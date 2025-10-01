Golob: Ogroženost Slovenije se ob incidentih z droni ni povečala

"Po vseh dosedanjih ocenah naših varnostnih služb se ogroženost Slovenije v zadnjem času ni povečala. Incidenti, ki smo jim bili priča, so se dogajali na severovzhodu Evrope, do nas ne sežejo, tako da je temu primerna tudi naša stopnja ogroženosti," je Golob povedal glede nedavnih vdorov ruskih dronov v zračna prostora Poljske in Romunije ter incidentov, povezanih z brezpilotnimi letalniki, na Danskem.

Slovenija je po njegovem mnenju varna pred grožnjo z vzhoda Evrope, medtem ko pred naravnimi nesrečami ni. Te še posebej ogrožajo Sredozemlje.

"Mi smo solidarni z ostalimi članicami Evrope, pričakujemo pa, da bodo tudi one z nami takrat, ko smo mi izpostavljeni," je še poudaril premier ob prihodu na neformalno zasedanje voditeljev EU v danski prestolnici.

V ospredju zasedanja bo zaradi nedavnih incidentov z brezpilotnimi letalniki na vzhodu in severu Evrope krepitev obrambnih zmogljivosti EU, poleg tega pa še nadaljnja podpora Ukrajini pri soočanju z rusko agresijo.