Golob: Ogroženost Slovenije se ob incidentih z droni ni povečala

Ljubljana, 01. 10. 2025 13.29 | Posodobljeno pred 21 minutami

Ogroženost Slovenije se spričo incidentov na vzhodu in severu Evrope, povezanih z droni, ni povečala, je pred neformalnim vrhom EU v danskem Koebenhavnu povedal premier Robert Golob. Poudaril je, da Slovenijo bolj ogrožajo naravne nesreče.

Sestreljen dron na Poljskem
Sestreljen dron na Poljskem FOTO: AP

"Po vseh dosedanjih ocenah naših varnostnih služb se ogroženost Slovenije v zadnjem času ni povečala. Incidenti, ki smo jim bili priča, so se dogajali na severovzhodu Evrope, do nas ne sežejo, tako da je temu primerna tudi naša stopnja ogroženosti," je Golob povedal glede nedavnih vdorov ruskih dronov v zračna prostora Poljske in Romunije ter incidentov, povezanih z brezpilotnimi letalniki, na Danskem.

Slovenija je po njegovem mnenju varna pred grožnjo z vzhoda Evrope, medtem ko pred naravnimi nesrečami ni. Te še posebej ogrožajo Sredozemlje.

"Mi smo solidarni z ostalimi članicami Evrope, pričakujemo pa, da bodo tudi one z nami takrat, ko smo mi izpostavljeni," je še poudaril premier ob prihodu na neformalno zasedanje voditeljev EU v danski prestolnici.

V ospredju zasedanja bo zaradi nedavnih incidentov z brezpilotnimi letalniki na vzhodu in severu Evrope krepitev obrambnih zmogljivosti EU, poleg tega pa še nadaljnja podpora Ukrajini pri soočanju z rusko agresijo.

KOMENTARJI (8)

Houdre
01. 10. 2025 13.53
+1
Najbolj nas ogrožate vi….zunanji sovražniki so pionirčki v primerjavi z notranjimi izdajalci
ODGOVORI
1 0
kranjski janezz
01. 10. 2025 13.53
od vas lopovov smo najbolj ogroženi..pa od brazilcev
ODGOVORI
0 0
2mt8
01. 10. 2025 13.49
+1
Slovenija je najbolj ogrožena od trenutne vlade oz. politične garniture ki jo sestavlja.
ODGOVORI
1 0
wsharky
01. 10. 2025 13.47
+3
ko spregovori Robi, je potrebno pogledat skozi okno ali pa se sprehodit po centru Zoranovega mesta pa se hitro ugotovi, da spet govori laži
ODGOVORI
3 0
ArkaMast
01. 10. 2025 13.46
Razen sosedov dron k se mulci igrajo.
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
01. 10. 2025 13.45
+4
Varnost Slovenije se je drastično zmanjšala, ko je nori Golob poslal slovenske tanke nad Rusijo v Ukraino in ko je odstranil žico na južni meji ter na ulice spustil nevarne migrante.
ODGOVORI
4 0
ArkaMast
01. 10. 2025 13.47
-1
Hojs ti je nevaren, prej.
ODGOVORI
0 1
Potouceni kramoh
01. 10. 2025 13.44
+2
Slovenija je na račun us.ra.ne politike pristala v centralni Afriki tako da ni bojazni ker smo zdej daleč od Europe.
ODGOVORI
2 0
