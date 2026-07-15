Golob: Pirc Musar sem opozoril na kršenje ustavnega reda v DZ

Koalicijska večina z Resnico prejšnji teden v DZ namreč znova ni potrdila dnevnega reda seje, na kateri bi odredili ustanovitev opozicijskih preiskovalnih komisij o Black Cube in financiranju strank. Golob je pojasnil, da od predsedničinega urada pričakuje zagovarjanje veljavnega ustavnega reda.
Dejal je, da ne more sprejeti dejstva, da bi bil predsednik državnega zbora tisti, ki bi bil edini razlagalec ustavnega reda v Sloveniji. "Zato ni ne izobražen ne usposobljen," je prepričan.
Golob znova o vladi v senci
Golob je pogovor s Pirc Musar označil kot konstruktiven in ploden ter napovedal, da bodo pogovore nadaljevali tudi v prihodnje. Na vprašanje o možnem sodelovanju s trenutno opozicijo za nekatere ustavne spremembe, je Golob ponovno spomnil, da bo s septembrom začela delovati vlada v senci. Po njegovih besedah je nesmiselno govoriti o konsenzu brez konkretnih vsebin, zato bodo vsebine pripravili in jih začeli s septembrom predstavljati javnosti in politiki.
Predsednica republike v predsedniški palači gosti šefe opozicijskih strank in vodje njihovih poslanskih skupin. Želi si namreč konstruktivno sodelovati z vsemi parlamentarnimi strankami in si prizadeva za kulturo dialoga, so pred srečanjem pojasnili v njenem uradu.
Pri njej so se zvrstili še predstavniki SD, Levice in Resnice. Ta je sicer formalno v opoziciji, a je doslej glasovala skladno s koalicijskimi strankami in ji tako v DZ zagotavljala tudi potrebno parlamentarno večino.
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