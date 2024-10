Golob odhaja v Washington, sestal se bo z Bidnom

Robert Golob se bo z Joejem Bidnom predvidoma srečal v torek v Beli hiši. Ključni namen obiska je krepitev dvostranskih odnosov med državama, ki ju povezujejo skupne vrednote, zgodovinsko prijateljstvo, strateško partnerstvo in zavezništvo Nato, so sporočili iz Ukoma.

Slovenski premier in ameriški predsednik sta se v zadnjih dveh letih sicer že večkrat srečala ob robu multilateralnih srečanj.

Teme pogovorov v Washingtonu bodo krepitev vsestranskega bilateralnega sodelovanja med državama s poudarkom na kibernetski varnosti, umetni inteligenci, inovacijah in energetiki, so napovedali v premierjevem kabinetu. Voditelja se bosta pogovarjala tudi o krepitvi varnostnega sodelovanja ter čezatlantskega sodelovanja med EU in ZDA, pregledu odnosov znotraj Nata, krepitvi sodelovanja v mednarodnih organizacijah in večstranskih pobudah. Govorila bosta tudi o razmerah v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu, v Sudanu ter na Zahodnem Balkanu.

Slovenija je bila sicer ena izmed ključnih držav pri zgodovinski izmenjavi zapornikov, na kar so opozorili tudi v Beli hiši in poudarili, da srečanje sledi pogovorom, ki so tlakovati pot za največjo izmenjavo zapornikov po koncu hladne vojne. Biden se bo Golobu zahvalil za vlogo Slovenije pri izmenjavi zapornikov, saj je pripomogla k temu, da so se Američani, ki jih je Rusija neupravičeno pridržala, lahko vrnili domov.