno vlado, potem skočili njemu v objem". Od tedaj smo po Golobovih besedah "priča vlaganju cele vrste zakonov, ki temeljito posegajo ne samo v pravni red, ampak v ustroj naše družbe".

Kot je pojasnil, podpira referendume in poziva k oddaji podpisov čim širšo družbo, "da vsi skupaj rečemo ne samovolji vladajoče koalicije". V aktualni vladni koaliciji po njegovem mnenju "delajo na tem, da spremenijo celoten sistem, v katerem smo navajeni živeti". Kot je pojasnil, ne gre za posamične zakone, do katerih je bil sicer kritičen, ampak za celotno preobrazbo družbe "v nekaj, kar si nihče od nas ne želi, ker bo to družba, v kateri bo lahko lagodno živela samo peščica najbogatejših in tistih, ki bodo povezani z vladajočimi, vsi ostali bomo pa to plačevali". Golob se boji, da sčasoma ne bo nič bolje, zato je na njih, da se na to "primerno odzovejo".

Novela zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo je DZ sprejel konec maja, med drugim omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem, posamezniki, ki so predmet preiskave, te možnosti po novem ne bi več imeli. Po mnenju pobudnikov referenduma novela odpravlja eno ključnih varovalk, ki danes preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav. Preiskovanec bi lahko zaradi kršitev človekovih pravic vložil tožbo v upravnem sporu v osmih dneh od vročitve končnega poročila preiskovalne komisije DZ. DZ pa tudi ne bi mogel odrediti preiskave o isti stvari, o kateri je že sprejel končno poročilo.