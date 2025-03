Pirc Musarjeva po Golobovih očitkih o nedržavotvornem ravnanju: Razočaral me je

Predsednik vlade Robert Golob je bil oster do odločitev predsednice republike Nataše Pirc Musar – njeno ravnanje v postopkih imenovanja kandidatov za guvernerja Banke Slovenije in varuha človekovih pravic je označil za "nedržavotvorno in neodgovorno". Predsednica je v odzivu povedala, da je nad njegovimi izjavami zgrožena, saj "kažejo na nespoštovanje in nerazumevanje načela delitve oblasti", razočarana pa je tudi po človeški plati. Napovedala je, da se bo kljub temu udeležila sestanka z njim in da je pripravljena, da DZ v imenovanje za guvernerja Banke Slovenije predlaga Sašo Jazbec.

Izjavo za javnost glede postopkov imenovanja kandidatov za vodenje nekaterih državnih institucij je predsednica Nataša Pirc Musar sklicala po tem, ko je portal N1 objavil napoved intervjuja s predsednikom vlade Robertom Golobom, v katerem je bil ta kritičen do njenih odločitev. Ocenil je, da je njeno ravnanje pri kadrovskih zadevah neodgovorno in nedržavotvorno.

Nataša Pirc Musar in Robert Golob FOTO: Vlada RS icon-expand

Kot je pojasnila Pirc Musarjeva, je v ponedeljek prejela njegovo vabilo na delovno srečanje, ki ga je takoj sprejela kot vedno do sedaj. "Srečanje se mi je zdelo koristno zaradi aktualnega mednarodnega dogajanja in nekaterih odprtih notranjepolitičnih tem, o katerih sem se želela pogovoriti. O temi pogovora najoprej nisem bila seznanjena, po današnji objavi pa so iz njegovega kabineta sporočili, da bo tema pogovora, citiram: Aktualnosti, predvsem ta imenovanja. Ob 13. uri se bom srečanja udeležila." Dodala je, da se je danes želela z Golobom pogovoriti o možnosti, da DZ v imenovanje za guvernerja Banke Slovenije predlaga Sašo Jazbec. "Po štirih krogih intenzivnih pogovorov s poslanskimi skupinami, predstavnikoma narodnih skupnosti in nepovezanimi poslanci sem kljub prizadevanjem, da bi skupaj našli novega kandidata ali kandidatko, ugotovila, da koalicijske stranke ob neomajnem nareku Gibanja Svoboda vztrajajo pri podpori magistri Jazbec, zato sem v dobro delovanja Banke Slovenije kljub pritiskom in upravičenim pomislekom, ki sem jih prejemala vse od oktobra lani, želela ponovno opraviti ta pogovor."

"Lahko mi verjamete, da sem nad izjavami predsednika vlade zgrožena, saj kažejo na nespoštovanje in nerazumevanje načela delitve oblasti, razočarana pa sem tudi po človeški plati," je priznala.

Predsednica je bila zgrožena tudi nad navedbami Goloba, da dodatno usklajevanje o kandidatki za guvernerko banke Slovenije Saši Jazbec, ki ima podporo koalicije, sploh ni potrebno. "Ker te kandidatke iz neznanih razlogov ne znamo poslati v parlament, je Slovenija v tem trenutku v Evropski centralni banki brez glasovalnih pravic. To se mi zdi neodgovorno," je premier dejal za N1. Takšno stališče je nenavadno, v določenih okoliščinah in razmerah, kot jih vidimo na zahodu, vzhodni Evropi in bližnjem vzhodu, pa tudi nevarno, meni predsednica. "Sprašujem se, čemu so po njegovem mnenju torej namenjeni pogovori s poslanskimi skupinami, ki so jih doslej opravljali vsi predsedniki držav," je dodala. Ob tem pa spomnila, da ima v postopku imenovanja predsednik države vlogo predlagatelja, DZ pa vlogo glasovalca o predlogu. "Vlada v to enačbo ni vključena in to z razlogom, saj gre v primeru banke Slovenije za institucijo, ki mora delovati popolnoma neodvisno," je pristavila. Sama pa je DZ v imenovanje predlagala kandidata Antona Ropa, za katerega verjame, da je izpolnjeval strokovna merila. "Tišina v razpravi pred zavrnitvijo predloga je bila pomenljiva in zaskrbljujoča," je dejala. Pri kandidatki Saši Jazbec pa je bila deležna določenih pritiskov, je dejala, glede kandidatke pa ima tudi določene pomisleke, a jih javno ni razkrila. Tudi o kandidatu za varuha človekovih pravic In če bi Jazbečevo lahko izvolili samo s podporo koalicije, pa predsednica išče tudi kandidata za novega varuha človekovih pravic, ki pa za izvolitev potrebuje dvotretjinsko večino. Njena favoritka je bila Katarina Bervar Sternad, a se je izkazalo, da zadostne podpore nima. Koalicija je sicer podporo predsedničini favoritinji obljubila, a to ne zadostuje.