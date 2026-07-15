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Slovenija

Golob: Pirc Musar sem opozoril na kršenje ustavnega reda v DZ

Ljubljana, 15. 07. 2026 13.10 pred 1 uro 2 min branja 40

Avtor:
STA N.L.
Robert Golob pri predsednici države

Vodja stranke Svoboda Robert Golob je po pogovoru s predsednico republike Natašo Pirc Musar dejal, da je beseda med drugim tekla o možnosti sodelovanja za naprej in temah, kot so energetika, demografija, volilni sistem in regionalizacija Slovenije. Pirc Musar je opozoril tudi na dogajanje v DZ in na "kontinuirano kršenje ustavnega reda".

Koalicijska večina z Resnico prejšnji teden v DZ namreč znova ni potrdila dnevnega reda seje, na kateri bi odredili ustanovitev opozicijskih preiskovalnih komisij o Black Cube in financiranju strank. Golob je pojasnil, da od predsedničinega urada pričakuje zagovarjanje veljavnega ustavnega reda.

Dejal je, da ne more sprejeti dejstva, da bi bil predsednik državnega zbora tisti, ki bi bil edini razlagalec ustavnega reda v Sloveniji. "Zato ni ne izobražen ne usposobljen," je prepričan.

Golob znova o vladi v senci

Golob je pogovor s Pirc Musar označil kot konstruktiven in ploden ter napovedal, da bodo pogovore nadaljevali tudi v prihodnje. Na vprašanje o možnem sodelovanju s trenutno opozicijo za nekatere ustavne spremembe, je Golob ponovno spomnil, da bo s septembrom začela delovati vlada v senci. Po njegovih besedah je nesmiselno govoriti o konsenzu brez konkretnih vsebin, zato bodo vsebine pripravili in jih začeli s septembrom predstavljati javnosti in politiki.

Predsednica republike v predsedniški palači gosti šefe opozicijskih strank in vodje njihovih poslanskih skupin. Želi si namreč konstruktivno sodelovati z vsemi parlamentarnimi strankami in si prizadeva za kulturo dialoga, so pred srečanjem pojasnili v njenem uradu.

Pri njej so se zvrstili še predstavniki SD, Levice in Resnice. Ta je sicer formalno v opoziciji, a je doslej glasovala skladno s koalicijskimi strankami in ji tako v DZ zagotavljala tudi potrebno parlamentarno večino.

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KOMENTARJI40

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Majzelj
15. 07. 2026 14.13
Golob o ustavnosti, med tem ko je on kriminiliziral drugače misleče ljudi. Enakost pred zakonom g. Golob, je temelj ustavnosti!
Odgovori
0 0
JanezpomalicalRobija
15. 07. 2026 14.10
Tina, zakaj pustiš svojega goloba samega z vrano?
Odgovori
0 0
FrankCostello
15. 07. 2026 14.06
Golob ti si samo še zgodovina!
Odgovori
+1
2 1
Bolfenk2
15. 07. 2026 14.03
Golob bolje da si tiho. 4 leta si vladal in smo imeli državljani le škodo od tvoje vlade. Hvala bogu so vlado sedaj prevzeli sposobnejši od tebe.
Odgovori
+1
3 2
Bbcc12
15. 07. 2026 14.05
Res je ta božičnica. O ti ti nesramen Golob. Bolje je davek na pse in mačke in razbremenitev davka bogatih. Pa spet dvoživkarstvo zdravnikov. Nujno.
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+0
1 1
islamint
15. 07. 2026 14.09
Res je, drugega od Goloba niste dobili kot en majčken bonbonček v obliki božičnice in vas je veliko padlo v trans. Vse ostalo je bilo narobe. Majhni ste.
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0 0
islamint
15. 07. 2026 14.02
Koga briga kaj pravi Golob? Pa nehajte nas že posiljevati z njim.
Odgovori
+0
2 2
DEBELA OLIVA
15. 07. 2026 14.00
Je že našel izgubljeno identiteto in račun v Romuniji ?
Odgovori
+3
4 1
galambszar
15. 07. 2026 13.56
Lažnjivi Golob lahko vodi edino vlado na sončni upravi.Bbcc12 pa bo minister za notranje zadeve,Maljevac pa njegov pomočnik.
Odgovori
+4
5 1
Bbcc12
15. 07. 2026 14.05
Galama pa je janšev oproda.
Odgovori
+1
1 0
ArkaMast
15. 07. 2026 13.55
Še kolcalo se ji bo po Golobu. Vse do predčasnih volitev.
Odgovori
-3
1 4
zaba67
15. 07. 2026 13.55
ko je ustavni red kršila UKZ in niti na dnevni red ni dala zahtevanih točk, seveda ni bilo nikakršnega srečanja na Erjavčevi, ZANIMIVO
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+6
6 0
goričan
15. 07. 2026 13.50
Bogi Golobček...h komu se pojdeš še jokat??
Odgovori
+9
10 1
waga7
15. 07. 2026 13.46
vlada v senci...otročje za moje pojme, ne pa demokratično. Kak se je izpogajal tako pa ima, ubogi užaljeni otrok
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+8
8 0
Bbcc12
15. 07. 2026 13.49
Boljše je nagajati kot je to počel SDS z vseh strani. A ni to otročje?
Odgovori
-8
2 10
zaba67
15. 07. 2026 13.56
kot je dejal Stevo je bila prejšnja vlada 4 leta v senci...oz. se je hladila...
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+4
4 0
Mučenik
15. 07. 2026 13.42
ostani v senci, ker zunaj je prevroče, pa še specjalci naokol hodjo........
Odgovori
+8
9 1
Bbcc12
15. 07. 2026 13.47
Janši se pozna že sonce. Že veliko let.
Odgovori
-3
3 6
Mučenik
15. 07. 2026 13.54
če nebi bilo janeza, ti sonca sploh nebi videl...........
Odgovori
+2
2 0
Bbcc12
15. 07. 2026 14.02
Janez poskrbi samo za elito. Ostalim temo.
Odgovori
0 0
realist9000
15. 07. 2026 13.41
blefer
Odgovori
+5
6 1
Perivnik
15. 07. 2026 13.37
Molči Golob. Dost smo te imeli ta 4 leta. Sedaj te res ne želimo ne gledati na TV in ostalih medijih. Pospravi se že enkrat na smetišče politične zgodovine. Dnarja si si dost nagrebu in zdaj nam naredi vsaj to uslugo, seveda za naš davkoplačevalski denar, da se spraviš nekam in se ne pojavljaš več v javnosti in medijih.
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+12
14 2
Bbcc12
15. 07. 2026 13.44
Janša imamo dost. Pa že tu 36 let.
Odgovori
-8
1 9
Oknaj 4
15. 07. 2026 13.36
Kot šef vlade v senci snuje kakšen podel manever da bi prilezel nazaj ,noče razumeti da ljudje nismo bedaki
Odgovori
+11
11 0
MESE?AR
15. 07. 2026 13.35
Priporočam Golobu da naj v senci samo počiva, da nam ne bo naredil preveč škode !
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+9
10 1
Marlen
15. 07. 2026 13.32
Sprašujem se, kdaj nas bodo »nevtralni« mediji nehali posiljevati s tem lažnivim, narcisoidnim lopovom in kdaj bo končno objavljen korekten članek o njegovih aferah z Gen-I, načinih pranja denarja v Romuniji ter vseh njegovih drugih kolobocijah. Merila so v tej državi očitno izjemno različna.
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+10
12 2
Bbcc12
15. 07. 2026 13.34
Z največjim lopov Janšem v politiki nas posiljujejo že 36 let pa te ne moti.
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-8
2 10
Perivnik
15. 07. 2026 13.38
Mareln - res, človek ne more več odpreti na spletnega portala ne TV ne radia, da se ne bi še kar naprej pojavljali tile pokvarjeni levičarji???
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+7
9 2
Marlen
15. 07. 2026 13.40
Kaj pa ti veš, kaj mene moti?! Preberi še enkrat in mogoče bo šlo. Sicer poskusi še nekajkrat. Moti me, da se afer lotevajo samo na eni strani. Lepo in demokratično bi bilo, če bi se dejanja, vredna obsojanja, obelodanila na vseh straneh – desni, levi, mavrični... Poskusi se pri čudnih manevrih izgovarjati, da so ti ukradli identiteto ... in srečno pri tem. Kot mali človek boš šel takoj na linč.
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+4
4 0
Bbcc12
15. 07. 2026 13.46
Kaj pa ti veš. Se kar vseh Lotijo na tem mediju. Razen na Novi 24 pa Janša bog. Ostali nič.
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-2
1 3
ArkaMast
15. 07. 2026 13.32
Kar naj jo malo pobara. Prej ga jezajebavala, zdaj naj pa dela in popravlja, kar uniči ta skrajno desna vlada. Še ve ne, kako ji je bilo lepo, ko je vladal Golob. Edini predsednik vlade v zgodovini je bil, ki je imel pojma o gospodarstvu in energetiki. ... Sedaj so pa teologi, pravljičarji.
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-7
0 7
Perivnik
15. 07. 2026 13.41
Edini predsednik PV, ki ni bil ČISTO NIČ SPOSOBEN, ki ni naredil čisto nič dobrega za Slovenijo.
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+6
6 0
ArkaMast
15. 07. 2026 13.54
Ravno to vas najbolj teži, da je ta politični vajenec več naredil v mandatu, kot vse prejšnje vlade skupaj. :))
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-2
0 2
Letnik 1964
15. 07. 2026 13.32
kako pa kaj ga. Golob...nič ni slišati...
Odgovori
+6
7 1
Bbcc12
15. 07. 2026 13.54
Ne nahaja kot je Janša ja.
Odgovori
0 0
Meee
15. 07. 2026 13.27
Narcis.. tvoji časi so minili.. sedaj si žal nula 😊
Odgovori
+15
15 0
Bbcc12
15. 07. 2026 13.31
Janša je spet Pv. Zbudi se.
Odgovori
+7
9 2
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